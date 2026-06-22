“ลูกหมี” เต้นลงมาจากศาล ชนะคดี “ปู มัณฑนา” อีกแล้ว ปูแพ้รวด 5 คดี (คลิป)

ฟ้องร้องกันหลายคดีจนเป็นมหากาพย์ข้ามปี ล่าสุด เวลา 09.00 น. วันนี้ (22 มิถุนายน 2569) ศาลอาญากรุงเทพใต้ นัดฟังคำพิพากษาคดีที่ “ลูกหมี รัศมี ทองสิริไพรศรี” เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง “ปู มัณฑนา หิมะทองคำ” เป็นจำเลย ในข้อหาแจ้งความเท็จและหมิ่นประมาท โดยลูกหมีเดินทางมาที่ศาลพร้อมด้วย “ทนายกุ้ง อำนวยพร มณีวรรณ์”ซึ่งเป็นทนายความส่วนตัว และ “ทนายเดชา กิตติวิทยานันท์” ทั้งนี้ ศาลมีคำตัดสินให้จำคุก ปู มัณฑนา 2 ปี ไม่รอลงอาญา โดยปูอยู่ระหว่างยื่นประกันตัว เท่ากับว่ารวมทุกคดีที่มีตอนนี้ เจ้าตัวแพ้คดีไปแล้วถึง 5 คดีด้วยกัน
ภายหลังฟังคำพิพากษาของศาลเสร็จสิ้น ลูกหมี และ ทนายกุ้ง เดินเต้นลงมาจากศาลก่อนเปิดใจอย่างอารมณ์ดีว่า ชนะแล้วค่ะ! พร้อมบอกไปให้สุดแล้วไปหยุดที่คุก ส่วนเหตุผลที่จะประกันตัวไม่ได้มีเพียงเหตุผลเดียวคือ ไม่มีเงิน ถ้าไม่มีก็เข้าคุกไป
ลูกหมี : “วันนี้คดีแจ้งความเท็จชนะค่ะ ลูกหมีชนะนะคะ ก็ปูติดคุก 2 ปี นะคะ ไม่รอลงอาญาค่ะ เป็นโทษหนักสุด ก็ดีใจมากๆ เลยค่ะ”
ทนายกุ้ง : เริ่มต้นที่มาฟ้องคดีนี้ เนื่องจากว่าทางคุณปูไปแจ้งความกับตำรวจ บอกว่าลูกหมีปล่อยเงินกู้ผิดกฎหมาย เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ดอกเบี้ยเดือนประมาณ 40-50% ปีหนึ่งก็ 1,000 กว่าเปอร์เซ็นต์ ไอ้ที่เขาบรรยายมา แต่ความจริงเขารู้อยู่แล้วว่าลูกหมีไม่ได้ปล่อยเงินกู้ก่อนหน้านี้มันมีการต่อสู้ในศาล ทั้งคดีฉ้อโกงและคดีเกี่ยวเรื่องสัญญาเงินกู้ 2 ล้านบาทมาแล้ว ว่าในสัญญาเงินกู้ 2 ล้านบาท มันมาจากการที่ทางคุณปูชักชวนลูกหมีไปลงทุน และให้ผลตอบแทนสูง ซึ่งการก่อนที่จะโอนเงินไป มีการให้หักกำไรไว้ก่อนล่วงหน้า แล้วแต่เขาจะบอกว่าให้หักเท่าไหร่ แล้วการหักเงินอันนี้ไว้มันก็จะอยู่ในแชตไลน์ ระหว่างของลูกหมีกับของคุณปู ก็มีการแชตไลน์เรื่องเงินปันผล แล้วก็มีคำว่าวันนี้ลูกค้าจะเอาของ ลูกหมีจะเอาไหม กำไรดีนะ มันมีข้อคำแบบนี้
ซึ่งอันนี้เขามาต่อสู้ในคดีเดิมๆ บอกว่าลูกหมีปล่อยเงินกู้ผิดกฎหมาย ใน 2 ล้านบาทเนี่ย เงินกู้มันมีแค่ 1.4 ล้าน แต่ในอีก 5 แสนกว่าเป็นดอกเบี้ยเกินกว่ากฎหมายกำหนด ซึ่งทางเราก็ฟ้องคดีแพ่ง ศาลก็ตัดสินแล้วว่า 2 ล้านบาทไม่มีดอกเบี้ยผิดกฎหมายอยู่เลย ก็ชนะมา ส่วนคดีฉ้อโกงที่เขากล่าวอ้างว่าลูกหมีปล่อยเงินกู้ผิดกฎหมาย เขาก็นำสืบไม่ได้ เรามีหลักฐานแชตไลน์เหมือนเดิม ว่าเขาชักชวนให้ลงทุน ให้ปันผลยังไงบ้าง แต่เขายังต่อสู้เหมือนเดิม แล้วศาลก็สั่งจำคุก 2 ปีมาแล้วต่อมาหลังจากที่ศาลแพ่งตัดสินว่าเราชนะ เขารู้อยู่แล้วว่าในเงินใน 2 ล้านบาท ไม่มีดอกเบี้ยผิดกฎหมายอยู่เลย ยังไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สน.ทองหล่อ มาบอกว่าลูกหมีปล่อยเงินกู้ แล้วก็บรรยายละเอียดหยิบเลย ให้ดำเนินคดีลูกหมี ให้ดำเนินคดีที่สุดกับลูกหมี ให้ติดคุก เพราะว่าเรื่องร้ายแรง
พอเราทราบ เราก็เลยฟ้องที่ศาลนี้ ฟ้องในข้อหาแจ้งความเท็จ กับมีหมิ่นประมาทต่อบุคคลที่สาม คือพนักงานสอบสวน ซึ่งในการไต่สวนมูลฟ้อง ก็ยุติก่อนตอนแรกเลยว่า ศาลก็ประทับรับฟ้องทุกข้อหา เนื่องมาจากว่าที่ผ่านมาการต่อสู้ของจำเลย ไม่มีการปล่อยเงินกู้เลย มันมีแต่การลงทุน ศาลก็รับฟ้องไว้ทั้งทุกข้อหา จนกระทั่งการนำสืบ จำเลยก็ต่อสู้เหมือนเดิมว่าลูกหมีปล่อยเงินกู้ โดยนอกเหนือจากปล่อยเงินกู้ให้ปู มัณฑนาแล้ว ยังปล่อยเงินกู้ให้กับคนอื่นอีก 2-3 คน ซึ่งอันนั้นเป็นกล่าวอ้างลอยๆ ไม่มีหลักฐานมานำเสนอต่อศาล
แล้วก็ก่อนหน้านี้เอกสารฉบับนึงที่เขาไปดำเนินคดีกับลูกหมี อยู่ที่พนักงานสอบสวน ซึ่งมันรับฟังได้แล้วว่า 1. เขาต้องการให้ดำเนินคดีกับลูกหมีจนถึงที่สุด ประเด็นที่สองคือเรื่องแอปพลิเคชันไลน์ การสนทนา ซึ่งศาลมองว่าจำเลยรู้อยู่แล้วว่าในการสนทนา ไม่มีการปล่อยเงินกู้ มันมีแต่การชักชวนลงทุน ศาลก็เลยมองว่าทางคุณปูกลั่นแกล้งลูกหมี เพื่อให้ต้องรับโทษทางอาญา ซึ่งโทษสูงสุดมัน 5 ปีนะ แล้วนอกจากนี้ยังหมิ่นประมาทด้วยการใส่ความต่อบุคคลที่สามอีก แต่ศาลเมตตาลงโทษแค่ 2 ปี แล้วในส่วนของในหมิ่นประมาทต่อบุคคลที่สาม แค่ 1 ปี ศาลก็ไปรวมอยู่ในนี้ว่าจำคุกรวม 2 ปี แล้วก็ให้นับโทษต่อจากคดีเดิมอีก 2 คดี อีก 4 ปี ก็คือในคดีเดิมเนี่ยมี 2 เรื่อง คดีฉ้อโกงของอ้อม 2 ปี แล้วคดีของลูกหมีฉ้อโกงอีก 2 ปี ซึ่งศาลนับโทษต่ออีก 2 คดี”
เผย “ปู มัณฑนา” โดนศาลสั่งจำคุก 5 คดี รวมเป็น 10 ปี
ลูกหมี : “5 คดี รวมคดีนี้ค่ะ คุณปูโดนสั่งจำคุก 10 ปีแล้ว”
ทนายกุ้ง : “คดีแรกเลยคือคดีที่ฉ้อโกงของคุณอ้อม อันนั้นจำคุก 2 ปี แล้วก็มาคดีของลูกหมี อันนั้นคือจำคุกทันที ไม่รอลงอาญา แต่เขาประกันตัวอุทธรณ์อยู่ ต่อด้วยคดีฉ้อโกงที่ศาลแขวงพระนครใต้ก็ 2 ปีไม่รอลงอาญาเหมือนกัน ซึ่งอันนั้นศาลก็ไปนับโทษต่อจากคดีเดิมอยู่แล้ว 2 ปี แล้วก็มีคดีหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ อันนี้ศาลสั่งจำคุก 2 ปี ปรับ 6 หมื่น ซึ่งก็รอลงอาญา 2 ปี แล้วมีคดีที่ทนายกุ้งฟ้อง จำคุก 2 ปี ปรับอีก 8 หมื่นบาท และต้องลงขอโทษออกสื่อด้วย แต่ตอนนี้ยังไม่เห็นโฆษณาสื่อ แล้วค่าปรับก็ยังขยายเวลาอยู่ ยังไม่ได้จ่ายด้วย ส่วนคดีวันนี้ เขาต้องเอาตัวออกจากห้องขังก่อน เพราะว่าเขาต้องประกันตัว ศาลไม่รอลงอาญา”
ลูกหมี : “เจ้าหน้าที่ก็พาคุณปูไปค่ะ ออกประตูด้านขวาเหมือนกัน พาคุณปูไปที่ห้องชี้ชัด ห้องขัง เพื่อไปเตรียมตัวรอประกันตัว”
ทนายกุ้ง : “คิดว่าถ้าไม่อยากติด วันนี้ก็ต้องประกันตัวออกไปค่ะ”
ไม่รู้ยื่นประกันตัวเท่าไหร่ เพราะศาลไม่ได้บอก ลั่นสู้ให้สุด แล้วหยุดที่คุก!
ลูกหมี : “วันนี้ศาลไม่ได้พูดเรื่องของค่าประกันตัวเท่าไหร่ กับโทษพวกบริการสังคม แค่บอกว่าโทษจำคุก 2 ปี หนักสุด แล้วก็ไม่รอลงอาญาค่ะ นิสัยคุณปูน่าจะสู้นะคะ สู้ไปให้สุด ไปเลยค่ะ ไปให้สุดแล้วหยุดที่คุกค่ะ”
เผยขณะศาลอ่านคำพิพากษา “ปู มัณฑนา” มีสีหน้าเรียบเฉย และหลังฟังจบก็ยังยิ้มสู้อยู่
ทนายกุ้ง : “คือไม่ค่อยมอง แต่สังเกตเขายืนอยู่ข้างทนาย เขามองศาลด้วยสีหน้าที่เรียบเฉยเหมือนเดิม คือเขาก็สู้มือ เขามองไปทางศาล ไม่ได้มองใคร วันนี้เขาไม่ได้หันหน้ามาทางไหนเลยค่ะ ตอนแรกศาลจะอ่านคำฟ้อง กับคำให้การสู้คดีก่อน หลังจากนั้นค่อยมาอ่านพฤติการณ์ภายหลัง ซึ่งมันเป็นไคลแมกซ์ตอนสุดท้าย
ฉะนั้นบอกแล้วว่าถ้าจะมาสู้มือเปล่า อย่ามาศาล ถ้าไม่มีพยานหลักฐานจริง อย่ามโน แล้วเรามาเห็นเอกสารเมื่อกี้จากศาล เขายื่นอะไรมาเต็มเยอะแยะไปหมดเลย ซึ่งศาลคงไม่ได้พิจารณาหรอก มันไม่เกี่ยวกับประเด็น การที่จะส่งเอกสาร การต่อสู้คดี มันต้องส่งในชั้นสืบพยาน คือสืบไปส่งไป ในการสู้คดีถ้าเราไม่มั่นใจ เรารู้อยู่แล้วว่าคนอื่นเขาไม่ได้กระทำความผิด อย่ามากล่าวหาลอยๆ อันนี้เขาจะบอกว่าตำรวจยังไม่ดำเนินคดีเลยอะไรเลย มันไม่เกี่ยว เพราะคุณไปแจ้งความคือความผิดสำเร็จไปแล้ว”
ลูกหมี : “ก่อนพิจารณาคดีก็เห็นคุณปูยิ้มร่าเริงนะคะ สดชื่น ยิ้มตลอดเวลาเลยค่ะ ระหว่างพิจารณาคดีลูกหมีก็มองคุณปูเรื่อยๆ คุณปูตั้งใจฟังมากๆ ดูแล้วเหมือนไปโฟกัสที่คำพูดของศาล แล้วพอตัดสินแล้วก็เห็นคุณปูยังยิ้มอยู่นะคะ คุณปูก็ยังยิ้มสู้อยู่ค่ะ”
เหตุผลที่จะประกันตัวไม่ได้ คือไม่มีเงิน เพราะไม่ได้ยื่นค้านการประกันตัวไว้
ทนายกุ้ง : “เหตุผลที่จะประกันตัวไม่ได้ น่าจะไม่มีเงินประกันตัว ถ้าไม่มีเงินก็เข้าคุกไป ถ้ามีเงินก็ประกันตัวไปแค่นั้นเอง เพราะว่าเราไม่ได้ยื่นในคัดค้านการประกันตัวเลย”
จากทั้งหมด 5 คดี ตอนนี้ชนะไป 4 คดีแล้ว รอลุ้นอีก 1 คดี อยากให้ติดคุกเพิ่มอีก 2 ปี เป็น 12 ปี
ลูกหมี : “ของลูกหมี มี 5 คดีที่อยู่ในชั้นศาล ชนะไป 4 คดีแล้ว รวมวันนี้ชนะแพ่ง 1 แล้ว 2 คือหมิ่นประมาท เราชนะ แล้วก็มีฉ้อโกงชนะ วันนี้แจ้งความเท็จเราชนะ ก็คุณปูมีหลายทนายคดีวันนี้คือทนายประมาณค่ะ อีก 1 คดีที่จะต้องตัดสิน ก็คือคดีหมิ่นประมาทที่ศาลนนทบุรี ศาลนัดสืบพยานวันที 27-28 สิงหาคม พอสืบเสร็จ อีกสัก 1-2 เดือน ก็ตัดสินเหมือนกันค่ะ ภายในปีนี้ เราเป็นโจทก์เราก็อยากให้ติดคุกอีกสัก 2 ปี รวมเป็น 12 ปี เราอยากนะ ใจเราอะ
ของลูกหมีมี 5 คดีในชั้นศาล แล้วก็มีอีก 2 คดีในชั้นตำรวจค่ะ เพราะว่าคุณปูด่าลูกหมีพร้อมรูปภาพว่า อีหมี อีรัศมี ทองสิริไพรศรี เอ่ยทั้งชื่อจริง นามสกุลจริง แล้วก็ภาพ แล้วก็คำพูดที่หมิ่นประมาทลูกหมีมากๆ ลูกหมีก็จัดเต็มมากเลยค่ะ ตอนนี้ดคีอยู่ สน. ค่ะ แล้วมี 1 คดีที่ทางคุณตำรวจเขาออกหมายเรียกไป เห็นคุณปูนัดแล้วก็เลื่อน รู้สึกว่าวันที่ 24 มิถุนายน หมายเรียกครั้งที่ 2 คุณปูต้องไป ถ้าไม่ไปคุณปูก็โดนออกหมายจับ”
ทนายกุ้ง : “คือตอนนี้ก่อนที่จะก่อเรื่องก่อราว มีคดีความ ต้องตบกระเป๋ามีเงินก่อนหรือเปล่า เพราะอย่าลืมนะต้องจ่ายค่าปรับ ศาลสั่งให้จ่ายคู่กรณีหรือโจทก์เนี่ย ยังไม่มีเงินจ่าย ค่าปรับขอขยายได้เป็นเวลาระยะเวลา 1 เดือน ก็ยังไม่จ่าย แล้วอย่าลืมค่าประกันตัวมันก็ต้องมี ถ้าไม่อยากขาดอิสรภาพ ตอนนี้ก็คิดไม่ออกเหมือนกันว่าเขาจะคิดอะไรอยู่ มาศาลนี่มามือเปล่าไม่ได้นะ มาแต่ความเชื่อไม่ได้นะ แล้วก็มโนเองว่าต้องอย่างนั้นอย่างนี้ ชนะคดีไม่ได้นะ เพราะบอกเลยว่ามันเสี่ยง เราก็ยังมองว่า เฮ้ย…เขาทำไมถึงสู้มือขนาดนี้ ยังไปต่อได้อีกเหรอ ทั้งๆ ที่เป็นเราคดีแรกก็สลดแล้วนะ ที่เขาไม่สลดเลย ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้เขามีที่ปรึกษาดีให้คำแนะนำแล้ว ชีวิตมันอาจจะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นมาก็ได้นะ แต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่สติหลุด แล้วก็ไปพาดพิงถึงบุคคลที่สาม ทำให้เขาเสียหายก็โดนอีกคดี เราก็แจ้งความไว้ สน. โคกคราม 22 กรรม”
ลูกหมี : “ส่วนของลูกหมี 18 กรรมค่ะ คนอะไรเวลาด่า ด่าพรึ่บขนาดนี้”
ทนายกุ้ง : “เขาบอกว่าที่ผ่านมาเขาไม่เอ่ยชื่อเรา ศาลยกฟ้อง 14 กรรมใช่ไหม คราวนี้มาทั้งอีทนายกุ้ง มีทั้งอีอำนวยพร แล้วอีกุ้งนี่มันจะรอดตรงไหนเนี่ย ซึ่งนอกจากคำหยาบ แล้วมันก็มีหมิ่นประมาทด้วย ต้องอ่านภาพรวมด้วย บอกพวกเราไปเกาะแสงเขา หาแสงเขา เขาเป็นคุณปูนะคะ แต่พวกเราเป็นอีค่ะ ก็เพิ่งทราบว่าเขาใช้สรรพนามแบบนี้ ก็คงไม่น่าจะรอด แล้ววันจันทร์นี้ฝากคดีหนึ่ง เราเป็นจำเลย ที่เขาฟ้องว่าเราไปออกรายการเคลียร์ชัดชัด ของคุณบุ๋ม ปนัดดา กับลิลลี่ เหงียนเมื่อปี 67 ก็ที่ศาลอาญารัชดา 9 โมงเช้า ตัดสิน”
ลั่นวันนี้คดีพลิกแล้ว หลัง “ทนายประมาณ เลืองวัฒนะวณิช” ทนายความของ “ปู มัณฑนา” เคยพูดไว้ตั้งแต่วันแรกที่ สน.ทองหล่อ ว่าคดีจะพลิก
ทนายกุ้ง : “พลิกแล้ว พลิกแล้วไง นี่ไง (หัวเราะ)”
ลูกหมี : “ก็ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม ปี 67 ทนายประมาณ ก็เป็นทนายของคุณปู จากใจลูกหมีเลย ลูกหมีก็เสียใจ ที่ทนายออกมาพูดว่าลูกหมีปล่อยดอกเบี้ยเงินกู้เกินกว่าอัตรากว่าที่กฎหมายกำหนด แล้วก็ไปพูดในรายการ เอาชาร์ตมาตั้งแบบกระหน่ำเลย มันเหมือนกับว่าลูกหมีเป็นเจ๊หมีปล่อยเงินกู้ลูกหมีก็รู้สึกเสียใจที่อาจารย์ประมาณไม่ได้ฟังลูกความให้ดี เราก็รู้สึกว่าเราอับอายนะคะ แล้วอาจารย์ประมาณและทีมทนาย รวมถึงคุณปู ก็บอกว่าคดีจะพลิกตลอด ลูกหมีก็ต้องสู้
ตั้งแต่ดำเนินคดีมา เรายึดมั่นในความถูกต้อง เงิน 2 ล้านมันเยอะสำหรับลูกหมี มันเป็นเงินเก็บหมีจริงๆ ลูกหมีก็มีบาดแผลที่หัวใจ อาการลูกหมีก็ไม่ค่อยปกติเหมือนกัน เพราะว่าต้องใช้เงิน ณ วันนี้ยังต้องใช้เงิน ทุกคนใกล้ชิดจะรู้ว่าลูกหมีเนี่ยไม่ได้เป็นคนรวย แล้วการที่คุณปูเป็นเศรษฐี แต่ไม่ใช้เงินเรา ลูกหมีจะตามยันลูกบวช เกิดอะไรขึ้นลูกหมีก็จัดเต็มค่ะทุกบาททุกสตางค์ที่ลูกหมีต้องได้รับคืน ก็จะต้องเอา แต่ถ้าศาลตัดสินให้คุณปูจำคุก ก็ยินดีค่ะ ไม่ได้มีปัญหาใดๆ
ตอนนี้ก็สบายใจมาเรื่อยๆ ค่ะ แต่คดีมันยังไม่จบค่ะ อีกหลายปีแน่นอน เพราะว่าไหนจะหมิ่นประมาทเดือนสิงหาคม ไหนจะคดีในชั้นโรงพักอีก 2 คดี คือเต็มที่แน่นอนค่ะ เพราะเป้าหมายของเราตั้งแต่วันแรก คือ เราต้องการเงิน 2 ล้านคืนแค่นั้นเอง ก็คิดว่าครึ่งทางแล้วค่ะ”
ทนายกุ้ง : “แล้ววันนี้พิสูจน์ได้แล้ว ว่าสิ่งที่เขาบอกว่าคดีพลิก พลิกแล้วนะ พลิกคือพลิกเขา ไม่ใช่เรา เป็นเราชนะแล้ว ถูกต้องแล้ว”
ไม่ห่วง “ปู มัณฑนา” เข้าพบจิตแพทย์ เตรียมดำเนินคดีอย่างเดียว ชีวิตใครก็ต้องดูแลตัวเอง
ลูกหมี : “ก็ไม่ได้เป็นห่วงอะไรแล้วค่ะ เราก็มุ่งหน้าแต่ดำเนินคดีอย่างเดียว ชีวิตใครชีวิตมัน ก็ต้องดูแลตัวเองค่ะ”
ทนายกุ้ง : “จริงๆ แล้วเขาอาจจะอ้างได้ว่าป่วย แต่ขณะที่คุณทำผิดคุณป่วยหรือเปล่า ถ้าคุณป่วยคุณไม่น่าสามารถมานั่งด่าได้ในขนาดนี้ คนเราป่วยไม่มีสติมานั่งด่าใคร ไอ้อีอะไรอย่างงี้หรอก คือมันเจตนาอยู่แล้ว ศาลก็ต้องดูเจตนา ถึงอ้างว่าป่วย สมมตินะว่าอ้างป่วยในภายหลัง แต่ถ้าคดียังอยู่ระหว่างการสืบพยาน ศาลเขาก็ให้ไปรักษาตัว หายแล้วค่อยมาสู้คดีต่อ ติดคุกได้เหมือนเดิม มันไม่ใช่เป็นข้ออ้าง แต่ก็อาจจะมีสตอรี่ อาจจะมีคนแนะนำเขาว่าให้สร้างไทม์ไลน์เอาไว้ก็เป็นไปได้ แต่หลังจากนั้นที่ว่าพบจิตแพทย์ เราก็ยังเห็นด่าอยู่นะ เมื่อคืนนี้ยังด่าอีลูกหมีอยู่เลย วิธีนี้ไม่มีผลกับการตัดสินของศาลในชั้นศาลค่ะ ไม่มีผลอยู่แล้ว”
อยากให้เรียนรู้เรื่องการแจ้งความเท็จ เพราะการกล่าวหาคนอื่น สุดท้ายตัวเองก็ติดคุก
ลูกหมี : “ก็อยากให้คุณปูเรียนรู้เรื่องการแจ้งความเท็จ เพราะโทษก็คือติดคุกนะ แล้วก็อยากให้ประชาชนเรียนรู้ ว่าการกล่าวหาคนอื่นโดยที่เขาไม่ได้มีความผิด และไม่ได้มีหลักฐาน กลั่นแกล้งเนี่ย คุณต้องรับผิดชอบการกระทำกับคำพูดของคุณสุดท้ายแจ้งความคนอื่น กล่าวหาคนอื่นว่าแจ้งความเท็จ ตัวเองก็ติดคุกนะคะ”