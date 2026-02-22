“นุ่น วรนุช” เคลียร์ดรามาหน้าเด็กโกงอายุ ยันไม่เคยปิดทำหัตถการ คดีฟ้อง “อ.อุ๋ย” จบด้วยดี

“นุ่น วรนุช” เคลียร์ดรามาหน้าเด็ก เพราะพักผ่อนเพียงพอ ยันดูแลตัวเองจริงตามที่พูด ไม่เคยปิดบังว่าทำหัตถการ มีโอกาสอยากทำมากกว่านี้ แต่ที่ผ่านมายังไม่เคยทำจริงๆ อัปเดตคดีฟ้อง “อ.อุ๋ย” จบลงด้วยดี มีคุยต่อหน้า สัญญาจะไม่ทำแบบนี้กับใครอีก
หลังก่อนหน้านี้ “นุ่น วรนุช ภิรมย์ภักดี” ได้ออกมาแชร์เคล็ดลับหน้าเด็กโกงอายุ ว่าแค่พักผ่อนให้เพียงพอ จนถูกแซะแรงว่า ผิดหวังกับคำตอบ เพราะไม่มีหรอกที่ปล่อยธรรมชาติ แล้วจะได้แบบนี้ และเปรียบเทียบไปถึง “อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ” ว่ายังตอบตรงๆ และจริงใจกว่า ล่าสุดวันนี้ (22 ก.พ.69) ได้เจอนุ่น ที่มาร่วมชมผลงานศิลปะ REMEMBER THE LIGHT By Athittaya Kunakorn เจ้าตัวก็ได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ พร้อมอัปเดตถึงคดีที่ตนและสามี “ต๊อด ปิติ ภิรมย์ภักดี” ฟ้องหมอดูชื่อดัง “อาจารย์อุ๋ย ชนิษฐา สัตย์ซื่อ” ในข้อหาหมิ่นประมาทและแอบอ้างชื่อเสียงในทางเสียหาย โดยเรียกค่าเสียหายคนละ 10 ล้าน ว่าตอนนี้จบกันด้วยดีเรียบร้อยแล้ว หลังอีกฝ่ายโพสต์แถลงการณ์ขอโทษอย่างเป็นทางการผ่านอินสตาแกรม และเฟซบุ๊ก
“ก็ไม่รู้จะพูดยังไงค่ะ คือหลายคนบางทีอาจจะแบบ…คลิปที่มีนักข่าวไปลง บางครั้งคนที่เขาฟัง ที่เขาดู เขาจะดูแค่สั้นๆ ไม่ได้ดูทั้งหมด นุ่นถึงขนาดต้องแบบไปฟังออริจินัล ว่าอันนั้นคือพูดอะไร ถามว่าอะไร เขาก็ถามว่าดูแลตัวเองยังไง นุ่นว่ามันก็เป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะต้องดูแลแบบนี้อยู่แล้ว แล้วนุ่นก็เป็นแบบนั้นจริงๆ ไม่ได้โกหก ไม่ได้เฟกอะไรเลย แล้วก็วันนั้นเป็นงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของนุ่นเอง คือเซรั่มงานของอาตุ่ย แล้วก็นุ่นว่าไม่ทำอะไรผิดเลย แต่แค่ทุกคนอาจจะอยากรู้ว่าไปทำอะไรยังไงมาอีกบ้าง แต่คือจริงๆ นุ่นก็บอกทุกคนอยู่แล้ว ไม่เคยปิดว่าเราก็ทำหัตถการ เป็นเรื่องปกติ เหมือนกับทุกๆ คนทั่วๆ ไป ไม่ได้มีอะไรพิเศษค่ะ
คือต้องบอกว่าน้ำหนักขึ้นก็มีผล แต่คนจะไม่เชื่อ หลายๆ คนไม่ว่าจะเป็นนักแสดงเองก็มาถาม แบบไปฉีดไขมันที่ไหนอะไรอย่างเงี้ย บอกกินหมูล้วนๆ เลยค่ะ ไปเกาหลีก็เอ็นจอย หรือบางคนเห็นว่าไปเกาหลี แล้วเราไปทำคลินิก ไปอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่า แต่ไม่เคย จริงๆ อยากนะคะ ใจจริงก็คืออยาก แต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ไปทำเลย แล้วก็ที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยทำ แต่ถ้าวันหนึ่งมีโอกาสที่ได้ลองทำ ก็อยากทำนะคะ แต่ว่าไม่ได้ทำจริงๆ ค่ะ
จริงๆ ถ้าเกิดทำมันก็ไม่ใช่เรื่องแบบแปลกใหม่อะไรเลยค่ะ ปกติก็ดูแลตัวเอง แล้วก็การแต่งหน้านุ่นว่าก็มีผล นุ่นก็เรียนแต่งหน้านะคะ เป็นคนที่ชอบแต่งหน้าตัวเองอยู่แล้วด้วย เพราะว่าบางครั้งช่างก็ไม่ได้ว่างให้เราตลอด เราก็ต้องดูแลตัวเอง หรือบางครั้งเราไปงานเล็กๆ เราก็ต้องแบบดูแลตัวเองด้วย อย่างเมื่อวานไปงาน ไปคอน ไปแฟนมีตก็แต่งเอง
คือยืนยันได้ว่าตัวเองไม่ได้โกหกอะไรในการดูแลตัวเอง เอาอย่างงี้นะคะ แล้วก็จริงๆ ก็ไม่ได้ซีเรียสถึงขนาดที่จะต้องมานั่งเครียด แต่ว่าก็จะมีเพื่อนๆ ที่เขาก็เป็นห่วงเรา บอกว่าเจอคอมเมนต์อะไรหลายๆ อย่างอะไรอย่าง ก็ถ้าเขามีความสุขที่จะทำแบบนั้นก็ทำ แต่ว่าเราก็รู้ตัวว่าเราไม่ได้เป็นแบบนั้น เพราะฉะนั้นไม่ได้สนใจเลยว่าคอมเมนต์นั้นจะมีผลกับชีวิตเรายังไง แต่ว่าก็ขอบคุณที่ติดตามเราดีกว่า ติดตามแล้วสุดท้ายเขายังชมว่าเราสวย ก็ยังโอเคค่ะ (หัวเราะ)”
ดรามาเฉย! “นุ่น วรุนช” เผยเคล็ดหน้าเด็กโกงอายุ แค่พักผ่อนให้เพียงพอ เจอแซะยับ
อัปเดตคดีฟ้อง “อาจารย์อุ๋ย” จบแบบเรียบร้อยดี มีการให้สัญญา จะไม่ทำแบบนี้กับใครอีก
“ก็จบแล้วค่ะ ทุกอย่างก็เรียบร้อยดี วันที่ไปศาลวันนั้น ทางศาลเองก็ถามว่ายังอยากให้โอกาสจำเลยที่อยากจะมาเจอไหม นุ่นก็บอกว่าได้ค่ะ ก็ลองให้โอกาส แล้ววันนั้นก็คืออาจารย์อุ๋ยก็เดินทางเดินทางมาที่ศาล แล้วก็ได้มีการพูดคุยกันอะไรต่างๆ ทุกอย่างก็เรียบร้อย แล้วก็มีการสัญญากัน ว่าอย่าทำแบบนี้กับใคร แต่นุ่นก็เชื่อว่ามันเป็นบทเรียนอย่างหนึ่งของทั้งคู่ค่ะ ของทุกๆ คนเลย ว่าการใช้ชีวิตก็อาจจะต้องระมัดระวังมากขึ้นด้วย”
เผยวันที่ “อาจารย์อุ๋ย” โพสต์ขอโทษ คือวันที่ตกลงกันที่ศาลจบ
“ใช่ค่ะ วันนั้นคือวันที่ไปศาลค่ะ ถามว่าวันนี้โล่งใจขนาดไหน คืออย่างน้อยนุ่นก็ได้รู้สึกว่าได้พิสูจน์ตัวเองจากทางศาล เพราะว่ามันเป็นความถูกต้อง ที่นุ่นว่านุ่นควรจะต้องรักษาสิทธิ์ของตัวเอง แล้วก็ของคุณต๊อด ด้วยเท่านั้นเองค่ะ”
“อ.อุ๋ย ชนิษฐา” โพสต์ขอโทษ “นุ่น วรนุช - ต๊อด ปิติ” ยอมรับพาดพิงข้อมูลไม่เป็นความจริง