ดรามาเฉย! “นุ่น วรุนช” เผยเคล็ดหน้าเด็กโกงอายุ แค่พักผ่อนให้เพียงพอ เจอแซะยับ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เจอดรามางงๆ เลยทีเดียว สำหรับ “นุ่น วรนุช ภิรมย์ภักดี” หลังจากที่ให้สัมภาษณ์กับ APOP Today ถึงสูตรลับการดูแลตัวเองให้ดูเด็กอยู่เสมอแม้จะอยู่ในวงการมานาน โดยนุ่นเผยว่าจริงๆ ตามอายุเลย แต่ก็ไม่ยอมแพ้แม้อายุจะเพิ่มขึ้น พยายามทำทุกอย่างในการดูแลตัวเองเพื่อให้คงสภาพไว้อย่างยาวนาน

เคล็ดลับสำคัญคือการพักผ่อนให้เพียงพอ ซึ่งแม้ตนจะเป็นคนนอนดึกแต่พยายามนอนให้ได้วันละ 6 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย แต่ช่วงไหนทำงานหนักก็หลับยาว อีกเรื่องสำคัญคืออาหาร ต้องทานให้อร่อยและรู้จักคุมน้ำหนักด้วยการงดมื้อเย็น หากเริ่มรู้สึกตัวหนาขึ้นจะงดทันที

นอกจากนี้ยังเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่เหมาะกับตัวเอง เพื่อช่วยดูและบำรุงได้ดียิ่งขึ้น ข้อสุดท้ายคือการออกกำลังกายแต่ทุนเดิมเป็นคนไม่ชอบออกกำลังกายเราก็จะเลือกกิจกรรมที่สามารถทำได้ที่ชอบ เช่น การไปเรียนเต้นที่ช่วยเรื่องบุคลิกภาพที่ดี และมีการเล่นไอซ์สเกต สิ่งนี้แหละที่ทำให้สวยแบบนี้

ส่วนที่หลายคนชื่นชมว่า สวยคงกะพันไม่เปลี่ยนไป สำหรับ นุ่น คิดว่าเปลี่ยน เพราะสังคมสมัยใหม่มันก็มีความสนุกมากขึ้น มีอะไรให้เราเลือกใช้เลือกดูแลได้มากขึ้น ต่างจากสมัยก่อนคือไม่ได้ทำอะไรเลยทำแต่งงานตอนนี้คือดีมากได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มากขึ้น สิ่งนี้มีส่วนที่ทำให้ดูเหมือนเด็กอยู่ตลอดเวลาช่วยให้มีพลังงานที่สดใสและมีความสุขมากขึ้น

งานนี้ คำตอบของนุ่น ไม่ถูกใจชาวเน็ต คอมเมนต์แรงผิดหวังกับคำตอบ เพราะคนสมัยนี้ดูออก พร้อมแซะนุ่นทำนอง “เงินเท่านั้นคือคำตอบ อย่าขาดหมอ” รวมทั้ง “ดึงจนตึงขนาดนี้ บอกแค่นอนพอก็เกินไป” ไม่มีหรอกที่ปล่อยธรรมชาติแล้วจะได้แบบนี้ รวมทั้งยังเปรียบเทียบไปถึง อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ ที่ตอบตรงๆ มากกว่านุ่นอีกด้วย 












