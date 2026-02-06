“อ.อุ๋ย ชนิษฐา” โพสต์ขอโทษ “นุ่น วรนุช - ต๊อด ปิติ” ยอมรับพาดพิงข้อมูลไม่เป็นความจริง

กลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์ เมื่อบัญชีเฟซบุ๊ก “อ.อุ๋ย ชนิษฐา สัตย์ซื่อ” ได้ออกมาเคลื่อนไหวด้วยการโพสต์ข้อความแถลงการณ์ขอโทษอย่างเป็นทางการถึงนางเอกสาวชื่อดัง “นุ่น วรนุช ภิรมย์ภักดี”และสามีนักธุรกิจ “ต๊อด ปิติ ภิรมย์ภักดี” หลังเคยอ้างว่านุ่น วรนุช เป็นลูกศิษย์ มาปรึกษาบูชาเทพจนสามีกลับมารัก พร้อมเปย์บ้านให้ 120 ล้าน ให้เงินไปใช้เล่นๆ อีก 100 ล้าน อ.อุ๋ยโพสต์ยอมรับพาดพิงจริง ทำไปโดยไม่ได้มีการไตร่ตรองให้ดี จนทำให้นุ่น-ต๊อดเกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียง สัญญาจะไม่ทำแบบนี้กับบุคคลอื่นอีกต่อไป ส่วนข้อมูลที่เคยพูดไป “ไม่เป็นความจริง”
“ข้าพเจ้า นางสาวชนิษฐา สัตย์ซื่อ ขอโพสต์ข้อความนี้ถึงคุณนุ่น วรนุช ภิรมย์ภักดี และคุณต๊อด ปิติ ภิรมย์ภักดี ในเรื่องเกี่ยวกับการที่ข้าพเจ้าได้เคยกล่าวพาดพิงถึงในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ ชื่อเสียง โดยที่ไม่ได้มีการไตร่ตรองให้ดี
วันนี้ข้าพเจ้ารู้สึกเสียใจต่อการกระทำดังกล่าว จึงประสงค์จะชี้แจงต่อสังคมว่าข้อความที่ข้าพเจ้าได้กล่าวถึงทั้งสองท่านในทางเสียหายไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด
สุดท้าย ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าสำนึกผิดในการกระทำความผิด สิ่งที่ข้าพเจ้ากล่าวอ้างอิงถึงคุณนุ่น คุณต๊อด ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด และข้าพเจ้าให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่กระทำอย่างนี้กับบุคคลอื่นอีกต่อไป ขอบคุณทั้งสองท่านที่ได้ให้โอกาสข้าพเจ้าในวันนี้”