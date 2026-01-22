ตลาดโซลาร์บูม รับแรงส่งนโยบาย–ค่าไฟพุ่ง! SOLAR+BATTERY EXPO 2026 เปิดจองพื้นที่ มหกรรมพลังงานสะอาดครบวงจรเพื่อบ้านและโรงงาน

รวมครบทุกเทคโนโลยีตั้งแต่แผง–อินเวอร์เตอร์-แบตเตอรี่–ระบบบริหารพลังงาน ใหญ่ที่สุดของปี
ปี 2569 ถูกจับตามองว่า เป็นปีที่ตลาดโซลาร์และระบบแบตเตอรี่ของไทย “เร่งตัวพร้อมกันหลายปัจจัย” จากทั้งครัวเรือนและภาคธุรกิจที่ต้องการลดต้นทุนค่าไฟ ขณะที่เทคโนโลยีมีราคาคุ้มค่าขึ้น อีกทั้งยังได้รับแรงสนับสนุนจากนโยบายพลังงานสะอาดสู่เป้าหมาย Net Zero ของประเทศ ทำให้การลงทุนด้านโซลาร์และแบตเตอรี่กลายเป็นหนึ่งในเมกะเทรนด์ของภาคธุรกิจไทย เพื่อรองรับการเติบโตดังกล่าว บริษัท แกท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประกาศจัดงาน “Solar & Battery Expo 2026 (SBX 2026)” งานมหกรรมโซลาร์และแบตเตอรี่ครบวงจรที่สุดเพื่อบ้านและโรงงานครั้งแรกในไทย พร้อมเปิดจองพื้นที่อย่างเป็นทางการแล้ววันนี้
งาน SBX 2026 มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20–22 พฤษภาคม 2569 ณ ไบเทค บางนา บนพื้นที่รวมกว่า 6,600 ตารางเมตร คาดดึงดูดผู้เข้าชมงานมากกว่า 10,000 คน และผู้แสดงสินค้ากว่า 150 แบรนด์ชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ กลุ่มผู้เข้าชมงานกว่า 70% เป็น 'Real Buyer' ทั้งเจ้าของโรงงานและเจ้าของบ้านที่ต้องการซื้อและมองหาโปรโมชั่นสำหรับติดตั้งทันที ทำให้งาน SBX 2026 ไม่ใช่เพียงงานแสดงนวัตกรรม แต่เป็น ‘Marketplace’ ที่เน้นการเจรจาธุรกิจและปิดการขายได้จริง
• รวม Ecosystem โซลาร์และแบตเตอรี่ในงานเดียว
SBX 2026 ครอบคลุมทุกเทคโนโลยีในห่วงโซ่อุตสาหกรรม ตั้งแต่แผงโซลาร์เซลล์ อินเวอร์เตอร์ แบตเตอรี่ ระบบกักเก็บพลังงาน งานติดตั้งและผู้รับเหมาระบบ EPC ระบบชาร์จ EV โซลูชันสมาร์ทเอนเนอร์ยี ไปจนถึงบริการทางการเงินและระบบบริหารพลังงาน ทำให้ผู้เข้าชมสามารถเปรียบเทียบเทคโนโลยีและพบผู้ให้บริการได้ครบในที่เดียว
นับเป็นเวทีสำคัญที่เชื่อมผู้ซื้อ–ผู้ขาย–นักลงทุน และผู้กำหนดนโยบาย ภายใต้ช่วงเวลาที่ประเทศไทยกำลังเตรียมประกาศใช้กฎหมายและมาตรฐานพลังงานรูปแบบใหม่ ซึ่งจะมีผลต่อโครงการโซลาร์ในทั้งครัวเรือน อาคาร และโรงงานอุตสาหกรรม
งานได้รับการตอบรับจากองค์กรชั้นนำเข้าร่วมงาน อาทิ EGAT,PEA, MEA, SCG และ Gunkul พร้อมการสนับสนุนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมด้านพลังงานหลายแห่ง สะท้อนบทบาทของ SBX 2026 ในฐานะ “งานใหญ่ของคนไทย เพื่อพลังงานของประเทศไทย”
• จังหวะขับเคลื่อนพลังงานสะอาด สู่ภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือน
นที สิทธิประศาสน์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวถึงความร่วมมือในการสนับสนุนการจัดงานว่า “ขณะนี้ถือเป็น ‘โอกาสทอง’ ของประเทศไทยในการเร่งเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งไทยมีศักยภาพสูง สอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนของกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน ส.อ.ท. ที่มุ่งผลักดันการใช้พลังงานสะอาดมาอย่างต่อเนื่อง
พลังงานแสงอาทิตย์เป็นกลไกสำคัญในการลดต้นทุนค่าไฟ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเสริมความมั่นคงด้านพลังงานให้กับทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือน ขณะเดียวกัน เทคโนโลยีโซลาร์และระบบกักเก็บพลังงานในปัจจุบันมีความพร้อมและเข้าถึงได้มากขึ้น ทำให้การเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดไม่ใช่เพียงเรื่องของสิ่งแวดล้อม แต่เป็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของภาคธุรกิจ
กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน ส.อ.ท. จึงยินดีร่วมสนับสนุนการจัดงาน Solar & Battery Expo 2026 และร่วมจัดเวที Forum ภายในงาน เพื่อเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนมุมมอง ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมโซลาร์และแบตเตอรี่ของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน และสอดรับกับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศในระยะยาว”
คุณวุฒิยา หนุนภักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่า “งาน SBX2026 ถูกพัฒนาขึ้นจากความต้องการจริงของตลาดไทย เราตั้งใจทำให้เป็นเวทีที่รวบรวมเทคโนโลยี ผู้ประกอบการ และผู้ซื้อไว้ครบในที่เดียว สำหรับทั้งบ้านและโรงงาน เชื่อว่างานนี้จะเป็นโอกาสสำคัญของผู้ประกอบการในการขยายตลาดและปิดการขายได้จริง รวมถึงสนับสนุนให้ธุรกิจไทยได้มีเวทีของตัวเองในการขับเคลื่อนพลังงานสะอาดของประเทศ พร้อมขยายเครือข่ายสู่ภูมิภาคด้วย Buyer Mission และ Networking ไทย–เวียดนาม–อาเซียน”
• เปิดจองพื้นที่แล้ว – SME รับเงินสนับสนุนสูงสุด 80%
ด้วยจังหวะตลาดที่กำลังขยายตัว และการตอบรับจากองค์กรขนาดใหญ่ตั้งแต่เริ่มต้น ทำให้งาน SOLAR+BATTERY EXPO 2026 (SBX 2026) ได้รับการจับตาในฐานะหนึ่งในงานสำคัญของอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดปีหน้า ผู้ประกอบการที่ต้องการขยายตลาดในปีที่ดีมานด์โซลาร์–แบตเตอรี่พุ่งสูง สามารถจองพื้นที่ได้ตั้งแต่วันนี้