Let It Beauty ร่วมบริจาคช่วยเหลือสถานพยาบาล ในพื้นที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ของประเทศไทย

KBH Care บริษัทผลิตและจำหน่ายเกี่ยวกับ Medical Aesthetic ระดับสากลจากประเทศเกาหลีใต้ ที่ดำเนินธุรกิจและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเวชศาสตร์ความงามอย่างต่อเนื่อง และได้ขยายการดำเนินงานสู่ประเทศไทยผ่านการจัดตั้งบริษัทในเครือ Let It Beauty ซึ่งได้เปิดตัวสินค้าในประเทศไทยตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายน พ.ศ. 2568 ที่ผ่านมา โดยดำเนินธุรกิจด้าน Medical Aesthetic ในฐานะผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ด้านความงามที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์ อาทิ Belluxi, Croquis และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมทางวิชาการ การอบรม และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับบุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมยกระดับมาตรฐานด้านเวชศาสตร์ความงามและการพัฒนาภาคการแพทย์ในประเทศไทยอย่างยั่งยืน
Let It Beauty บริษัทด้าน Medical Aesthetic ในประเทศไทย ได้ร่วมบริจาคให้แก่สถานพยาบาลในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อช่วงปลายปี พ.ศ.2568 ที่ผ่านมา เพื่อสนับสนุนการให้บริการทางการแพทย์และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัย ซึ่งในการบริจาคครั้งนี้ Let It Beauty ได้บริจาคเงินและสิ่งของจำเป็นรวมมูลค่า 342,000 บาท แบ่งเป็นเงินสดจำนวน 142,000 บาท และสิ่งของจำเป็นมูลค่า 200,000 บาท โดยได้ส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลหาดใหญ่ (Hatyai Hospital) ซึ่งเป็นโรงพยาบาลหลักในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างรุนแรง เพื่อสนับสนุนการให้บริการทางการแพทย์และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงเวลาดังกล่าว
เนื่องด้วยพื้นที่หาดใหญ่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากฝนตกในระดับเป็นประวัติการณ์ ส่งผลให้พื้นที่อยู่อาศัย ถนน และสถานพยาบาลหลายแห่งเกิดน้ำท่วม จนก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความต่อเนื่องในการให้บริการทางการแพทย์ โดย Let It Beauty เห็นถึงบทบาทสำคัญของภาคการแพทย์ในกระบวนการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติ จึงได้ให้การสนับสนุนในรูปแบบการบริจาคเงินสดควบคู่กับสิ่งของจำเป็นเพื่อให้ความช่วยเหลือที่เป็นรูปธรรมและตอบโจทย์ความต้องการในพื้นที่อย่างแท้จริง
โดยผู้บริหารของ Let It Beauty กล่าวว่า “ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ในกระบวนการขยายตลาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” พร้อมย้ำว่า “การให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนและภาคการแพทย์ในช่วงสถานการณ์ภัยพิบัติ เป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบขององค์กรในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน”
และขณะเดียวกัน KBH Care ได้วางประเทศไทย (Let It Beauty) เป็นศูนย์กลางหลักในการขยายตลาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยดำเนินธุรกิจผ่านบริษัทสาขาย่อยในประเทศและเดินหน้าขยายการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ Aesthetic Solution แบบฉีดที่พัฒนาจาก PCL ชนิดละลายได้อย่าง ‘เบลลุกซี (BELLUXI)’ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทยและกำลังตอกย้ำบทบาทและขยายการเติบโตในตลาดท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
Let It Beauty ยังคงมุ่งมั่นขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจควบคู่ไปกับการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อสร้างคุณค่าและการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนกับชุมชนในพื้นที่ต่อไป