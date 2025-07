โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี รับรับรางวัล ArokaGO Star Award 2025 เชิดชูผู้ให้บริการต้นแบบด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพ

โดยมี ร้อยเอก นายแพทย์ยงยุทธ มัยลาภ อดีตโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายกสมาคมเวชศาสตร์วิถีชีวิตและสุขภาวะไทย และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสมาคม TMWTA เป็นผู้แทนมอบรางวัลให้แก่สถานพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้งด้านคุณภาพการให้บริการ ประสบการณ์ของลูกค้า และความยั่งยืนในกระบวนการดำเนินธุรกิจโดยรองผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัลในครั้งนี้ โรงพยาบาลเอกชนที่ให้บริการประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีและพื้นที่ใกล้เคียงมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 โดยไม่เพียงแต่รองรับผู้ป่วยในประเทศ แต่ยังขยายบริการไปยังผู้ป่วยจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างลาวและกัมพูชาด้วยแนวคิดโรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี มุ่งมั่นพัฒนาตนเองให้เป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพของภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ผ่านบริการทางการแพทย์แบบครบวงจร การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนเป้าหมายระยะยาวของโรงพยาบาลคือการยกระดับอุบลราชธานีให้เป็นเมืองแห่งสุขภาพ โดยมีแผนพัฒนาโรงพยาบาลสู่ตติยภูมิระดับสูง เพิ่มบริการเฉพาะทาง อาทิ มะเร็งและหัวใจ สร้างโปรแกรม Medical Wellness เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และพัฒนาแพลตฟอร์ม Continuity of Care เพื่อดูแลผู้ป่วยข้ามแดนอย่างต่อเนื่องคุณสุชาดา มองว่า โอกาสของอุตสาหกรรม Medical and Wellness Tourism ของไทยคือการตอบโจทย์ความต้องการของผู้ป่วยที่มองหาไม่เพียงแต่การรักษา แต่รวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ขณะที่ความท้าทายสำคัญคือการแข่งขันที่รุนแรงกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งไทยจำเป็นต้องพัฒนานวัตกรรม การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งจุดแข็งของโรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี คือการบริการที่เปี่ยมด้วยหัวใจ ภายใต้แนวคิด "Service by Heart, Care as Family" ซึ่งทำให้ผู้ป่วยรู้สึกถึงความใส่ใจเสมือนเป็นคนในครอบครัว ไม่ใช่แค่ผู้รับบริการรางวัล ArokaGO Star Award 2025 ถือเป็นแรงบันดาลใจสำคัญในการเดินหน้าพัฒนาคุณภาพบริการของโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนการพัฒนาใน 3 มิติหลัก ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ยกระดับมาตรฐานการบริการ และขยายเครือข่ายพันธมิตร เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในฐานะศูนย์กลางการแพทย์และสุขภาพของภูมิภาคอย่างแท้จริงศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี ได้ที่: www.ubonrak.com