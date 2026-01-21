“ณวัฒน์” เปิดใจหมดปัญญา อย่ามาด่าองค์กร ถามอะไร “ชาล็อต” ก็ไม่ยอมตอบ!

“ณวัฒน์” แจงปม “ชาล็อต” เครียดจนแอดมิต ลั่นอย่าว่าองค์กรไม่ดูแล หลังเจ้าตัวเลือกเก็บทุกอย่างเป็นความลับ ไม่ยอมบอกแม้แต่อยู่โรงพยาบาลไหน ทีมงานติดต่อไม่ได้ ทำให้หมดปัญญาช่วยเหลือ ย้ำเป็นการตัดสินใจของน้องเอง
กลายเป็นประเด็นอีกครั้ง หลังจากที่ “ชาล็อต ออสติน”โพสต์ภาพเข้ารพ. พร้อมเขียนข้อความว่า “ถ้าถามว่าความเครียดทำร้ายคุณแค่ไหน...ดีใจที่พระเจ้ายังให้โอกาส”
ด้าน “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” ได้ออกมาไลฟ์สดในติ๊กต๊อก แล้วมีคนถามถึงประเด็นนี้ ณวัฒน์ลั่นอย่ามาว่าองค์กรไม่แอ็กชั่น เพราะชาล็อตเลือกที่จะไม่บอกอะไรเลย ทุกอย่างเป็นความลับ ลั่นอยากบอกก็บอก ไม่อยากบอกก็ไม่เป็นไร
“ลูกน้องตามอยู่ แต่น้องไม่ให้ข้อมูล (หัวเราะ) บอกเฉพาะสิ่งที่เรารู้ พี่เต๋าถามแล้วเป็นยังไงบ้าง เขาบอกอยู่รพ. พอถามอยู่รพ.ไหน เขาตอบไม่เป็นไรค่ะ บอกรพ.หน่อยไม่ได้เหรอ ไม่เป็นไรค่ะ ก็จบแล้ว ไม่มีใครรู้
อย่ามากล่าวหาว่าเราไม่ดูแลนะครับ ทุกคนอยากดูแลหมด แต่น้องขอเป็นความลับ รู้ว่าน้องเข้ารพ. เพราะน้องสตอรี่ เราถึงรู้ ให้มัดหมี่ พี่เต๋า เออาร์ ติดต่อกลับไปด่วน พี่หมี่ตอนนี้ใหญ่สุดของเออาร์ น้องไม่ตอบกลับ
อยากพูดเพราะมีคนมาว่าบริษัทไม่ดูแล ไม่เอาข้อเท็จจริงเหรอ ได้คุยอยู่บ้างเมื่อคืน แล้วหายไปแล้ว น้องไม่ยอมแจ้งบริษัท และไม่ยอมแจ้งเออาร์ว่าอยู่รพ.อะไร เราก็เลยไม่รู้ พี่เต๋าพยายามแล้ว อยู่รพ.อะไร เป็นยังไงบ้าง คุณหมอว่ายังไง รู้แค่ว่าน้องเข้ารพ. แต่น้องไม่ยอมบอกอยู่รพ.ไหน ไม่ยอมบอกองค์กร เราก็หมดปัญญา ไม่ให้รายละเอียดอย่างอื่น
รู้แค่ว่าเหมือนน้องเป็นลม เผอิญคนที่อยู่กับน้องพาไปส่ง เราพูดตามความจริง เราไม่ต้องกลัว น้องไม่ยอมบอกว่าอยู่ที่ไหน รักษาที่ไหนก็ไม่บอกทีมงาน ไม่บอกเออาร์ ไม่บอกบริษัท ไม่บอกใครเลย ผมดูแมสเสจที่ถามแล้วด้วย ถามไปหลายครั้ง แต่ไม่ยอมบอก หลีกเลี่ยงที่จะบอกว่าอยู่รพ.อะไร ไม่บอกแม้แต่คนดูแล คนดูแลก็ถามนวยผู้ช่วย นวยไม่อยู่ นวยอยู่ต่างจังหวัด ก็รู้แค่ว่ามีคนอยู่ด้วย แล้วพาไปส่ง
น้องเครียดหรือเปล่า ไม่รู้ครับ เพราะน้องไม่ยอมบอกอะไรเลย ไม่บอกแม้แต่รพ. ทุกอย่างเป็นความลับหมด พูดให้ฟังจะได้ไม่เข้าใจผิดองค์กรและบริษัท เราพูดเท่าที่รู้ มัดหมี่กับเต๋าต้องหาข้อมูล แต่น้องไม่คุยด้วย เรารู้จากการโพสต์นะ ไม่ได้ส่งข้อมูลมาบอก ทีมงานเห็นสตอรี่แล้วถึงได้ติดต่อ ก็บอกเต๋าว่าไม่เป็นไร ถามแล้วถามอีกไม่ตอบก็ไม่เป็นไร ก็ให้น้องทำในสิ่งที่น้องอยากทำ อยากบอกก็บอก ไม่อยากบอกก็ไม่เป็นไร จบ
ไม่ต้องเป็นห่วงน้อง และไม่ต้องว่าใคร เป็นความต้องการของน้องที่ไม่ต้องการบอกใคร แม้แต่รพ.อะไร ไม่ยอมบอกองค์กร เราก็ตามใจน้องครับ นี่พูดไว้ก่อนเผื่อใครมาบ่น ก่นด่าว่าองค์กรไม่รีแอ็กชั่นใดๆ รีแอ็กชั่นกันหมดแล้ว แต่น้องเขาสบายใจที่จะไม่พูด ไม่บอก เราก็เข้าใจน้อง
ฉะนั้นไม่ต้องมาไล่ถาม น้องไม่บอกใครเลย น้องอาจมีเหตุผลของตัวเองก็ได้ ฉะนั้นไม่ต้องไปตามต่อ ไม่เป็นไร ไม่มีปัญหา อัปเดตให้ฟัง แค่นี้เอง”