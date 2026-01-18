“กระแต” แจง หลังถูกถามทำไมไม่ให้ “นานา” ยืมเงินไปใช้หนี้ โอดแค่ให้กำลังใจอีกฝ่ายกลับโดนคนแบนเลิกอุดหนุน

“กระแต” เคลียร์ดรามาร้องเพลงตัวเองไม่ได้ เหตุติดปัญหาลิขสิทธิ์ น้อมรับผิดที่ไม่อธิบายบนเวทีให้ชัดเจนจนค่ายเก่าอาร์สยามโดนทัวร์ลง เตรียมแต่ง “โตชิ” สิ้นปีนี้ พร้อมแจงหลังชาวเน็ตถามทำไมไม่ให้ “นานา” ยืมเงินไปใช้หนี้ โอดแค่ให้กำลังใจอีกฝ่ายกลับถูกคนแบนเลิกอุดหนุน หวังดีเอาขันทิเบตไปฝากนานาให้ล้างพลังงานในตัวเอง
กลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมา กรณีของนักร้องชื่อดัง “กระแต” แตร บุญยะเลี้ยง พูดบนเวทีคอนเสิร์ตว่าไม่สามารถร้องเพลงตัวเองได้ เนื่องจากติดปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ของค่ายเก่าอาร์สยาม จนกลายเป็นดรามาว่าเพลงตัวเอง แต่ทำไมร้องไม่ได้ ล่าสุดกระแตได้ควงว่าที่สามี “โตชิ” มาออกรายการ คุยแซ่บShow ทางช่องOne31 แจงได้มีการขอโทษอดีตต้นสังกัดแล้ว พร้อมเผยเมื่อช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาได้เจอ “นานา ไรบีนา-เวย์ ไทยเทเนียม” เอาขันทิเบตไปให้อีกฝ่ายล้างพลังงานในตัวเอง ชมนานาน่ารักมากไม่เคยยืมเงิน หรือพูดเรื่องเงินกับตนเลย
กระแต : “เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น คือตอนนั้นที่บนเวที เราก็เล่นมุก แล้วเราก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะ ปกติแล้วแตร้องเพลงตัวเองได้ แต่มันเป็นดรามาเพราะว่า ทุกคนด่าค่ายเก่า ว่าทำไมใจร้าย ทำไมถึงไม่ให้เขาร้องเพลง แต่จริงๆ ร้องได้ แต่บางงานก็ไม่สามารถร้องได้ เนื่องจากว่าเจ้าภาพจะต้องไปขอลิขสิทธิ์เอง ซึ่งมันมีเงื่อนไขตามบริษัทของเขาอยู่แล้ว และงานที่เป็นเฟสติวัลที่มีการเก็บเงินค่าบัตร มันคือเชิงพาณิชย์ ซึ่งทางเจ้าภาพที่เราไปในงานวันนั้นเขาอาจจะยังไม่ได้คุยกัน เราก็เลยไม่สามารถร้องได้
มันสามารถร้องได้ 7 คำ ตามเงื่อนไข แล้วพอเราโพสต์ไป ก็มีคนไม่เข้าใจหลายคน ดรามาไปว่าทำไมค่ายเก่าถึงไม่ให้ลิขสิทธิ์เรา แล้วผู้ใหญ่ทางเจ้าของลิขสิทธิ์ ก็รู้สึกว่าทำไมฉันดูเป็นคนใจร้ายเหรอ จริงๆ แตก็มีส่วนผิด ที่เราไม่ได้อธิบายบนเวที บนเวทีมันแป๊บเดียว และบางคนก็ถามว่าทำไมแตถึงไม่ซื้อลิขสิทธิ์เอง คือมันเป็นเรื่องของธุรกิจ แล้วตอนนี้เราก็เป็นนักธุรกิจเองด้วย และบางอย่างมันไม่สามารถขายขาดได้ แต่อดีตต้นสังกัดเขาก็อนุญาตให้เราร้องได้ ถามว่าเราเคยขอซื้อไหม แต่เขาไม่ได้ขาย ความเข้าใจของเรา คือเราได้ร้อง แต่คนอื่นก็ตีกันไปเองว่าเราไม่สามารถร้องได้ ประมาณนั้น”
อดีตต้นสังกัด “อาร์สยาม” น้อยใจที่โดนด่า
กระแต : “เขาก็น้อยใจ เขาก็โทร.หาเรา เราก็ขอโทษ เพราะตลอดเวลาที่ผ่านมา เราเป็นเด็กดีมาตลอด 20 ปี ที่อยู่อาร์สยาม แล้วเราก็เต็มที่แล้วเราก็รักบ้านนี้ เพราะว่าเป็นบ้านอีกหลังของหนู ก็มีการคุยกัน เคลียร์ใจกัน เขาก็เข้าใจกัน (ในอนาคตจะมีการซื้อลิขสิทธิ์ขาดไหม?) อันนี้ก็ต้องไปถามที่อดีตต้นสังกัด (ยิ้ม) ยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกัน เลิฟกันดี”
เล่าโมเมนต์ไปเจอพี่สนิท “นานา” ได้ให้กำลังใจ ช่วยเหลือกันมาโดยตลอด
กระแต : “ปกติเราก็ไปเบิร์ธเดย์พี่เขาทุกปี ต้องเล่าก่อนว่าแตกับครอบครัวพี่นานา เราช่วยเหลือกันมาโดยตลอด ในทางของเพลง ทำเพลงด้วยกัน แต่เราก็ไม่รู้ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นของเขามันเป็นอย่างไรบ้าง ผิดหรือถูก คนเราอาจจะหลงทางกันได้ อันนี้เราก็ไม่ทราบ แต่กับแต เขาน่ารักกับเรา เขาเป็นพี่ชายพี่สาวที่ดีกับเรามาโดยเสมอ มันเป็นการช่วยเหลือกันมาโดยตลอด”
โตชิ : “เราก็ให้กำลังใจ คนเรามันก็พลาดกันได้ ประเด็นคือถ้าคุณพลาดแล้ว คุณจะรับผิดชอบหรือเปล่า ถ้าคุณรับผิดชอบได้ ผมก็เป็นกำลังใจให้คุณ แค่นั้นเองครับ”
สภาพจิตใจ “นานา-เวย์” ดูสู้สุดๆ ตนเอาขันทิเบตไปให้อีกฝ่ายล้างพลังงานในตัว
กระแต : “เขาก็สู้สุดๆ แต่เจอพี่เขาล่าสุด เขาก็น่ารักเหมือนเดิม เราก็มีพลังบวกให้กัน ทุกปัญหามีทางออกเสมอ แม่เคยมาถึงจุดนี้ได้ แล้วจะได้ไปต่อมันก็ไม่ยาก ซึ่งมันจะยากจากคนที่จากศูนย์แล้วขึ้นไป แต่แม่มาอยู่จุดนี้ และการที่แม่ล้ม แล้วแม่จะกลับมายืนจุดเดิม มันกลับมาได้อยู่แล้ว เป็นกำลังใจให้ เพราะว่าเรายังโชคดีกว่าอีกหลายคน และการที่เขาเจอศึกหนักมาเยอะ เราก็พยายามส่งพลังบวกอย่างเดียว
และเราก็เอาขันทิเบตไปให้เขาตี เพราะด้วยบรรยากาศแล้ว มันเงียบสงบ ให้ซึมซับพลังงานธรรมชาติ ไปอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ ดินน้ำลมไฟ บรรยากาศบริสุทธิ์ ช่วงนั้นที่ไปคืออากาศดีมาก อยากให้เขาล้างพลังงาน ให้เขาเคลียร์ แล้วก็ชาร์จไปในตัว แล้วคลื่นเสียงพวกนี้มันคืออ้างอิงจากทางวิทยาศาสตร์ มันสามารถทำให้เราผ่อนคลาย แล้วก็รีแล็กซ์ได้ เพราะเราก็ศึกษาเรื่องนี้มา พลังงานจักรวาล เราเชื่ออย่างนั้น มันทำให้เรารู้สึกว่าทำให้เขาสู้ต่อได้ ซึ่งการที่เราทำแบบนี้ เราไม่รู้หรอกว่าเราจะได้อะไร แต่เราจะทำในสิ่งที่เราสามารถทำได้”
เผยไปคอมเมนต์ให้กำลังใจ “นานา-เวย์” จนโดนทัวร์ลง หนักถึงขั้นจะเลิกซื้อเครื่องสำอางของกระแต
กระแต : “คนก็เข้ามาถามว่าทำไมเราถึงไปให้กำลังใจเขา ก็คนที่เขาโดน หนูก็ไม่ได้สนิท หนูไปพิมพ์ให้กำลังใจเขาก็แปลกๆ อยู่นะคะ (ยิ้ม) และการที่เราไปให้กำลังใจเขา มันเป็นความรู้สึกดี อยากให้เขาสู้ต่อ อย่างน้อยในวันที่เขาไม่มีใคร พี่หันมาพี่ยังเจอพลังบวกจากหนู แต่ก็มีคนไม่เข้าใจเยอะ มีหลายคอมเมนต์ ซึ่งเราจำได้ว่ามีคนคอมเมนต์ว่าปกติใช้เครื่องสำอางกระแตนะ แต่พอมาคอมเมนต์ให้กำลังใจแบบนี้ ขอเลิกใช้ดีกว่า
ซึ่งปกติเราก็มีดรามาตลอด แต่คอมเมนต์ที่มาคอมเมนต์ว่าเรา เราก็จะอ่านเพื่อพิจารณา แล้วก็วางลง ไม่ได้มาเก็บเอาไว้ ถามว่าคอมเมนต์นี้รู้สึกไหม อุ๊ย...แรงนะ แต่เราเป็นคนคิดบวก แต่เขาก็ไม่ผิดที่คอมเมนต์แบบนี้ ก็เคารพการตัดสินใจของเขา ถ้าคุณรู้สึกว่าไม่อยากซัปพอร์ต ไม่รักแตแล้ว ไม่เป็นอะไรเลย แต่เชื่อเลยว่าสักวันหนึ่งพี่ก็จะเข้าใจหนู”
พร้อมแจง หลังมีคนคอมเมนต์ถาม ทำไมกระแตถึงไม่ให้นานายืมเงินไปใช้หนี้
กระแต : “(หัวเราะ) ซึ่งมันมีหลายคอมเมนต์มากที่ถามมาแบบนี้ คือเอาอย่างนี้นะคะ ถ้าเขาจะยืมเขาคงยืมแล้ว เขาไม่เคยเอ่ยยืมเงินกระแตเลย คนเรามันไม่มีใครดีร้อยเปอร์เซ็นต์ แตก็มีส่วนดี แต่ก็มีส่วนเลว เราเลือกที่จะรักในส่วนที่ดี แต่เราไม่ได้เจอในส่วนที่มีปัญหากับเขา ซึ่งพี่เขาน่ารักมาก เขาไม่เคยพูดเรื่องเงินกับกระแตเลย (เรายังเอาสินค้าของเราไปให้นานาปักตะกร้าขาย?) จะได้ช่วยกัน จะได้หมดหนี้เร็วๆ เราก็ให้ค่าคอมจุกๆ เลย อยากให้แม่เขาสู้”
ประกาศ ถ้ายอดขายสินค้าแบรนด์กระแตทะลุ 1,000 ล้าน จะแต่งปลายปีนี้
โยชิ : “ทะลุไปเรียบร้อยแล้ว”
กระแต : “มันเป็นการตั้งเป้าของเราเมื่อปีที่แล้ว แต่หลายคนก็บอกว่าเราหน้าเงินจังเลย ถ้าไม่พันล้าน เราไม่แต่งเหรอ แต่จะอธิบายว่ามันเป็นการชาเลนจ์ตัวเอง คิดว่าเราจะทำได้ไหม ซึ่งมันก็จะเยอะเลย ใครจะไปรู้ว่าวันหนึ่งเราจะทำได้ จากสิบ เป็นร้อย เลยลองพันไหม แล้วพอมันถึงพันขึ้นมาได้ทุกอย่างเพราะว่าตัวเราเอง เรียกได้ว่าเราขายวิญญาณ เหนื่อยมาก”
เตรียมแต่งงานสิ้นปีนี้
โตชิ : “ก็น่าจะสิ้นปีนี้ครับ”
กระแต : “ช่วงนี้เราโปรเจกต์เยอะมาก เพราะว่าเราก็ไม่มีเวลาที่จะคุยกันเรื่องแต่งงาน”
โตชิ : “ก็คือเปิดมาแล้วอาฟเตอร์ปาร์ตี้เลย”
กระแต : “หนูสวัสดีสัก 10 นาที แล้วก็สนุกสนานเลย”
เก็บไข่แล้ว พร้อมมีลูก
กระแต : “ปีนี้อายุ 39 ปี ก็กินเด็กมันก็ดีแบบนี้แหละ เราก็รู้สึกว่าเราอยากมีครอบครัว อยากมีน้อง คิดว่าไม่เกินสองปี เราจะมีน้อง ก็เลยรู้สึกว่าจะอายุ 40 แล้วเราก็เลยไปเก็บไข่ไว้ก่อน แต่เราก็ต้องปรับเปลี่ยนชีวิต เพราะว่าเรานอนน้อย ร่างกายมันเหนื่อย กลัวน้องไม่สมบูรณ์ หลังจากปีใหม่ที่ผ่านมา เราจะเปลี่ยนจากการนอนเวลา 02.00 น. มานอนเวลา 22.00 น. ตื่นเช้าเวลา 06.00 น. เปลี่ยนไลฟ์สไตล์ สุขภาพต้องสำคัญ”
โตชิ : “ซึ่งเราตั้งเป้าว่าเราอยากมีสองคน”
กระแต : “อยากมีลูกแฝดไปเลย”