เปิดตลาดคึกคัก “ตั้ม เดอะสตาร์” ชวน ชิม ช้อป “ลิ้นติดโปรแฟร์” เคลื่อนขบวนความอร่อย ร้านเด็ดคนดัง ของอร่อยทั่วไทย

คึกคักรับปี 2569 !! ตลาด “ ลิ้นติดโปรแฟร์ เมนูติดดาว” ของ ก้อง ปิยะ และ ท็อป ดารณีนุช เจ้าแม่ตลาด จัดเต็มขบวนความอร่อย ทั้งเมนูคาวหวาน ของกินเล่น ให้ชิม ช้อป จับจ่ายอย่างสะดวก สบาย แถมมีโปรดีๆ จัดเอาใจคุณลูกค้ารับศักราชใหม่
โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณสมาพร คำชาย Executive Vice President ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ร่วมพิธีเปิด พร้อมเหล่าดารา ที่มาออกบูธ อาทิ หนิง ปณิตา, ฮาน่า ทัศนาวลัย, ผัดไท ดีใจ, จุ๊บแจง วิมลพันธ์ และสนุกสนานไปกับหนุ่มอารมณ์ดี “ตั้ม เดอะสตาร์” ที่มาโชว์ลีลานักชิม ขั้นเทพ เปิบเมนูติดดาว กว่า 1,000 เมนู จากร้านดังทั่วไทยลุยชวนชิม เมนูอร่อย แซ่บ นัว ทั่วทุกร้าน ครั้งนี้ FC ตลาด ลิ้นติดโปรแฟร์ มีเฮ.!! ก้อง ปิยะ จัดความบันเทิงมาเสิร์ฟ ให้เพลิดเพลินไปกับเหล่าซุปตาร์ตัวท็อป! 😋✨ที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมามอบความสุขตลอด 11 วันเต็ม โดยวันที่ 17 ม.ค. พบโบ๊ท ธารา, 18 ม.ค. ปีเตอร์แพน, 19 ม.ค. หน่อย บุษกร, 20 ม.ค.เอ๋ มณีรัตน์, 21 ม.ค. ปั้นจั่น ปรมะ, 22 ม.ค. จิ๊บ ปกฉัตร, 23 ม.ค. จีน่า อภัสสรา, 24 ม.ค. ป๊อบ ศิร์รัฐ, 25 ม.ค.โบวี่ อัฐมา และวันที่ 26 ม.ค.บูม สุภาพร
สายกิน สายชิม สายช้อป ไม่ควรพลาด!!คาราวานอาหารอร่อย “ลิ้นติดโปรแฟร์ เมนูติดดาว” เคลื่ิอนขบวนมาถึงแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 26 มกราคม 2569 📍 ณ เซ็นเตอร์คอร์ท ชั้น 1 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ สถานีความอร่อยพร้อมเสิร์ฟเปิบเมนูติดดาว แล้วนะจ๊ะ
