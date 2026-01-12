“ลิ้นติดโปรแฟร์” เปิดตลาดนัดแรกปี 2569 ก้อง-ท็อป ชวน ตั้ม เดอะสตาร์ พาชิม ช้อป พร้อมเสิร์ฟ เปิบเมนูติดดาว

เปิดรับความอร่อยปี 2569 ในงาน “ลิ้นติดโปรแฟร์ เมนูติดดาว” ของเจ้าแม่ตลาด ก้อง ปิยะ - ท็อป ดารณีนุช จัดขบวนความอร่อยมาอย่างว๊าวว อัดแน่นเต็มทุกโซน โดยชวนหนุ่มอารมณ์ดี “ตั้ม เดอะสตาร์” เทพแห่งการชวนชิม ช้อป พร้อมเปิบ เสิร์ฟความสุข กระตุ้นต่อมน้ำลาย ยั่วๆ อร่อยชัวร์ ทุกเมนู เคลื่อนขบวนของดีของเด็ด มาปักหมุดหยุดกันที่ ชั้น 1 เซ็นเตอร์คอร์ท แฟชั่นไอส์แลนด์ รวมเมนูติดดาว กว่า 1,000 เมนู จากร้านดังทั่วไทยมาไว้ที่นี่ ละลานตาทั้งอาหารคาวหวาน ของกินเล่น จัดมาเต็ม ไปกับขบวนรถไฟ ที่จะขนความอร่อยยกมาเสิร์ฟแบบไม่อั้น พร้อมกับกิจกรรมสนุกๆ และดีลโปรเด็ดทุกร้าน
เริ่มด้วยร้านดาราตัวแม่ Top’s Homemade by ท็อป ดารณีนุช,สมูทตี้ดีใจ by ผัดไท ดีใจ ,ธงธง Shop , Nina by Monster, อ.เบียร์คนตื่นธรรม, หม้อแม่จูน , แม่จวงยกนิ้ว by จุ๊บแจง วิมลพันธ์ , Miw MiU by Boat Tara ร่วมด้วยร้านค้าสามพี่น้องขนมไทยทอดแหลก, ของฝากบ่านคุณย่าปู, เฮียหงีเยาวราช, กุยช่ายมหานคร,สิงโตขนมไทย,หมูยอวชาลิสา,Kunnook Orange Juice ,มาดามซอสเซส, J jan ขนมอร่อยหลังการบินไทย, ตี๋ใหญ่ทอดมันปลากราย,ฉ่ำข้าวแต๋นน้ำแตงโม, จินดา แกงใต้,บัวลอยเศรษฐี และร้านดังอีกมากมาย
อิ่มฟินไปกับขบวนความอร่อยตลอด 11 วันเต็ม ตั้งแต่วันที่ 16 - 26 มกราคมนี้ ณ เซ็นเตอร์คอร์ท ชั้น 1 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ในงานลิ้นติดโปรแฟร์ เมนูติดดาวววว !!! เท่านั้นนะคะ