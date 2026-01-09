CDFIS 2025 จัดประชุมใหญ่ที่กรุงเทพฯ ผนึกกำลังจีน–อาเซียน วางแผนแม่บทความร่วมมือยุค AI

การประชุมนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการบริโภคจีน–เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 3 (CDFIS 2025) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3–4 ธันวาคม 2025 ณ ICONSIAM กรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตจีน–ไทย ภายใต้ธีม “มองไกลสู่อนาคต สร้างสรรค์ปัจจุบันด้วยปัญญาประดิษฐ์และนวัตกรรม” โดยมีผู้เข้าร่วมเกือบ 300 คน จากภาครัฐ ธุรกิจ และองค์กรเทคโนโลยีชั้นนำในจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
การประชุมมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์และความร่วมมือเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจท่ามกลางกระแสปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ Big Data เพื่อพัฒนานวัตกรรมและความก้าวหน้าในระดับภูมิภาคอย่างยั่งยืน.
เวทีความร่วมมือระดับภูมิภาค
CDFIS 2025 จัดโดย JWB Food & Wellness Technology และ JW Digital Consulting (JWD) ร่วมกับพันธมิตรหลัก ได้แก่ Kweichow Moutai Group และ Huawei Thailand โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรสำคัญทั้งจีนและไทย อาทิ CCFA, Mall China, IABS, หอการค้าไทย–จีน, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหอการค้าไทย สะท้อนพลังความร่วมมือข้ามประเทศในการขับเคลื่อนนวัตกรรม
มีผู้บริหารจากกลุ่มค้าปลีกและธุรกิจชั้นนำในภูมิภาคเข้าร่วมอย่างคับคั่ง อาทิ Central Group, CP Group, Siam Piwat, The Mall Group, SM Group, MR D.I.Y., Metro Group รวมถึงพันธมิตรด้านเทคโนโลยีและซัพพลายเชนจำนวนมาก สะท้อนถึงความสำคัญของการสร้างความร่วมมือและการพัฒนาในธุรกิจค้าปลีกในยุคปัจจุบัน.
จากเวทีเสวนาสู่แพลตฟอร์มอุตสาหกรรม
CDFIS เติบโตอย่างต่อเนื่องตลอด 3 ปี จากงานขนาดเล็กในปี 2023 สู่เวทีอุตสาหกรรมระดับภูมิภาคในปี 2025 และก้าวขึ้นเป็นแพลตฟอร์มสำคัญในการเชื่อมโยงภาคผู้บริโภคของจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ส่องเทรนด์โลก เจาะลึกจุดเปลี่ยนธุรกิจ
พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นายหลิน ชูฉิน ประธานหอการค้าไทย–จีน และ นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่เน้นย้ำความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศ
วาระการประชุมได้มุ่งเน้นไปที่มุมมองระดับโลกและข้อมูลเชิงกลยุทธ์ นำเสนอภาพรวมการเปลี่ยนผ่านของธุรกิจในยุค AI ตั้งแต่แนวโน้มเศรษฐกิจโลก กลยุทธ์ค้าปลีกยุคตลาดอิ่มตัว ไปจนถึงบทบาทของ AI ในอีคอมเมิร์ซ สุขภาพ และการเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างเท่าเทียม โดยวิทยากรระดับโลกจาก Bain & Company, Huawei, Lenovo, Dangdang และกองทุน AI ชั้นนำ ร่วมถ่ายทอดมุมมองเชิงลึก
คุณติง เจีย หุ้นส่วนอาวุโสระดับโลกของ Bain & Company ได้วิเคราะห์วิวัฒนาการระดับโลกของ AI และ Big Data ซึ่งช่วยวางรากฐานความเข้าใจในภาพรวมระดับมหภาคให้แก่ผู้เข้าร่วม คุณเผิง เจียนเจิน ประธานสมาคมการค้าปลีกและแฟรนไชส์แห่งประเทศจีน ได้เสนอแนะแนวทางค้นหาแรงผลักดันใหม่สำหรับธุรกิจค้าปลีกในสถานการณ์ตลาดที่อิ่มตัว ในขณะที่คุณกัว เจิงหลี ผู้อำนวยการคณะกรรมการพัฒนาสมาคมพัฒนาศูนย์การค้าแห่งประเทศจีน ได้นำเสนอแนวทางการบริหารธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพในยุคที่การแข่งขันสูงขึ้น
ในด้านเทคโนโลยี คุณหลีซงเหว่ย ผู้จัดการทั่วไป บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ได้อธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับพิมพ์เขียว (Blueprint) การใช้ AI ขับเคลื่อนนวัตกรรมในห่วงโซ่การค้าปลีก ก่อนจะปิดท้ายโดย คุณหวัง จิ้ง ผู้ก่อตั้ง JWB และ JWD กล่าวปิดท้ายด้วยแนวคิด “พลังแห่งการเปลี่ยนแปลง” ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการร่วมมือเพื่อสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์โลกจริง
เน้นการใช้งานจริงและกรณีศึกษาระดับโลก
การเสวนาแบ่งออกเป็น 3 แกนหลัก ได้แก่
1. นวัตกรรมแบรนด์และค้าปลีก
2. ประสิทธิภาพการดำเนินงานและซัพพลายเชน
3. เทคโนโลยีล้ำสมัยและ AI
ผู้บริหารจาก Metro, Kroger, SPC, Siam Piwat รวมถึงบริษัทเทคโนโลยีระดับโลก ได้นำเสนอกรณีศึกษาการใช้ AI, Omni-channel และ Smart Hardware ในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน
การเสวนาโต๊ะกลมครั้งสุดท้ายได้กระตุ้นการอภิปรายที่เข้มข้น โดยรวมผู้เชี่ยวชาญกว่า 20 รายจากองค์กรระดับสากล เช่น Mastercard, Huawei, Kerry Logistics และบริษัทเทคโนโลยี AI ได้สะท้อนทั้งโอกาส ความท้าทาย และแนวโน้มการนำ AI ไปใช้จริงในภาคผู้บริโภค
เปิดตัวกลไกใหม่ สร้างผลลัพธ์เชิงรูปธรรม
ภายในงานมีการลงนามความร่วมมือสำคัญ อาทิ Mall China และ JWB & JWD ร่วมประกาศแผนสนับสนุนแบรนด์และซัพพลายเชนจีนขยายสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมเปิดตัวแพลตฟอร์ม “Brand Ecosystem Conference” เพื่อเชื่อมโยงแบรนด์ เทคโนโลยี และช่องทางตลาด สะท้อนการยกระดับ CDFIS จากเวทีความคิดสู่การลงมือทำจริง
โซน Ecosystem รวมพลังซัพพลายเชนจีน–อาเซียน
ควบคู่กับวาระการประชุมฟอรั่ม ได้มีการจัดนิทรรศการระบบนิเวศนวัตกรรมขนาดใหญ่ที่ SURALAI HALL ของ ICONSIAM มีการจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 30 บริษัท ครอบคลุมตั้งแต่สินค้าอุปโภคบริโภค อาหาร นวัตกรรมดิจิทัล ไปจนถึงโลจิสติกส์และบริการทางกฎหมาย แสดงภาพระบบนิเวศที่ผสาน “Made in China” เข้ากับศักยภาพเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย Digital Intelligence
เดินหน้าสู่อนาคตร่วมกัน
ตลอด 2 วันของ CDFIS 2025 นำเสนอเวทีเสวนาเกือบ 20 หัวข้อ ครอบคลุมบทบาทของ AI ในค้าปลีก สุขภาพ ห่วงโซ่อุปทาน และฮาร์ดแวร์อัจฉริยะ โดยยึดหลัก 3C : Connect – Collaborate – Create
ผู้จัดงานเผยแผนปี 2026 เตรียมจัด CDFIS · Food Bridge ในไตรมาส 2 และ CDFIS ครั้งที่ 4 ในไตรมาส 4 พร้อมเชิญชวนพันธมิตรทุกภาคส่วนร่วมสร้างบทใหม่ของความร่วมมือจีน–เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างยั่งยืน