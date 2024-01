เครื่องเกมพกพา "Lenovo Legion Go" พร้อมวางจำหน่ายในไทย 16 ก.พ.นี้

กล่าวว่า “จากความสำเร็จและความนิยมในหมู่เกมเมอร์ของแล็ปท็อป เดสก์ท๊อปพีซี จอมอนิเตอร์ และอุปกรณ์เสริมของเราที่มีก่อนหน้าทำให้ Lenovo Legion ได้กลายเป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมสำหรับเกมเมอร์ทั่วโลก หลังจากสำรวจภาพรวมการเล่นเกม เราพบว่าเกมเมอร์เป็นกลุ่มที่มีความหลากหลายและมีทักษะหลายด้าน และ Lenovo Legion พยายามมอบโซลูชันที่เหมาะกับเกมเมอร์เหล่านั้น ด้วยเหตุนี้ เราจึงใช้เวลาการออกแบบ Lenovo Legion Go ถึงสองปีเพื่อให้เหล่าเกมเมอร์ทั่วโลกมีอิสระในการเล่นเกมในแบบของตัวเอง ในการเปิดตัว Lenovo Legion Go เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ขยายระบบนิเวศการเล่นเกมของ Lenovo Legion ด้วยอุปกรณ์ที่ช่วยให้เกมเมอร์เล่นเกมได้ทุกที่ทุกเวลา”Lenovo Legion Go โดดเด่นด้วยโปรเซสเซอร์ AMD Ryzen Z1 Extreme พร้อมกราฟิก AMD RNDA™ และเทคโนโลยีการจัดการพลังงานอัจฉริยะ ระบบปฎิบัติการณ์ Windows 11 และผสมผสานประสิทธิภาพกราฟิกที่ทรงพลังทำให้เกมดูสมจริงบนหน้าจอ QHD+ ขนาด 8.8 นิ้วที่ให้มุมมอง 16:10 พร้อมเทคโนโลยี Lenovo PureSight ช่วยให้เกมเมอร์ดื่มด่ำกับความกว้างของหน้าจอที่เต็มตามากยิ่งขึ้น โดยหน้าจอสามารถปรับความสว่างสูงสุด 500 nits และช่วงสี DCI-P3 97% นอกจากนี้ยังสามารถปรับได้ตามสไตล์และสถานการณ์การเล่นเกม โดยรองรับความละเอียดตั้งแต่ 1600p ถึง 800p และมีอัตรารีเฟรช 144Hz และ 60Hz หน้าจอระบบสัมผัส 10 จุดช่วยให้เกมเมอร์ควบคุมได้อย่างลื่นไหลและเป็นธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นการเลื่อน การแตะ หรือการปัดนิ้ว Legion Go ยังมาพร้อมกับ RAM สูงสุด 16GB LPDDR5X (7500Mhz) พร้อมความยืดหยุ่นในการจัดการพลังงานที่ให้ประสิทธิภาพการเล่นเกมที่ดีที่สุดและเวลาในการโหลดที่รวดเร็วขึ้น ซึ่งขึ้นอยู่กับการใช้งาน รวมทั้ง PCIe Gen4 SSD สูงสุด 1TB และช่อง micro-SD ที่มีพื้นที่จัดเก็บเพิ่มเติมสูงสุด 2TBการเล่นเกมบนอุปกรณ์พกพาต้องใช้เครื่องที่มีประสิทธิภาพอย่างมาก และ Lenovo Legion Go ก็ถูกออกแบบมาเพื่อสิ่งนี้ แบตเตอรี่ที่มีความจุถึง 49.2Wh ให้เวลาการเล่นเกมที่ต่อเนื่องยาวนานเครื่องยังรองรับ Super Rapid Charge ที่ให้พลังการชาร์จแบตเตอรี่ถึง 70% ในเวลาเพียงครึ่งชั่วโมง เมื่อเล่นเกมขณะเสียบปลั๊ก Lenovo Legion Go มีโหมดบายพาสพลังงานที่ช่วยปกป้องแบตเตอรี่ไม่ให้เสื่อมสภาพไว ในขณะเดียวกันก็ขจัดความร้อนที่มักเกิดขึ้นขณะชาร์จอีกด้วย เทคโนโลยีระบายความร้อน Coldfront ของ Lenovo Legion มีอยู่ใน Lenovo Legion Go ซึ่งประกอบด้วยพัดลมโพลีเมอร์ผลึกเหลว 79 ใบพัดที่ช่วยให้อุปกรณ์เย็นโดยมีเสียงรบกวนจากพัดลมน้อยกว่า 25dB ใน Quite Mode เพื่อความเงียบสูงสุด ขณะที่ยังให้อุปกรณ์ทำงานสูงสุด 25W TGP ใน Custom Mode เมื่อต้องใช้พลังงานทุกขุมอย่างมีประสิทธิภาพ และยังควบคุมปริมาณความร้อนในระหว่างการเล่นเกมที่ยาวนานอีกด้วยคอนโทรลเลอร์ของ Lenovo Legion Go มาพร้อม hall effect joysticks ทำให้ไม่มีการดริฟท์ และมีจุดบอดน้อยที่สุดจึงช่วยเพิ่มการตอบสนอง และความแม่นยำในขณะเล่นเกมและอินพุตอื่นๆ นอกจากนี้ยังมี trackpad, D-pad ขนาดใหญ่, ล้อเมาส์ที่ทำมุม และ Shoulder Buttons ที่สามารถแมปได้ทั้งหมด 10 ปุ่ม ทริกเกอร์ และ Grip Buttons แสง RGB จะปรากฏบนปุ่มเปิดปิดที่ตกแต่งด้วย 'O' ที่เป็นเอกลักษณ์ของ Lenovo Legion ซึ่งจะเปลี่ยนสีเพื่อบอกโหมดพัดลมที่ผู้ใช้เลือกได้ และวงแหวน RGB ที่ปรับแต่งได้รอบ ๆ จอยสติ๊กจะช่วยเพิ่มสไตล์อีกชั้นหนึ่ง และยังทำหน้าที่เป็นระบบแจ้งเตือนสำหรับการจับคู่คอนโทรลเลอร์ ยิ่งไปกว่านั้น คอนโทรลเลอร์ Legion TrueStrike ของ Lenovo Legion Go ยังสามารถถอดออกได้เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการเล่นเกมมากขึ้น และสามารถเปิดใช้งานโหมด FPS ระหว่างการเล่นเกม FPS แบบทันที โหมด FPS ช่วยให้ผู้ใช้สามารถถอดตัวควบคุมออกจากตัวเครื่อง Lenovo Legion Go และใช้ขาตั้งที่ด้านหลังเพื่อค้ำไว้บนพื้นรอง คอนโทรลเลอร์ที่แยกออกมาทางด้านขวาถูกวางลงในฐานคอนโทรลเลอร์ที่ให้มา ซึ่งยึดติดด้วยแม่เหล็ก และoptical eye ที่ด้านล่างของคอนโทรลเลอร์ช่วยให้เล็งและควบคุมได้แม่นยำยิ่งขึ้น ซึ่งจำเป็นในการเล่นเกม FPS ที่มีการแข่งขันสูง คล้ายกับการใช้เมาส์Lenovo Legion Go มีพอร์ต USB Type-C® คู่เพื่อการเชื่อมต่อที่สะดวกสบาย ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อและชาร์จอุปกรณ์ในขณะที่เชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมไปพร้อม ๆ กัน ทั้งนี้เป็นเพราะฟีเจอร์ Plug-and-Play ที่รองรับ DisplayPort 1.4 และ Power Delivery 3.0 นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi 6E3 และรองรับ Bluetooth® 5.2Lenovo Legion Go เปิดให้สั่งจองแล้ว ณ ร้านค้าพันธมิตรอย่างเป็นทางการของเลอโนโวทั่วประเทศ กับโปรโมชันพิเศษราคา 29,990 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สำหรับผู้ที่สั่งจองภายในวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2567 จะได้สิทธิ์รับฟรี Micro SD Card 512GB (มูลค่า 1,790 บาท) และ Lenovo Gaming Monitor G24-20 (มูลค่า 5,490 บาท) พร้อมรับสินค้าได้ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไปสำหรับผู้ที่ซื้อสินค้าในราคาปกติที่ 28,990 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป รับฟรีทันที Micro SD Card 512GB (มูลค่า 1,790 บาท) *สินค้ามีจำนวนจำกัด