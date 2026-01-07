ซื้อประกันการเดินทางต่างประเทศ คุ้มกว่าแถมบัตรเครดิตอย่างไร

นักเดินทางหลายคนมักมีความเข้าใจผิดที่แสนอันตรายว่า “แค่ใช้บัตรเครดิตรูดซื้อตั๋วเครื่องบิน ก็ได้รับความคุ้มครองครบจบโดยไม่ต้องซื้อประกันเพิ่ม” ความคิดนี้อาจช่วยประหยัดเงินค่าเบี้ยประกันได้หลักร้อย แต่หากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นจริงในต่างแดน ความเข้าใจผิดนี้อาจนำมาซึ่งภาระหนี้สินหลักแสนหรือหลักล้านได้ เพราะความจริงแล้ว ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่แถมมากับบัตรเครดิต กับประกันการเดินทางต่างประเทศที่เราซื้อเองนั้น มีรายละเอียดความคุ้มครองที่แตกต่างกันราวฟ้ากับเหว
1. ความคุ้มครองสุขภาพ
จุดตายที่หลายคนมองข้าม นี่คือจุดที่สำคัญที่สุด ประกันที่แถมมากับบัตรเครดิตส่วนใหญ่จะให้ความคุ้มครองเฉพาะอุบัติเหตุระหว่างการโดยสาร เท่านั้น หมายความว่าวงเงินหลักล้านที่ทางบัตรโฆษณาไว้นั้น จะทำงานก็ต่อเมื่อคุณเสียชีวิตหรือทุพพลภาพขณะอยู่บนเครื่องบิน หรือรถขนส่งสาธารณะที่ระบุไว้ แต่เมื่อเท้าของคุณแตะพื้นดินและเริ่มท่องเที่ยว หากคุณเจ็บป่วย ไม่สบาย อาหารเป็นพิษ หรือหกล้มขาพลิกขณะเดินเที่ยว ประกันจากบัตรเครดิตส่วนใหญ่จะไม่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเลยแม้แต่บาทเดียว ในขณะที่ประกันการเดินทางต่างประเทศที่ซื้อแยก จะครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลทั้งจากการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุทั่วไปตลอดทริป
2. เงื่อนไขกระเป๋าเดินทางและความล่าช้า
ปัญหาคลาสสิกอย่างไฟลต์ดีเลย์ หรือกระเป๋าเดินทางมาช้า/สูญหาย ประกันบัตรเครดิตมักมีเงื่อนไขที่ซับซ้อนกว่า หรือบางบัตรอาจไม่มีความคุ้มครองในส่วนนี้เลย หรือถ้ามีก็มักจะจำกัดวงเงินที่ต่ำกว่าและเคลมยากกว่า เช่น ต้องจ่ายค่าของใช้จำเป็นด้วยบัตรใบนั้นเท่านั้นจึงจะเคลมได้ ในทางกลับกัน ประกันการเดินทางต่างประเทศที่ซื้อแยกถูกออกแบบมาเพื่อปิดช่องโหว่เรื่องความไม่สะดวกเหล่านี้โดยเฉพาะ โดยมีวงเงินชดเชยที่ชัดเจนและเคลมได้ยืดหยุ่นกว่า
3. การสำรองจ่ายและการช่วยเหลือฉุกเฉิน เมื่อเกิดเหตุในต่างประเทศ
การมีศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉิน (Emergency Assistance) ที่ติดต่อได้ 24 ชั่วโมงคือกุญแจสำคัญ ประกันการเดินทางต่างประเทศที่ซื้อเองมักมาพร้อมบริการนี้ที่เชี่ยวชาญด้านการประสานงานแพทย์และโรงพยาบาลโดยตรง บางกรมธรรม์สามารถเข้ารับการรักษาโดยไม่ต้องสำรองจ่าย (Cashless) ในขณะที่ประกันแถมจากบัตรเครดิต มักเป็นกรมธรรม์แบบกลุ่มที่ผู้ถือบัตรต้องติดต่อผ่านธนาคารหรือบริษัทประกันที่เป็นพาร์ตเนอร์ ซึ่งขั้นตอนอาจซับซ้อนกว่า และส่วนใหญ่ผู้เดินทางมักต้องสำรองจ่ายเงินก้อนโตไปก่อน แล้วค่อยกลับมาทำเรื่องเบิกคืนที่ไทย ซึ่งกินเวลานาน