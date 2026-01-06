ช็อกวงการบันเทิงจีน นักแสดงสาววัย 23 ปี เสียชีวิตหลังพลัดตกอาคารระหว่างถ่ายงานในกัมพูชา

อฮ่องกง HK01 รายงานเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2569 ว่าวงการบันเทิงจีนต้องเผชิญข่าวเศร้าอีกครั้ง เมื่อ ไหลอวี่ชิง นักแสดงและผู้กำกับสาวดาวรุ่ง เสียชีวิตลงในวัยเพียง 23 ปี หลังเกิดอุบัติเหตุพลัดตกจากอาคารที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
รายงานระบุว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นภายในบ้านพักสูง 3 ชั้น โดยไหลอวี่ชิงตกลงมาจากชั้นหนึ่งของอาคาร แม้จะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน แต่เธอเสียชีวิตในเวลาต่อมา และแพทย์ประกาศการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 2 มกราคมที่ผ่านมา
จากใบมรณบัตรและบันทึกทางการแพทย์ฉุกเฉิน ระบุว่าสาเหตุการเสียชีวิตมาจากอาการบาดเจ็บรุนแรงที่ศีรษะและร่างกายหลายแห่ง อันเกิดจากแรงกระแทกอย่างรุนแรง ขณะนี้ตำรวจท้องถิ่นกัมพูชาได้เริ่มการสอบสวนถึงสาเหตุและพฤติการณ์ของการเสียชีวิตที่ยังถือว่าน่าสงสัย
ข้อมูลเบื้องต้นจากเจ้าหน้าที่ระบุว่า ชั้นล่างของอาคารเป็นที่พักของเจ้าของบ้าน ชั้นหนึ่งเช่าโดยชายชาวอินเดียและหญิงชาวจีน ส่วนชั้นสองเช่าโดยชายชาวฝรั่งเศส กล้องวงจรปิดบันทึกภาพเมื่อเวลาประมาณ 23.22 น. ของวันที่ 29 ธันวาคม 2568 พบว่าชายชาวฝรั่งเศสเดินทางกลับเข้าบ้าน ขณะนั้นไหลอวี่ชิงอยู่บริเวณลานด้านนอก ก่อนที่ทั้งสองจะเข้าไปภายในอาคารร่วมกัน
ต่อมาในเวลาประมาณ 00.30 น. ของวันที่ 30 ธันวาคม กล้องสามารถบันทึกเสียงสนทนาจากชั้นบนได้ แต่ไม่สามารถระบุผู้พูดได้ จากนั้นไม่นาน ไหลอวี่ชิงได้พลัดตกจากอาคาร ผู้เช่าชาวอินเดียและหญิงชาวจีนรีบลงมาดูเหตุการณ์และนำตัวเธอส่งโรงพยาบาลทันที
ตำรวจได้สอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด พร้อมเก็บลายนิ้วมือและหลักฐานในที่เกิดเหตุ เพื่อหาข้อสรุปถึงสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียด
ภายหลังเกิดเหตุ บิดาของไหลอวี่ชิงได้เดินทางจากประเทศจีนมายังกัมพูชา เพื่อยืนยันตัวตนและให้ความร่วมมือกับการสอบสวน โดยมีรายงานว่าเขาอยู่ในอาการโศกเศร้าอย่างหนัก พร้อมเปิดเผยทั้งน้ำตาว่า บุตรสาวเดินทางมากัมพูชาพร้อมเพื่อนหลายคนเพื่อถ่ายทำผลงานตั้งแต่ปี 2567 แต่ตนเองไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับงาน ชีวิตประจำวัน หรือความสัมพันธ์ส่วนตัวของลูกสาวมากนัก
ไหลอวี่ชิงเป็นชาวเมืองเทียนจิน ประเทศจีน เคยศึกษาในต่างประเทศ ทั้งที่นิวยอร์ก ลอสแอนเจลิส และโตรอนโต ก่อนกลับมาทำงานในวงการบันเทิงจีนในฐานะผู้กำกับ นักแสดง และนักดนตรี เธอได้รับการยกย่องว่าเป็นดาวรุ่งมากความสามารถ และมีอนาคตไกล โดยผลงานหลายชิ้นของเธอเคยผ่านการคัดเลือกเข้าฉายในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติสำคัญ อาทิ Toronto International Film Festival, BFI Flare และ Sundance Ignite