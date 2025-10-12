พล.ท.บุรินทร์ เตือนมิจฉาชีพปลอมเป็นจนท.มหาดไทย อ้างตรวจสำมะโนประชากร หลอกเก็บข้อมูลส่วนตัวถึงบ้าน

"พล.ท.บุรินทร์" เตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพปลอมเป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทย อ้างสำรวจสำมะโนประชากร ขอถ่ายภาพ–เก็บลายนิ้วมือ ย้ำรัฐบาลไม่มีนโยบายดังกล่าว อย่าหลงเชื่อหรือให้ข้อมูลส่วนตัวเด็ดขาด
วันนี้ (12 ต.ค.) พล.ท.บุรินทร์ ทองประไพ อดีตมือกฏหมายของหน่วยงานความมั่นคง ได้กล่าวฝากเตือนถึงประชาชน ว่า ตนได้ทราบจากกลุ่มสมาชิกสภาทนายฯ แจ้งเตือน และได้ตรวจสอบแล้วปรากฏข้อเท็จจริง ที่เพื่อนในกลุ่มไลน์ ได้ระบุว่า ประกาศด้านความปลอดภัยขั้นสูง: โปรดทราบว่ามีกลุ่มคนซึ่งปลอมตัวเป็นพนักงานของกระทรวงมหาดไทยออกไปตามบ้าน พวกเขามีเอกสารและหัวจดหมายจากโฮมออฟฟิศ และอ้างว่าจำเป็นต้องตรวจสอบว่าทุกคนมีบัตรประจำตัวที่ถูกต้องสำหรับการสำรวจสำมะโนประชากรที่กำลังจะมาถึง พวกเขามีทุกที่และดูมีสไตล์ จะมีคนมาที่บ้านของคุณแล้วพูดว่า ผมต้องการถ่ายรูป ลายนิ้วมือของคุณ ตามแผนการบางอย่าง พวกเขามีแล็ปท็อป เครื่องไบโอเมตริกซ์ และรายการทุกอย่าง พวกเขาแสดงเมนูและถามข้อมูลทั้งหมดนี้ โปรดทราบว่ารัฐบาลไม่มีมาตรการดังกล่าว
"โปรดทราบว่าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องปลอม อย่าให้ข้อมูลใดๆ แก่พวกเขา ทุกคนต้องระมัดระวังและตระหนัก! ส่งสิ่งนี้ไปยังกลุ่มชุมชนทั้งหมดของคุณ กรุณาแจ้งให้ครอบครัวคนใกล้ชิดและเพื่อนของคุณทราบก่อนตกเป็นเหยื่อแก๊งมิจฉาชีพ ทั้งนี้ ขอขอบคุณกลุ่มเพื่อนๆ ในไลน์ที่ให้ข้อมูล"พล.ท.บุรินทร์ กล่าว