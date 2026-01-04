xs
xsm
sm
md
lg

แซบกว่าพริกทั้งสวน! “เมลล่าเม” ลูกสาวผู้บริหารเทโรฯ ปล่อยเพลงใหม่ “BOSH (นี่แหละ)” เสิร์ฟพลังตัวแม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เตรียมรับความฮอตระดับไฟลุก! กับการกลับมาอีกครั้งของ “เมลล่าเม มาร์การ์” ลูกสาวคนเก่งของผู้บริหารชื่อดัง “มร.ไบรอัน แอล มาร์การ์” กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทโร เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กับลุกสาวผมแดงคาแรกเตอร์แน่นจาก The Face Thailand ซีซั่น 6 ในฐานะศิลปินอิสระที่เป็นตัวเองได้ 100% กับซิงเกิลใหม่สุดแซบ “BOSH (นี่แหละ)”

ซึ่งรอบนี้ “เมลล่าเม” ยกระดับความมันด้วยซาวด์ UK Club ผสมกลิ่นอายยุคใหม่ในสไตล์ Brat-pop ที่ทั้งเฟียซ ทั้งสนุก และเต็มไปด้วยพลังความมั่นใจของคนรุ่นใหม่แบบตัวแม่! เพลงนี้เกิดมาเพื่อสายปาร์ตี้โดยเฉพาะ บีทแน่นจนต้องชวนแก๊งเพื่อนสาวออกไปโยกให้สุดเหวี่ยง บอกเลยว่านี่คืออีกก้าวที่ทำให้เพลงป๊อปไทยไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

ด้าน เมลล่าเม เผยถึงงานนี้ว่า...
“ตื่นเต้นมากๆ ค่ะ เพลงนี้เมตั้งใจสุดๆ เพราะสะท้อนตัวตนของเมแบบชัดเจน ทั้งความมั่นใจ ความสนุก และพลังของคนรุ่นใหม่ ไม่ว่าคุณจะเป็นใครชายจริง หญิงแท้ หรือชาว LGBTQ อยากให้ทุกคนได้ฟังแล้วปลดปล่อยตัวเองให้สุดค่ะ ฝาก BOSH (นี่แหละ) ไว้ด้วยนะคะ สุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้เมรับรองว่าจะตั้งใจทำผลงานดีๆ ออกมาให้ฟังกันอีก”

ติดตามผลงานเพลง “BOSH (นี่แหละ)” ได้แล้ววันนี้บน MellaMay | Spotify












แซบกว่าพริกทั้งสวน! “เมลล่าเม” ลูกสาวผู้บริหารเทโรฯ ปล่อยเพลงใหม่ “BOSH (นี่แหละ)” เสิร์ฟพลังตัวแม่
แซบกว่าพริกทั้งสวน! “เมลล่าเม” ลูกสาวผู้บริหารเทโรฯ ปล่อยเพลงใหม่ “BOSH (นี่แหละ)” เสิร์ฟพลังตัวแม่
แซบกว่าพริกทั้งสวน! “เมลล่าเม” ลูกสาวผู้บริหารเทโรฯ ปล่อยเพลงใหม่ “BOSH (นี่แหละ)” เสิร์ฟพลังตัวแม่
แซบกว่าพริกทั้งสวน! “เมลล่าเม” ลูกสาวผู้บริหารเทโรฯ ปล่อยเพลงใหม่ “BOSH (นี่แหละ)” เสิร์ฟพลังตัวแม่
แซบกว่าพริกทั้งสวน! “เมลล่าเม” ลูกสาวผู้บริหารเทโรฯ ปล่อยเพลงใหม่ “BOSH (นี่แหละ)” เสิร์ฟพลังตัวแม่
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น