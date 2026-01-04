แซบกว่าพริกทั้งสวน! “เมลล่าเม” ลูกสาวผู้บริหารเทโรฯ ปล่อยเพลงใหม่ “BOSH (นี่แหละ)” เสิร์ฟพลังตัวแม่

เตรียมรับความฮอตระดับไฟลุก! กับการกลับมาอีกครั้งของ “เมลล่าเม มาร์การ์” ลูกสาวคนเก่งของผู้บริหารชื่อดัง “มร.ไบรอัน แอล มาร์การ์” กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทโร เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กับลุกสาวผมแดงคาแรกเตอร์แน่นจาก The Face Thailand ซีซั่น 6 ในฐานะศิลปินอิสระที่เป็นตัวเองได้ 100% กับซิงเกิลใหม่สุดแซบ “BOSH (นี่แหละ)”
ซึ่งรอบนี้ “เมลล่าเม” ยกระดับความมันด้วยซาวด์ UK Club ผสมกลิ่นอายยุคใหม่ในสไตล์ Brat-pop ที่ทั้งเฟียซ ทั้งสนุก และเต็มไปด้วยพลังความมั่นใจของคนรุ่นใหม่แบบตัวแม่! เพลงนี้เกิดมาเพื่อสายปาร์ตี้โดยเฉพาะ บีทแน่นจนต้องชวนแก๊งเพื่อนสาวออกไปโยกให้สุดเหวี่ยง บอกเลยว่านี่คืออีกก้าวที่ทำให้เพลงป๊อปไทยไม่น่าเบื่ออีกต่อไป
ด้าน เมลล่าเม เผยถึงงานนี้ว่า...
“ตื่นเต้นมากๆ ค่ะ เพลงนี้เมตั้งใจสุดๆ เพราะสะท้อนตัวตนของเมแบบชัดเจน ทั้งความมั่นใจ ความสนุก และพลังของคนรุ่นใหม่ ไม่ว่าคุณจะเป็นใครชายจริง หญิงแท้ หรือชาว LGBTQ อยากให้ทุกคนได้ฟังแล้วปลดปล่อยตัวเองให้สุดค่ะ ฝาก BOSH (นี่แหละ) ไว้ด้วยนะคะ สุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้เมรับรองว่าจะตั้งใจทำผลงานดีๆ ออกมาให้ฟังกันอีก”
ติดตามผลงานเพลง “BOSH (นี่แหละ)” ได้แล้ววันนี้บน MellaMay | Spotify