พระเอกนักวิ่ง “เต้ย พงศกร” โชว์ฟอร์มพีก ทำผลงานดีที่สุดในชีวิต

เดินหน้าสร้างแรงบันดาลใจให้แฟน ๆ อย่างต่อเนื่อง สำหรับพระเอกหนุ่มผู้หลงใหลการวิ่งมาราธอน “เต้ย พงศกร เมตตาริกานนท์” ที่ล่าสุดลงสนามในรายการ บางแสน 21 งานวิ่งมาตรฐานระดับโลก Platinum Label ณ หาดบางแสน จังหวัดชลบุรี และทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจในการแข่งขันฮาล์ฟมาราธอนครั้งนี้
“เต้ย พงศกร” ในวัย 33 ปี ในนามทีม Adidas Running Thailand วิ่งเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 1:21:52 ชั่วโมง ทำ Pace 3.53 พร้อมสร้างสถิติ New Personal Best (New PB) ให้กับตัวเองได้สำเร็จ สะท้อนถึงช่วงเวลาที่เจ้าตัวกำลังอยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุด
โดยเต้ยได้เปิดใจถึงการลงสนามในครั้งนี้ว่า “ดีใจมากครับที่ทำ New PB ได้ สนามบางแสน 21 บรรยากาศดีมาก และเป็นสนามที่ท้าทายจริง ๆ ต้องขอบคุณทุกกำลังใจและทีมซัปพอร์ตที่ทำให้ผมผ่านเส้นชัยมาได้ตามเป้าหมาย”
เต้ยยังเผยถึงความผูกพันกับการวิ่งว่า “สำหรับผม การวิ่งไม่ใช่แค่เรื่องการแข่งขัน แต่เป็นการดูแลสุขภาพและฝึกวินัยกับตัวเอง ทุกครั้งที่ได้มาวิ่งในงานระดับโลกแบบนี้ มันยิ่งทำให้มีกำลังใจอยากพัฒนาตัวเองต่อไป”
นอกจากนี้ เต้ยยังได้พูดถึงอีกหนึ่งบทบาทสำคัญในชีวิตของตัวเองควบคู่ไปกับงานแสดง โดยเผยอย่างเป็นกันเองว่า...
“ผมเป็นนักแสดงที่ชอบวิ่งนะครับ การวิ่งเป็นสิ่งที่ช่วยเติมพลังให้ผมทั้งร่างกายและจิตใจ และก็อยากฝากให้ทุกคนรอติดตามผลงานแสดงของผมด้วย ผมมีซีรีส์ทั้งหมด 3 เรื่อง เป็นซีรีส์ที่สนุกและน่าติดตามแน่นอนครับ”
การเข้าร่วมงานบางแสน 21 ของเต้ยในครั้งนี้ ไม่เพียงตอกย้ำภาพลักษณ์พระเอกหนุ่มสายเฮลตี้เท่านั้น แต่ยังสะท้อนให้เห็นว่าเวทีการแข่งขันระดับโลกแห่งนี้ เปิดโอกาสให้ทั้งนักกีฬาอาชีพ นักวิ่งสมัครเล่น และคนบันเทิง ได้มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจผ่านกีฬาไปพร้อมกัน