ศาลเยาวชนฯ จัดบรรพชาสามเณร 93 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.9 และสมเด็จพระพันปีหลวง

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จัดโครงการบรรพชาสามเณร จำนวน 93 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันที่ 3 ธันวาคม 2568 — นายทวีศักดิ์ จันทร์วีระเสถียร อธิบดีผู้พิพากษา ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบรรพชาสามเณร จำนวน 93 รูป โดยนางทิพวรรณ หัตถะปนิตร์ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราว ในตำแหน่งรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ประธานคณะทำงานโครงการบรรพชาสามเณร หลักสูตร “9 วันแห่งการตื่นรู้” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-11 ธันวาคม 2568 ณ วัดพุทธปัญญา จ.นนทบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นับเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าทางจิตใจและสะท้อนความจงรักภักดีของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ที่ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชปณิธานในการส่งเสริมคุณธรรม ความดีงามและความเจริญของชาติบ้านเมือง โดยมีคณะผู้พิพากษา คณะผู้พิพากษาสมทบ นำโดยนางอิง ภาสกรนที ประธานผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เข้าร่วมโครงการ
โครงการ “9 วันแห่งการตื่นรู้” มุ่งปลูกฝังคุณธรรมและเสริมสร้างสติแก่เยาวชน ผ่านกิจกรรมศึกษาพระธรรม ฝึกวินัย นั่งสมาธิ เจริญสติ บำเพ็ญประโยชน์ และฟังบรรยายธรรม เพื่อพัฒนาให้เยาวชนรู้เท่าทันตนเอง แยกแยะสิ่งดี–ไม่ดี มีความกตัญญู และมีเป้าหมายชีวิตที่ถูกต้อง
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เล็งเห็นว่าท่ามกลางสังคมยุคดิจิทัลที่เยาวชนเสี่ยงต่อค่านิยม บริโภคนิยม ความรุนแรง และการติดสื่อออนไลน์ การนำพระพุทธศาสนาเป็นฐานการพัฒนาจิตใจจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันภายใน ความรับผิดชอบ และความเข้มแข็งทางจิตใจได้อย่างยั่งยืน
โครงการนี้ตั้งเป้าให้เยาวชนได้รับทั้งบุญกุศล ประสบการณ์นอกห้องเรียน และการเติบโตทางจิตวิญญาณ พร้อมเป็น “ศาสนทายาท” ที่ช่วยสืบสานพระพุทธศาสนาและเป็นกำลังที่ดีของสังคมไทยต่อไป