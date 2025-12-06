xs
xsm
sm
md
lg

ศาลเยาวชนฯ จัดบรรพชาสามเณร 93 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.9 และสมเด็จพระพันปีหลวง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จัดโครงการบรรพชาสามเณร จำนวน 93 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 3 ธันวาคม 2568 — นายทวีศักดิ์ จันทร์วีระเสถียร อธิบดีผู้พิพากษา ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบรรพชาสามเณร จำนวน 93 รูป โดยนางทิพวรรณ หัตถะปนิตร์ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราว ในตำแหน่งรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ประธานคณะทำงานโครงการบรรพชาสามเณร หลักสูตร “9 วันแห่งการตื่นรู้” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-11 ธันวาคม 2568 ณ วัดพุทธปัญญา จ.นนทบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นับเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าทางจิตใจและสะท้อนความจงรักภักดีของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ที่ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชปณิธานในการส่งเสริมคุณธรรม ความดีงามและความเจริญของชาติบ้านเมือง โดยมีคณะผู้พิพากษา คณะผู้พิพากษาสมทบ นำโดยนางอิง ภาสกรนที ประธานผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เข้าร่วมโครงการ

โครงการ “9 วันแห่งการตื่นรู้” มุ่งปลูกฝังคุณธรรมและเสริมสร้างสติแก่เยาวชน ผ่านกิจกรรมศึกษาพระธรรม ฝึกวินัย นั่งสมาธิ เจริญสติ บำเพ็ญประโยชน์ และฟังบรรยายธรรม เพื่อพัฒนาให้เยาวชนรู้เท่าทันตนเอง แยกแยะสิ่งดี–ไม่ดี มีความกตัญญู และมีเป้าหมายชีวิตที่ถูกต้อง

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เล็งเห็นว่าท่ามกลางสังคมยุคดิจิทัลที่เยาวชนเสี่ยงต่อค่านิยม บริโภคนิยม ความรุนแรง และการติดสื่อออนไลน์ การนำพระพุทธศาสนาเป็นฐานการพัฒนาจิตใจจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันภายใน ความรับผิดชอบ และความเข้มแข็งทางจิตใจได้อย่างยั่งยืน

โครงการนี้ตั้งเป้าให้เยาวชนได้รับทั้งบุญกุศล ประสบการณ์นอกห้องเรียน และการเติบโตทางจิตวิญญาณ พร้อมเป็น “ศาสนทายาท” ที่ช่วยสืบสานพระพุทธศาสนาและเป็นกำลังที่ดีของสังคมไทยต่อไป

























ศาลเยาวชนฯ จัดบรรพชาสามเณร 93 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.9 และสมเด็จพระพันปีหลวง
ศาลเยาวชนฯ จัดบรรพชาสามเณร 93 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.9 และสมเด็จพระพันปีหลวง
ศาลเยาวชนฯ จัดบรรพชาสามเณร 93 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.9 และสมเด็จพระพันปีหลวง
ศาลเยาวชนฯ จัดบรรพชาสามเณร 93 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.9 และสมเด็จพระพันปีหลวง
ศาลเยาวชนฯ จัดบรรพชาสามเณร 93 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.9 และสมเด็จพระพันปีหลวง
+7
กำลังโหลดความคิดเห็น