ขาลงวิทยุไทย เทโร เรดิโอ ยุติกิจการสิ้นปี 68 คลื่นดัง EAZY FM ไม่ได้ไปต่อ

วงการวิทยุไทยอยู่ในช่วงขาลง บริษัท เทโร เรดิโอฯ ในเครือเทโร เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ ประกาศยุติกิจการสิ้นปี 2568 ส่งผลทำให้คลื่นเพลงสากล EAZY FM และคลื่นเพลงไทยสากล GOODTIME RADIO ไม่ได้ไปต่อ พบผลประกอบการปี 67 กำไรแค่ 1.8 ล้าน ส่วนปี 66 ขาดทุน 16 ล้าน ปี 65 ขาดทุน 22 ล้านบาท
วันนี้ (27 ธ.ค.) บริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด ประกาศยุติกิจการในสิ้นปี 2568 หลังประกอบกิจการผลิตรายการวิทยุมานานถึง 35 ปี ระบุว่า บริษัทฯ ขอประกาศยุติกิจการอย่างเป็นทางการ ในสิ้นปี 2568 หลังสร้างความสุขความบันเทิงมายาวนานกว่า 35 ปี เราพยายามอย่างเต็มที่กับการเผชิญความท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้น เนื่องด้วยแนวโน้มส่วนพฤติกรรมการบริโภคสื่อที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ความท้าทายนี้ยากจะก้าวผ่าน
บริษัทฯ ขอขอบคุณทุกท่านจากใจจริง ที่ได้ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นทีมงานที่ทรงคุณค่า พันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนผู้ฟังทุกท่านทั้งในไทยและทั่วโลก ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางมาตลอด 35 ปีแห่งความสุข ความทรงจำดีดี และเสียงดนตรี กำลังใจและความผูกพันของทุกท่านมีความหมายต่อเราเป็นอย่างยิ่ง แม้วันนี้เราจะปิดฉากบทหนึ่งลง แต่เรายังคงมองไปข้างหน้าด้วยความภาคภูมิใจ และมีความหวังต่อโอกาสใหม่ๆ ที่กำลังจะมาถึงในอนาคต
สำหรับ บริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด เป็นบริษัทในเครือของ บริษัท เทโร เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันผลิตรายการวิทยุ 2 คลื่น ได้แก่ EAZY FM 102.5 คลื่นเพลงสากล ผ่านสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ (ย้ายมาจากคลื่น FM 105.5 ของ อสมท.) ดำเนินกิจการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 และ GOODTIME RADIO คลื่นเพลงไทยสากล แนวฟังสบาย (Easy Listening) ออกอากาศพร้อมกัน 4 จังหวัด ได้แก่ FM 88.5 กรุงเทพฯ, FM 88 เชียงใหม่, FM 94.5 สงขลา และ FM 104 อุบลราชธานี
นอกจากนี้ ยังผลิตวิทยุออนไลน์อีก 2 แบรนด์ ได้แก่ HITZ THAILAND รายการเพลงไทยสากล ดำเนินกิจการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เดิมเป็นคลื่นวิทยุก่อนเปลี่ยนเป็นออนไลน์ และ TOFUPOP RADIO รายการเพลงเอเชียน ดำเนินกิจการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553
ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า บริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2545 ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท มีนายไบรอันลินด์เซ มาร์การ์ และนายเนล เวนน์ ทอมบ์สัน เป็นกรรมการบริษัท
ในปี 2567 มีรายได้รวม 99,182,298.00 บาท กำไรสุทธิ 1,813,709.00 บาท และเมื่อตรวจสอบย้อนหลังพบว่าในปี 2566 มีรายได้รวม 94,900,942.00 บาท ขาดทุนสุทธิ 16,668,325.00 บาท และปี 2565 มีรายได้รวม 83,947,698.00 บาท ขาดทุนสุทธิ 22,459,513.00 บาท