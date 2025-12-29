“มิค-บรมวุฒิ” บ่อน้ำตาแตก หลังเปิดดวงเบนซ์มิค ในรายการ“มิคเบนซ์เป็นหนึ่ง” ทาง #ช่อง9กด30

“ช่อง 9 กด 30” เปิดศักราชใหม่ต้อนรับปีม้า จัดเต็มคอนเทนต์หลากหลาย ร่วมสมัยกับทุกเจน พบกับรายการสดกว่า 10 ชม. ต่อวัน เกาะติดทุกเหตุการณ์ พร้อมทุกสถานการณ์ ล่าสุดปล่อยฮุคสองสำหรับแฟนหน้าจอที่ชอบมูไปด้วยเที่ยวไปด้วย ทุกเสาร์ เวลาบ่ายโมงตรง พบกับ มิค-บรมวุฒิ หิรัญยัษฐิติ, เบนซ์-พรชิตา ณ สงขลา และ อาจารย์เป็นหนึ่ง วงษ์ภูดร ในรายการ “มิคเบนซ์เป็นหนึ่ง” ซึ่งผลิตโดย บริษัท จงรวย (ไม่) จำกัด พาไปชิมร้านอร่อย ร้านดัง หาเคล็ดลับขายดี พาไปมูอย่างถูกวิธีทุกที่ และบุกบ้านดาราเซเลบคนดังที่กำลังปังเพื่อเคล็ดลับให้มูตามกัน ถ้าในใจหรือในหัวมีคำถามแบบนี้อยู่ ทำไมร้านนั้นขายดี แต่ทำไมอีกร้านถึงเงียบ? ขายดีเพราะมีเคล็บลับหรือเพราะมีของดี? ชีวิตติดขัด ต้องการทางออก มองหาโชคลาภ? หาที่พึ่งทางใจ ต้องไปมูที่ไหนดี? ดาราคนดัง ทำไมช่วงนี้ปังจัง? เขาทำอย่างไร อยากรู้คำตอบ? ต้องการคำตอบ มองหาตัวช่วย ห้ามพลาด
เสาร์ที่ 3 มกราคมนี้ประเดิมเทปแรก มิค-บรมวุฒิ ถึงกับบ่อน้ำตาแตก หลังจากมีการเปิดดวง เบนซ์-มิค แต่เรื่องราวจะพีคขนาดไหนทั้งนี้ทั้งนั้นห้ามพลาด และหากใครที่กำลังรอฟังดวงปีมะเมีย ทำไมเพลียใจ พลาดไม่ได้ปีนี้ทำไมหนักกว่าเดิม พร้อมพาไปบ้านกัปตันเรือ ร้านลับแต่กลับใหญ่โตอลังการแบบต้องอึ้ง และที่อึ้งไปอีกเพราะถือว่าปราบเซียนมากเรื่องฮวงจุ้ย แต่อาจารย์เป็นหนึ่งก็เอาอยู่ไม่มีหวั่น พร้อมทักลึกแบบจุก ๆ และนอกจากความอลังการงานสร้างแล้ว ใครกำลังมองหาบุฟเฟ่ต์สายครอบครัวต้องที่นี่คุ้มสุด อาหารฟิวชั่น ครบรสหลากหลายสัญชาติ