“เอ ศุภชัย”ชวนคู่รัก”เจมส์ มาร์-พาย รินรดา”เปิดตลาด “A fair”อร่อยเกรดเอ ที่ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

เปิดตลาด “A fair อร่อยเกรดเอ by A Supachai” ครั้งที่ 6 ซึ่งจัดกันที่ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ลานโปรโมชั่น ชั้น B ระหว่างวันที่ 9-19 ตุลาคมนี้ ไปเรียบร้อยแล้วอย่างอลังการงานสร้าง และหวานฉ่ำสุดสุด โดยงานนี้เจ้าของงานอย่าง พี่เอ ศุภชัย ศรีวิจิตร ชวนคู่หวานคู่รักอย่าง เจมส์ มาร์ และ พาย รินรดา แก้วบัวสาย มาร่วมเปิดตลาดด้วยกัน อย่างมีความสุข เจมส์ มาร์ ร้องเพลงให้ความสุขกับแฟนๆที่มาร่วมงานเปิดตลาด โดยทั้งเจมส์ มาร์ และ พาย รินรดา ก็ได้เปิดใจว่า ต่างรู้สึกดีใจมากที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ อยากจะมาชิม มาช้อป มาซื้อของกินมานานแล้ว เพิ่งจะมีโอกาสในครั้งนี้ ซึ่งก็สมใจ ทั้งคู่เดินชิมอาหารไปกับ พี่เอ ศุภชัย ชิม ช้อปอาหารเกือบทุกร้าน เรียกว่ากินกันแบบหวานฉ่ำมีความสุขมาก
โดย พี่เอ ศุภชัย เปิดใจว่า
“งานเอแฟร์ครั้งที่ 6 ครั้งนี้จัดเต็มมาก มีร้านค้าถึง 150 ร้าน มีอาหารทุกอย่างให้เลือกซื้อ เลือกกินเลย ก็อยากให้แวะมาชิม ช้อปกันค่ะ อย่างตอนนี้ตลาดเปิดกันเยอะมาก แต่พี่เอ ก็ไม่ห่วงอะไรนะคะ จะห่วงอยู่ก็ตลาด “AumAum” น่ะค่ะ น่ากลัวมาก พี่เอ ไม่ได้คิดอะไรเยอะ คิดว่าคู่แข่งมีแค่คนเดียวคืออั้มอั้ม ไม่เคยมองคนอื่นเลย ทำยังไงสู้เค้าให้ได้ สู้พี่อั้มให้ได้ เพราะมาตรฐานสูงมาก สู้พี่อั้มคนเดียวก็พอ เราก็พัฒนาความเป๊ะ ข้อดีของงานตลาดพี่อั้มมาพัฒนาด้วย ก็รู้สึกดีใจที่ทำให้พ่อค้าแม่ขาย มาขายสินค้าได้มากๆ แล้วเราก็เน้นความบันเทิงในงาน เอาศิลปินมาร่วมงาน ทุกคนก็มีรายได้เพิ่มขึ้น มาเดินงานเอแฟร์กันเยอะๆ พี่เอก็มีความสุขแล้วค่ะ อย่างงานนี้ก็จะมีนักแสดง นักร้อง มาร่วมงานทุกวัน อย่างวันที่ 14 ตุลาคม ก็จะมีเก่ง-น้ำปิง มาร่วมงาน แล้วก็มีก้านทอง ทุ่งเงินมาร้องเพลงด้วย ส่วนวันที่ 17 ตุลาคม ก็มี อู๋ กิตติภณ และ องศา ธีธัช จากซีรีส์”รักสาปสูญ” มาร่วมงานด้วย ก็จะมีโชว์พิเศษๆให้ชมกัน จะมีกิจกรรม มีความบันเทิงให้ชมกันทุกวัน พี่เอก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนมาเดินตลาดเอแฟร์ มาชิม มาช้อปกัน ที่ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ตั้งแต่วันนี้จนถึง 19 ตุลาคม ที่ลานโปรโมชั่น ชั้น B มาเดินกันนะคะ”