เตรียมระเบิดความฮาหนังยำสุดขั้ว “สแคร์รั่วมูฟวี่ฯ” “กิ๊ก สุวัจนี” หวนคืนจอเงินรับบทนำในรอบ 18 ปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ยกขบวนหนังดังมายำกันให้รั่วสุดขั้ว! สำหรับ “เธอทีน สตูดิโอ” ที่ล่าสุดปล่อยตัวอย่างเต็มภาพยนตร์ “สแคร์รั่วมูฟวี่ ล้อหนังดัง ยำหนังจี้” ภาพยนตร์แนวตลกล้อเลียน/ คอมเมดี้/ เฮอร์เรอร์ ผ่านฝีมือผู้กำกับ จง บรรจง สินธนมงคลกุล ภายใต้การคุมบังเหียนของ คุ้ย ทวีวัฒน์ วันทา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เธอทีน สตูดิโอ จำกัด ในฐานะโปรดิวเซอร์ของภาพยนตร์เรื่องนี้ มาพร้อมกับคู่พระ-นาง จ็อบ ธัชพล กู้วงศ์บัณฑิต, ยิหวา ปรียากานต์ ใจกันทะ และการปรากฏตัวบนจอเงินในฐานะนักแสดงนำในรอบ 18 ปี ของนางร้ายระดับตำนาน กิ๊ก สุวัจนี พานิชชีวะ ร่วมด้วย แพรวา ณิชาภัทร ฉัตรชัยพลรัตน์, ปู ยะสะกะ ไชยสร, ฟางโกะ ฉัตรกมล สุขเกษม และ แพนด้า จิดาภา แช่มช้อย ฯลฯ ที่จะมาร่วมผจญไปกับขบวนการรั่วยำใหญ่ 5 เรื่อง หลานม่า, ธี่หยด, วิมานหนาม, วัยหนุ่ม 2544 และ 4 King2


“สแคร์รั่วมูฟวี่ ล้อหนังดัง ยำหนังจี้” เป็นเรื่องของของ ‘อาร์ม’ (จ๊อบ ธัชพล) หนุ่มสายรั่วหลานรักของ ‘อาม่า’ (กิ๊ก สุวัจนี) ผู้มีสิทธิ์รับมรดกสวนทุเรียน แต่เงื่อนไขของโฉนดมีอยู่ว่าผู้ที่เซ็นชื่อเป็นคนแรกจะได้สวนทุเรียนผืนนี้ไป แต่เรื่องราวกลับไม่ได้ง่ายเหมือนอย่างที่คิด เมื่อผู้ที่ต้องการสวนทุเรียนผืนนี้มีมากกว่าหนึ่ง รวมไปถึงแก๊งผีเฝ้าสวนสุดเฮี้ยนอย่าง ‘ผีใจดำ’ ที่ประสานเสียงอันโหยหวนโคตรจะเพี้ยน จึงทำให้ ‘หลานม่า’ เผชิญกับเหตุการณ์สุดวายป่วงจน ‘อาร์ม’ ถูกจับกุมเข้าคุก ‘วัยหนุ่ม’ ไปอยู่บ้านคลองตุยเจ้าของวลีเด็ดในตำนาน “มึงจะเอาเหล็ก... หรือจะเอาเอ็น!” ที่บาดหมางกับบ้านฝั่งทน ท่ามกลางความสิ้นหวัง ‘มุ้ย’ (ยิหวา ปรียากานต์) เพื่อนสาวเฟรนด์โซนคนสนิท โผล่มาช่วยแหกคุกพร้อมนำสาร… “มีคนกำลังจ้องฮุบสวนทุเรียนของอาม่า!” ทั้งคู่จึงมาขอความช่วยเหลือจาก ‘ครอบครัวตัว ย.’ เพื่อเดินทางไปยังป่าดงโขมด พวกเขาต้องบุกป่าฝ่าดงผจญเหตุการณ์สุดวุ่นเพื่อออกตามหาใบโฉนด และเอาชีวิตรอดจาก ‘ผีใจดำ’ กับ ‘ก๊วนคนรั่ว’ ทั่วสารทิศ!!

ผู้กำกับ จง บรรจง กล่าวว่า “ก่อนหน้านี้ผมมีงานภาพยนตร์อีกเรื่องที่จะกำกับให้กับทาง “เธอทีน สตูดิโอ” ครับ แล้วบังเอิญ พี่คุ้ย ทวีวัฒน์ ก็ให้โอกาสเรามาทำเรื่อง “สแคร์รั่วมูฟวี่ ล้อหนัดัง ยำหนังจี้” อีกเรื่อง ถึงแม้ผมจะไม่ได้เป็นคนเริ่มทำงานนี้ตั้งแต่แรก แต่ผมก็ไม่ปฏิเสธครับ หนังเรื่องนี้มีคอนเซ็ปต์ที่แข็งแรงอยู่แล้ว ผมก็ต้องทำความเข้าใจกับบทในร่างเดิม ก็มีการพัฒนาบทกันเกือบ 3 เดือนครับ ถามว่าได้ถามพี่คุ้ยไหมว่าทำไมไว้ใจให้เราทำ “สแคร์รั่วมูฟวี่ฯ” ผมไม่ได้ถามนะ แต่ส่วนตัวมองว่าน่าจะเป็นเรื่องจังหวะเวลาครับ เขาอาจอยากให้ผมได้ลองทำเรื่องนี้ครับ ถามว่าผมมั่นใจกับเรื่องนี้มากแค่ไหน ก็มีในส่วนที่เรารู้สึกเข้ามือครับ เพราะผมเคยทำหนังมา 2 เรื่อง 2 สไตล์ คือ “ว้อ หมาบ้ามหาสนุก” และ “มหาลัยสยองขวัญ” ผมมั่นใจในแง่ที่เราถนัดทั้งหนังตลกและสยองขวัญ แต่ขณะเดียวกัน ผมเองช่วงที่ผ่านมาไปคลุกคลีวงการละครซีรีส์ซะเยอะ โลกของหนังก็เปลี่ยนไปพอสมควร เราก็ต้องมานั่งตกผลึกกันว่าตลกเรากับตลกปัจจุบันจะไปได้ไหม เราก็ต้องหาแนวทางร่วมกับทีมงานว่าเราจะไปในทิศทางไหน และต้องหาจังหวะในการหยอดมุกให้ดีครับ”
กิ๊ก สุวัจนี กล่าวว่า “ที่ผ่านมาคนชอบเห็นกิ๊กแต่งหน้าแต่งตัวสวย ๆ แต่เรื่องนี้ที่ตัดสินใจรับเล่นเพราะท้าทายดีค่ะ กิ๊กชอบเล่นอะไรที่ real ไม่ต้องแต่งหน้าอะไรมาก ที่ผ่านมาคนชอบเห็นเราแต่งหน้าแต่งตัวสวย ๆ เรารับบทเป็นอาม่า บทนี้ห่างไกลตัวเองมาก ๆ เราไม่เคยเล่นแบบนี้มาก่อน เลยอยากลองเล่นดู แล้วอยากร่วมงานกับผู้กำกับ พี่บรรจง ด้วย เพราะได้ข่าวว่าพี่จงเป็นผู้กำกับที่ใจเย็นมากค่ะ”

ติดตามชมตัวอย่างแรก “สแคร์รั่วมูฟวี่ ล้อหนังดัง ยำหนังจี้” ได้ทาง https://youtu.be/o8eD2thxego และเตรียมรั่วทั่วไทย ไปกับ “สแคร์รั่วมูฟวี่ ล้อหนังดัง ยำหนังจี้” วันที่ 19 มีนาคม 2569 ในโรงภาพยนตร์

#สแคร์รั่วมูฟวี่ล้อหนังดังยำหนังจี้ #ScarierMovie
#13Studio #ThirteenStudio




















