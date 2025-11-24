“ฝน ศนันธฉัตร” นักแสดงสาวรันวงการบิวตี้ นั่งแท่น CEO และพรีเซนเตอร์คนแรกของแบรนด์ bissiq นำเทรนผิวแบบใหม่ “พุดดิ้งสกิน”

ฝน ศนันธฉัตร ธนพัฒน์พิศาล นักแสดงสาวสวย ในฐานะ CEO เจ้าของแบรนด์และพรีเซนเตอร์คนแรกของ bissiq (บิสซิค) นำเทรนผิวแบบใหม่ “พุดดิ้งสกิน” พร้อมด้วยคุณเพชร อัครยา บูรณะจรรยากุล พาร์ทเนอร์ จัดเอ็กซ์คลูซีฟอีเว้นท์ SHE SERVES “PUDDING SKIN” โดยมีเหล่าเซเลบริตี้ ดารานักแสดงอาทิ นารา เทพนุภา, มิเชล เบอร์แมนน์, เบลล์ เขมิศรา พลเดช, ยิหวา ปรียากานต์ ใจกันทะ, ออม ณฐพร ศิริรัตนอัมพร ฯลฯ มาร่วมนำเทรนด์พุดดิ้งสกิน เทรนผิวแบบใหม่ล่าสุดที่จะเข้ามาครองใจคนไทย อีกทั้งในงานยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกอีกมากมาย ณ What's Happened Emspere
แรงจูงใจในการสร้างแบรนด์ของ “ฝน ศนันธฉัตร”
ฝนเล่าว่า ที่ผ่านมา ฝนเป็นผู้บริโภคที่ซื้อสกินแคร์จำนวนมากต่อปี โดยไม่ยึดติดราคาหรือแบรนด์ แต่เลือกจาก ingredient, packaging เวลาฝนเดินทางไปต่างประเทศ มักจะทดลองสกินแคร์ใหม่ๆเสมอ และเล็งเห็นว่าแต่ละประเทศมักจะมี local แบรนด์ของตัวเอง ตัวฝนเองชอบแบรนด์ที่เข้าใจง่าย ตอบโจทย์ปัญหาผิว จึงคิดที่จะทำแบรนด์สกินแคร์ของตัวเองที่ให้ผู้ซื้อได้รับประสบการณ์เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ packaging ที่ดูน่าดึงดูดใจ ingredient ที่จะให้ผลลัพธ์ที่ดีและตอบโจทย์ปัญหาผิวของทุกคน ราคาที่ตั้งก็ต้องเข้าถึงได้เพราะตนเองเข้าใจในมุมผู้บริโภค อีกทั้งต้องเป็น Clean beauty ด้วย
ฝนเชื่อว่า bissiq แม้จะเป็นแบรนด์สกินแคร์น้องใหม่ แต่หากทุกคนได้ใช้จะรักแบรนด์ bissiq และ bissiq จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้ T-beauty เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก
ภายในงาน ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ 4 ตัว ได้แก่
1. ACNE JELLY MICELLAR คลีนซิ่งเจลลี่ดำ ที่สุดของความอ่อนโยน ทำความสะอาดเครื่องสำอางได้สะอาดล้ำลึกถึงรูขุมขน
2. GENTLE JELLY MICELLAR คลีนซิ่งเจลลี่บูสต์ ยิ่งล้าง ผิวยิ่งแข็งแรง
3. INSTANT RELIEF เจลต้านผิววีน ฟื้นคืนผิวพังๆ ให้กลับมาปังยืนหนึ่ง
4. INTENSE REVIVE พุดดิ้งมอยส์ เสริมชั้นผิว SELF-SKIN BUILDING มิติใหม่ของการสร้างผิวที่แข็งแรง
พร้อมจัดมุมสุดครีเอทที่ออกแบบให้เป็น pudding station โดยคุณมะเหมี่ยว ทิพวรรณ จาก Emie bkk คอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ทำโปรดักซ์ทานได้ที่ฮอตที่สุดในขณะนี้ให้แขกคนพิเศษได้ร่วมทานขนมที่เป็นตัวแทนผิวพุดดิ้งสกินพร้อมถ่ายภาพกับมุมสุด photogenic ไปเป็นที่ระลึก