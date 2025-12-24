ศิลปินดารา เหล่าคนดัง ร่วมใจส่งมอบความสุข ต้อนรับปีใหม่ ที่บูธสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ใน “งานกาชาด 2568”

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นองค์กรการกุศล ที่มีนโยบายคำนึงถึงความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชนทั่วไป ได้ร่วมออกร้านสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ในงานกาชาด มาตั้งแต่ปี 2515 จนถึงปัจจุบัน และล่าสุดในวันสุดท้ายของการจัดงานกาชาด ประจำปี 2568 ภายใต้แนวคิด “ร้อยดวงใจปวงประชา น้อมสำนึกพระเมตตา” เพื่อถวายความอาลัย และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร
ซึ่งมีเหล่าคนดัง พร้อมด้วยกลุ่มศิลปินรุ่นใหม่ ได้แก่ อิสรีย์ สุวรรณวิทย์,เชน เฮฟเฟอร์แนน ,เอ็มมิลี่ ชีวัน เฮฟเฟอร์แนน ,พญ.รุ่งไพลิน รัตนชีวร ,สุทธิ์คุณ วันทานุ ,เกรียงศักดิ์ เกรียงไกรนิยม” ผู้บริหาร “WHiZ Global Entertainment” ที่ส่งศิลปิน PROJEXT 52 มาร่วมมอบความสุขส่งท้ายปลายปี ภายในร้านสภาสังคมสงเคราะห์ฯ โดยมี ร้อยตำรวจโท ดร. มนัส โนนุช ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ,ณธิดารักษ์ สัจจพงษ์ เลขาธิการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ,นงลักษณ์ รอมไธสง ผู้อำนวยการบริหาร ,สมบูรณ์ ประชุมพันธ์ ผู้อำนวยการบริหารงานหารายได้ ,นพ.ศิริพงษ์ เอกัคคตาจิต กรรมการอำนวยการ เป็นต้น ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
ร้อยตำรวจโท ดร. มนัส โนนุช ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้กล่าวว่า “งานกาชาดประจำปี 2568 ภายในร้านของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ มีการจัดกิจกรรมพิเศษหลากหลายต่างๆ อาทิ การจำหน่ายบัตรนำโชค ,เกมบิงโก ,จับฉลากพาโชค ,เกมปารูปภาพ ,เกมยิงปืนยาวโบราณ ,เกมปากระป๋อง ,เกมโยนลูกบอล ,เกมโยนห่วง ,เกมยิงปืนอัดลม ,การละเล่นย้อนยุค พร้อมจุดจำหน่ายสินค้าราคาถูก อีกทั้งมีการจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ตลอดจนร้านจิปาถะ By สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมสนับสนุนเป็นจำนวนมาก
โดยรายได้จากการออกร้านครั้งนี้ นำไปร่วมสมทบทุนให้สภากาชาดไทย (ถวายองค์สภานายิกาฯ) เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ทุกข์ยากต่อไป เพราะงานของเราคือ "สงเคราะห์ สร้างความสุข ประสานทุกเครือข่าย ส่งเสริมสนับสนุนงานสังคมสงเคราะห์ ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ทุกข์ยาก เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น” สุดท้ายนี้ขอเชิญชวนทุกคนพบกันใหม่ปีหน้า กับ งานกาชาดประจำปี 2569 ที่ร้านสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครับ”