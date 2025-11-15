ผู้บริหาร วิช โกลบอล นำทีม “PROJEXT 52” ทำจิตอาสา ขอทำดี และร่วมถวายความอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์

หลังจากทางกองงานพระราชพิธีสำนักพระราชวัง ได้เริ่มเปิดให้พสกนิกรเข้าถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ บรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นสัปดาห์แรก “วิช โกลบอล เอ็นเตอร์เทนเม้นท์” ผู้จัดรายการสุดยิ่งใหญ่แห่งปี THE 52 ARENA ออกอากาศทางช่อง ONE 31 นำทีมโดย “แมน เกรียงศักดิ์ เกรียงไกรนิยม” ได้พาตัวแทนศิลปินในสังกัด จำนวน 10 คน เพื่อเข้าถวายสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง ด้วยความอาลัยยิ่ง และซาบซึ้งสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยพระจริยวัตรอันงดงาม ทรงมีพระอัจฉริยภาพอันโดดเด่น โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมศิลปาชีพ ผ้าไหมไทย เป็นต้น
นอกจากนี้ทางคณะผู้บริหาร “วิช โกลบอล เอ็นเตอร์เทนเม้นท์” โดย แมน เกรียงศักดิ์ เกรียงไกรนิยมและตัวแทนศิลปิน PROJEXT 52 ยังได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีด้วยการเป็นจิตอาสาขอทำดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ยังบริเวณเต็นท์อาหารพระราชทาน โดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายใต้โครงการ "น้ำพระทัยพระราชทานเคลื่อนที่" ในการจัดทำอาหารปรุงสุกพร้อมทานโดยเชฟจิตอาสาเพื่อนำมาแจกจ่ายให้กับประชาชนที่พร้อมใจเดินทางมา เพื่อร่วมถวายความอาลัยแด่ “สมเด็จพระพันปีหลวง’ ที่บริเวณเต็นท์อาหารพระราชทาน โดยสภาสังคม สงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
โดยมี ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย นงลักษณ์ รอมไธสง ผู้อำนวยการบริหารงาน สังคมสงเคราะห์ และสวัสดิการสังคม ,สมาคมครัวเชฟจิตอาสาสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และ บอย ภิษณุ จุฑานิ่มสกุล (ลูกกตัญญู ประจำปี 2551) ร่วมด้วย มาดามน้อย วิภาณฎา กุลสุจริต ,พญ.รุ่งไพลิน รัตนชีวร ,เติ้ล สุทธิ์คุณ วันทานุ ,อิสรีย์ สุวรรณวิทย์ ,เชน เฮฟเฟอร์แนน ,เอ็มมิลี่ชีวัน เฮฟเฟอร์แนน และ อลิซ ธิญาพร กุลกวีศิลป์ ,บลู ปฏิมาภรณ์ พงศ์ใจบุญ ,มินทร์ แก้วขาว ,ออมจัง สิตาวีร์ อมรธนวิสิทธิ์ ,เทอร์โบ โชติวิทย์ โชคงาม ,พอร์ชเช่ ชาลิสา ตุงคะเตชะ,พีคกี้ ภคิณี โชยะสิทธิ์ ,วิว ณัฐกานต์ วิรัชวงศ์, ปอนด์ นัฐชนัญ จีนเจ๊ก ,เพลง พันธมาศ เฟื่องชูนุช 10 ศิลปินหน้าใหม่ Projext 52 ภายใต้สังกัด “วิช โกลบอล เอ็นเตอร์เทนเม้นท์” และเหล่าเซเลบริตี้คนดังร่วมเดินทางมาเพื่อกราบถวายบังคมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง