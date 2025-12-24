NONT TANONT ปล่อย MV ใหม่ “กำลังจะ (Fallin’)” ส่งท้ายปี ดูแล้วเผลอยิ้ม หัวใจสั่นไหวจนตกหลุมรักอีกครั้ง!

หลังสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยอัลบั้ม MONO/SPECTRUM ที่รวมการ Featuring กับศิลปินแนวหน้าของวงการดนตรีไทย (TaitosmitH, Singto Numchok, PiXXiE, Jeff Satur, Billkin และ URBOYTJ) ล่าสุด NONT TANONT ส่งท้ายปีด้วยของขวัญพิเศษให้แฟน ๆ กับ Music Video “กำลังจะ (Fallin’)” เพลงรักจังหวะสนุกที่ชวนหัวใจขยับตาม
แม้เพลงนี้จะเคยถูกเล่นครั้งแรกใน NONT EP.03 สุรุ่ยสุร่าย CONCERT ให้ทุกคนได้สัมผัส Groove และ Movement ของ NONT TANONT กันไปแล้ว แต่ในเวอร์ชัน Music Video ผู้ชมจะได้สัมผัสอีกหนึ่งมิติ ผ่านกลิ่นอายความเป็น Musical ที่ชัดขึ้น พาอารมณ์ค่อย ๆ ดำดิ่งสู่ห้วงความรู้สึกของการตกหลุมรักใครสักคนอีกครั้ง!
“กำลังจะ (Fallin’)” เป็นเพลงรักจังหวะสนุก ถ่ายทอดโมเมนต์ที่หัวใจกำลังเริ่มสั่นไหว เมื่อความรู้สึกดี ๆ ค่อย ๆ ก่อตัวขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ จนกลายเป็น “ความรัก” ผ่านเนื้อเพลงเรียบง่าย จริงใจ เต็มไปด้วยความน่ารักและความเขินของคนที่เพิ่งรู้ตัวว่า “กำลังจะมีใจให้เธอ”
ในด้านดนตรี เพลงนี้ผสมผสานความเป็น Pop R&B และ Funk Soul ด้วยจังหวะ Groove ฟังสบาย เสริมด้วยซาวด์ modern–retro และเสียงร้องอบอุ่นและเสน่ห์ในแบบฉบับของ NONT TANONT ทำให้เพลงนี้ทั้งสดใส นุ่มนวล และชวนยิ้มในทุกจังหวะ
เพลงนี้จึงเหมือนพาผู้ฟังย้อนกลับไปสู่ช่วงเวลาที่หัวใจกำลังเริ่มสั่นไหวอีกครั้ง เต็มไปด้วยความสดใส อบอุ่น และความรู้สึกดี ๆ ที่ทำให้เผลอยิ้มโดยไม่รู้ตัว! สามารถรับชมและรับฟังกันได้แล้วทุกช่องทาง “กำลังจะ (Fallin’)” Facebook: NONT TANONT, Instagram: tanont916, X: NONT TANONT, TikTok: nonttanont / Facebook: LOVEiS / X, Instagram: @LOVEiS_ent
#กำลังจะNONTTANONT
#NONTTANONT
#MONOSPECTRUM
#LOVEiSENTERTAINMENT