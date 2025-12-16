5 สมาชิก “UPTALE” ส่งซิงเกิลเดบิวต์ “ยิ้มเจื่อนๆ (Awkward)” เล่าโมเมนต์แอบชอบแบบหวานปนเขิน

หลังจบการแข่งขันกันอย่างเข้มข้นในรายการ The Upgrade ล่าสุดศิลปิน TPOP น้องใหม่น่าจับตามองอย่างวง UPTALE ภายใต้สังกัด iDi-O Entertainment ปล่อยซิงเกิลแรก “ยิ้มเจื่อนๆ (Awkward)” อย่างเป็นทางการ พร้อมเดบิวต์สมาชิกทั้ง 5 คน ได้แก่ แอมแปร์–กฤธพล ธรรมวิรัตน์, แทนส์–พงศ์พัศ ชัยจีรินันท์, โฟร์–ภิรัณญา กลิ่นสุคนธ์, เกรซ–กิ่งแก้ว ศุกระชาต, กานต์–กิรติกานต์ บุญชู สะท้อนตัวตนผ่านเสียงร้องและการเพอร์ฟอร์แมนซ์โชว์ด้วยเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเฉพาะตัว ซึ่งเพลงนี้เป็นการถ่ายทอดอารมณ์หวานปนเขินของช่วงเวลาแอบชอบ ผ่านรอยยิ้มที่ปิดซ่อนความรู้สึกไว้มากกว่าที่แสดงออก พร้อมเมโลดี้ที่ชัดเจนในสไตล์ Medium Pop ฟังง่าย อบอุ่น และเข้าถึงอารมณ์คนฟังได้ทันที ผสานกลิ่นอายเพลงยุค 2000 ที่กำลังเป็นกระแสนิยมในปัจจุบัน ทำให้ซิงเกิลนี้มีทั้งความร่วมสมัยและความคลาสสิกอยู่ในเพลงเดียวกัน แถมยังได้ 2 โปรดิวเซอร์คุณภาพ เบนซ์ วรเชษฏฐ์ และ โดม จารุวัฒน์ มารังสรรค์ความละมุนและบรรยากาศ วินเทจให้ซาวด์เพลงโดดเด่นขึ้น พร้อมออกแบบดนตรีให้เผยเสน่ห์เสียงร้องของสมาชิกแต่ละคนได้อย่างชัดเจนอีกด้วย โดยในส่วนของ Music Video เป็นการบอกเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ที่ยังไม่กล้าก้าวไปข้างหน้า ผ่านภาพโทนอบอุ่นและสไตล์ย้อนยุคในแบบฉบับเพลงรักยุค 2000 แถมยังโฟกัสโมเมนต์เล็ก ๆ ของคนที่กำลังแอบชอบ ทั้งสายตาที่แอบมอง การยิ้มตอบอย่างเก้อ ๆ และความประหม่าในทุกการขยับตัว ทำให้ผู้ชมสามารถเชื่อมโยงกับเรื่องราวได้ทันที สมาชิกทั้ง 5 คนถ่ายทอดอารมณ์ได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยเฉพาะเคมีในฉากร่วมกันที่ช่วยเสริมบรรยากาศหวานปนเขินให้ชัดเจนขึ้น ส่งให้ภาพรวมของ MV ครั้งแรกของวงเป็นการเปิดตัวที่สดใส อ่อนโยน และสามารถสะท้อนเสน่ห์เฉพาะตัวของทุกคนได้ครบถ้วน เพราะฉะนั้น “ยิ้มเจื่อนๆ (Awkward)” ถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญของวง UPTALE บนเส้นทางดนตรี TPOP โดยพร้อมสร้างสีสันใหม่และก้าวสู่การเป็นศิลปินรุ่นใหม่ที่น่าจับตามองอย่างมากเลยทีเดียว!!
ติดตามชมมิวสิควีดิโอเพลง “ยิ้มเจื่อนๆ (Awkward)” จาก “UPTALE” ได้แล้ววันนี้ ทาง YouTube : iDi-O Entertainment และฟังเพลงได้แล้ว ทาง Streaming ทุก Platform และติดตามความเคลื่อนไหวอื่นๆ ได้ที่ Facebook/X/Instagram/TikTok : iDi-O Entertainment
#uptale
#ยิ้มเจื่อนๆawkward