สคร. จัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2568 “รัฐวิสาหกิจขับเคลื่อนสังคมไทย มุ่งผลลัพธ์สู่ความยั่งยืน Driving Society, Delivering Sustainability”

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2568 ภายใต้แนวคิด “รัฐวิสาหกิจขับเคลื่อนสังคมไทย มุ่งผลลัพธ์สู่ความยั่งยืน Driving Society, Delivering Sustainability”โดยรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ) เป็นประธานในพิธีให้เกียรติมอบรางวัลให้แก่รัฐวิสาหกิจ ณ ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล
โดยการจัดงานในปีนี้มีการมอบรางวัลทั้งสิ้น 12 ประเภทรางวัล สคร. ได้มีการจัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น หรือ SOE Awards อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพและนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศซึ่งได้รับการตอบรับในการเข้าร่วมงานจากรัฐวิสาหกิจ
และผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีตลอดมา โดยการจัดงานในปีนี้ภายใต้แนวคิด “รัฐวิสาหกิจขับเคลื่อนสังคมไทย มุ่งผลลัพธ์ สู่ความยั่งยืน Driving Society, Delivering Sustainability” ซึ่งเป็นการแสดงถึงการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ในการส่งเสริมและสร้างการเติบโต โดยคำนึงถึงมิติต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Social and Governance :ESG) เพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
สำหรับผลรางวัล SOE Awards ประจำปี 2568ทั้ง 12 ประเภทรางวัล มีดังนี้
1. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น
(1) ประเภทเกียรติยศ ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และธนาคารออมสิน
(2) ประเภทดีเด่น ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2. รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น
(๑) ประเภทเกียรติยศ ได้แก่ ธนาคารออมสิน และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
(2) ประเภทดีเด่น ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
3. รางวัลการพัฒนาองค์กรดีเด่น ได้แก่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) การท่าเรือ แห่งประเทศไทย การยาสูบแห่งประเทศไทย และองค์การเภสัชกรรม
4. รางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น ได้แก่ นายวิทัย รัตนากร อดีตผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และนายศุภชัย เอกอุ่น อดีตผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
5.รางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจดิจิทัล ได้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และธนาคารออมสิน
6.รางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจยั่งยืน ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ธนาคารออมสิน และสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
7.รางวัลการดำเนินงานอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น
(1) ประเภทดีเด่น ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และธนาคารออมสิน
(2) ประเภทชมเชย ได้แก่ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
8. รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น แบ่งรางวัลเป็น 2 ด้าน ประกอบด้วย
8.1 ด้านความคิดสร้างสรรค์
(1) ประเภทดีเด่น ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
(2) ประเภทชมเชย ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง และสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
8.2 ด้านนวัตกรรม
(1) ประเภทดีเด่น ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (2) ประเภทชมเชย ได้แก่ บริษัท การยาสูบแห่งประเทศไทย และองค์การสวนพฤษศาสตร์
9. รางวัลความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาดีเด่น ประเภทดีเด่น จำนวน ๑ คู่ความร่วมมือ ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
10. รางวัลบริการดีเด่น ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
11.รางวัลความร่วมมือด้านกระบวนการจัดการของรัฐวิสาหกิจ ประเภทดีเด่น จำนวน ๒ คู่ความร่วมมือ ได้แก่
(1.1) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และการยาสูบแห่งประเทศไทย
(1.2) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
12. รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจำปี 2568ได้แก่ ธนาคารออมสิน และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)