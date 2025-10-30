"อนุทิน" หารือ เอสเค.ไบโอไซน์ เสริมความมั่นคงด้านวัคซีน เพิ่มศักยภาพองค์การเภสัชกรรม

นายกฯ หารือ SK bioscience เสริมความมั่นคงด้านวัคซีน ลดพึ่งพาต่างชาติ เพิ่มศักยภาพองค์การเภสัชกรรม รองรับการระบาดในอนาคต
วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2568) เวลา 09.30 น. (ตามเวลาท้องถิ่นเมืองคยองจู ซึ่งเร็วกว่ากรุงเทพฯ 2 ชั่วโมง) ณ โรงแรม Commodore Gyeongju เมืองคยองจู สาธารณรัฐเกาหลี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หารือทวิภาคีกับ นายอัน แจ-ยง (Mr. Ahn Jaeyong) ประธานบริษัท SK bioscience Co., Ltd. และ นายเช แทวอน (Mr. Chey Tae-Won) โดยมี นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมหารีอด้วย
โดยนายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ครั้งที่ตนเองดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในปี พ.ศ.2565 ก็ได้หารือเกี่ยวกับโครงการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่าง GPO และ NVI กับ SK bioscience รัฐบาลมีเป้าหมายชัดเจน ต่อการเสริมสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนของไทย ส่งเสริมการใช้วัคซีนที่ผลิตในประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพึ่งพาตนเองด้านวัคซีนของชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การยกนะดับศักยภาพโรงงานผลิตวัคซีนขององค์การเภสัชกรรมไทย ให้สามารถพัฒนาวัคซีนที่ผลิตจะมีราคาเหมาะสมและประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ รวมถึงการมีวัคซีนที่ครอบคลุม เพี่อเป็นการเตรียมเพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับ วิกฤตด้านสุขภาพ ด้วย
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรียังมีความคาดหวังว่า หาก มีความร่วมมือระหว่าง GPO และ SK bioscience ในการผลิตวัคซีน ไทยจะมีวัคซีนภายใน 100 วัน หากเกิดภาวะระบาดใหม่ ด้วยราคาเหมาะสม สามรถทำให้ราคาวัคซีนในประเทศลดลง และรัฐบาลมีหน้าที่ดูแลประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะลดความเสี่ยงต่อ ประชาชนกลุ่ม 608 ด้วย
โอกาสนี้ ประธานบริษัท SK bioscience Co., Ltd. ได้ กล่าว ถึงความร่วมือในการ ร่วมทุน (JointVenture: JVC) กับองค์การเภสัชกรรม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้การผลิตวัคซีน เชี่อว่า การร่วมมือกับไทย จะนำไปสู่การผลิตวัคซีนตามความคาดหวัง และขอบคุณนายกรัฐมนตรี ที่ให้คำแนะนำในการพัฒนา วัคซีนที่ครอบคลุมและหลากหลาย เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนทั้งในไทยและระดับภูมิภาคด้วย
อนึ่ง บริษัท SK bioscience มีพื้นฐานด้านธุรกิจวัคซีนมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2005 โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมือง Seongnam-si จังหวัด Gyeonggi-do แบ่งส่วนงานหลักออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ (1) Pangyo R&D Center ศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนา และ (2) โรงงานผลิตวัคซีน Andong L-HOUSE ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล EU-GMP ผลิตภัณฑ์ของบริษัทครอบคลุมวัคซีนสำคัญหลากหลายชนิด อาทิ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดเซลล์เพาะเลี้ยง วัคซีนสุกใส วัคซีนงูสวัด และวัคซีนไข้ไทฟอยด์ โดยบริษัทฯ มีศักยภาพการผลิตในโรงงานที่ทันสมัยและได้มาตรฐานสากล มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์วัคซีนที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก มีพันธมิตรระหว่างประเทศซึ่งเพิ่มโอกาสทางการตลาดทั่วโลก ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในธุรกิจที่รับจ้างผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาหรือเทคโนโลยีชีวภาพให้แก่บริษัทอื่น (CDMO/CMO) ที่กำลังเป็นที่ต้องการสูงในอุตสาหกรรมวัคซีนและเวชภัณฑ์ในปัจจุบัน