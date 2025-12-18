“โธ่เอ๊ย” คืนบัลลังก์!! “เด็บบี้–กำปั้น” Collab “THX” ปลุกท่าเต้นระดับตำนาน สะเทือนฟีดอีกครั้ง!!

โซเชียลกลับมาร้อนแรงอีกครั้ง เมื่อ THX ปล่อยเพลง “โธ่เอ๊ย! (GhOsT CaLL)” พร้อมท่าเต้นใหม่สุดเท่ที่ออกแบบมาให้ติดตาตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นแถม งานนี้ THX เล่นใหญ่ ด้วยการชวน “เด็บบี้–กำปั้น” วง Bazoo เจ้าของต้นฉบับเพลงระดับตำนาน มาร่วมแจมแบบซูเปอร์เซอร์ไพรส์ ส่งให้กระแสโธ่เอ๊ยกลับมาระเบิดฟีดอีกครั้ง
ทันทีที่ทั้งสองได้ชม MV ก็ถึงกับเอ่ยปากว่า “ประทับใจในการตีความ MV เพลงโธ่เอ๊ย (GhOsT CaLL) ที่ทำดนตรีใหม่เวอร์ชั่นเจน Z เป็นการตีความที่ฉีกจากเดิมไปเลย ซึ่งการทำเวอร์ชั่นใหม่ควรเป็นแบบนี้ การที่ได้เห็นเพลงที่เค้าคิดถึงในรูปแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ซึ่งเวอร์ชั่นนี้ทุกอย่างลงตัวไปหมด”
ก่อนจะร่วมสนุกด้วยการ Collab ท่าเต้น “โธ่เอ๊ย” แบบจัดเต็ม ทั้งในเวอร์ชัน Bazoo ที่แฟนเพลงคิดถึง และเวอร์ชัน GhOsT CaLL ที่พาสาว ๆ THX เชื่อมความทรงจำจากเพลงในตำนานสู่ฟีดของเจเนอเรชันใหม่
เด็บบี้, กำปั้น เผยความรู้สึกว่า “ดีใจมากค่ะ ที่ได้มา Collab และทำคอนเท้นท์กับน้องๆ THX ในเพลงโธ่เอ๊ย(GhOsT CaLL) สนุกมาก รู้สึกว่าท่าเต้นน้องๆ ติดหัวมากค่ะ ส่วนน้องๆ ก็ได้เต้นในเวอร์ชั่นออริจินัลของพี่ๆ ด้วย ซึ่งเวอร์ชั่นนี้เป็นเวอร์ชั่นที่ 7 แล้ว เค้าบอกว่าเลข 7 ขลังปังแน่นอนค่ะ พวกเราอยากชวนทุกคนมาเต้นชาเลนจ์กันเยอะๆ เพื่อเป็นพลังบวกให้กับน้องๆ และเป็นกำลังใจให้พวกเราวง Bazoo ด้วยค่ะ”
ร่วมเต้นเพลงโธ่เอ๊ย! (GhOsT CaLL) ได้ทั้ง 3 แผ่นเสียง
