“เบน ชลาทิศ” ส่งเพลงใหม่ "ทำไม่ได้" ถ่ายทอดความเจ็บปวดที่ลืมไม่ลง..ผ่านพลังเสียงคุณภาพเหนือชั้น!!

เมื่อการ “อยากลืมใครสักคน” กลายเป็นเรื่องที่ “ทำไม่ได้” เบน ชลาทิศ ศิลปินดีโว่เสียงทรงพลัง ค่าย Tero Music กลับมาทวงบัลลังก์เพลงดีคุณภาพเยี่ยมในผลงานจาก EP Album ใหม่ล่าสุด กับซิงเกิลเศร้าที่เจ็บลึก แต่สวยงามด้วยดนตรี Soul Rock 80s ที่โดดเด่น ทั้งยังได้ทีมงานระดับฝีมืออย่าง “ต๋อง The Begins (อภิชา สุขแสงเพ็ชร)” และโปรดิวเซอร์คู่ใจ Manyx Boy (แมนิกซ์ บอย) มาผนึกกำลังสร้างสรรค์จนกลายเป็นเพลงที่ทั้งหนักแน่นและไพเราะ ถ่ายทอดความรู้สึกที่ต้องเลือกระหว่าง “เหตุผล” กับ “หัวใจ” ได้อย่างเฉียบคมจับใจ
เบน ชลาทิศ เผยว่า .. “เพลงนี้เป็นเพลงที่พี่ต๋อง The Begins เขียนขึ้นมาแล้วยังไม่มีโอกาส ได้ใช้ ผมได้ฟังแล้วรู้สึกคลิกตั้งแต่ครั้งแรก เพลงเพราะมาก จึงได้ขอมา Develop ต่อให้เข้ากับชีวิตตัวเองมากขึ้น เพลงนี้เลยถือว่าเป็นการร่วมงานกันระหว่างผมกับพี่ต๋องก็ว่าได้ครับ ซึ่งเนื้อหาเพลงพูดถึงความรู้สึกเจ็บปวดของคนที่ยังไม่สามารถตัดใจจากความรักครั้งเก่าได้ แม้จะรู้ดีว่าความสัมพันธ์นั้นได้จบลงไปแล้ว สำหรับผมเรื่องที่ “ทำไม่ได้” ก็คงเป็นความรักนั่นแหละครับ เป็นเรื่องของการลบความทรงจำที่ผ่านมา เพราะคนเราไม่ใช่คอมพิวเตอร์ที่วันหนึ่งจะกด Delete แล้วลบข้อมูลนั้นให้หายไปได้ในทันที เราอาจจะต้องใช้เวลาเยียวยาความรู้สึกนั้นให้มันเจือจาง จนเราสามารถอยู่กับมันได้ แต่ถ้าหากจะให้เราจะต้องลืมคน ๆ นึงที่เราเคยผูกพันกันมาก ถึงขั้นที่เราใช้คำว่ารักได้ ผมคิดว่าชีวิตนี้ ถ้าให้ลบเค้าออกไปจากใจมันคง “ทำไม่ได้” หรอกครับ
ในส่วนของซาวด์ดนตรี เรานำแบบพี่ต๋องทำไว้แล้วมาปรับใหม่ให้มีความเป็นผมมากขึ้น ซึ่งก็ออกมาเป็นในสไตล์ Soul Rock 80s สำหรับมิวสิกวิดีโอเล่าเรื่องในเชิงดราม่า–แอ็กชั่นผ่านเรื่องราวความรักและการลืมที่เจ็บปวด ตัวละครหลักคืออดีตคู่รักมือปืน ที่ต่างฝ่ายได้รับคำสั่งให้ไปฆ่าอีกคนเพื่อสนองความต้องการของหัวหน้ามาเฟีย ซึ่งเบนได้เล่นเป็นมาเฟีย ที่มีความโหดเหี้ยมเองด้วย สื่อถึงความจริงที่โหดร้ายของการ “ลบใครสักคนออกจากชีวิต” ครับ เบื้องหลังการทำงาน MV น้องนักแสดงทั้งสองคนเล่นเก่งมาก ผมเองก็มีโอกาสได้ร่วมแจมใน MV รับบทหัวหน้ามาเฟียด้วยเหมือนกัน สนุกมาก ๆ ยังไงก็ฝากให้แฟน ๆ ติดตามชมและฟังเพลง “ทำไม่ได้” กันด้วยนะครับ”
ติดตามชม MV เพลง “ทำไม่ได้” จาก เบน ชลาทิศ ได้แล้ววันนี้ทาง https://youtu.be/Qp9UK6PAQCY และฟังเพลงได้ทุกช่องทางสตรีมมิ่ง-ดาวน์โหลด https://benchalatit.lnk.to/ThamMaiDai ติดตามความเคลื่อนไหว เบน ชลาทิศ ได้ที่ https://bio.to/BenChalatit
