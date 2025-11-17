"ทอม ครูซ" คว้าออสการ์แรกในชีวิต กล่าวซึ้ง “การทำหนังไม่ใช่แค่งาน แต่มันคือ ‘ตัวตน’ ของผม”

ทอม ครูซ สุดซาบซึ้งขึ้นรับรางวัลออสการ์กิตติมศักดิ์ ขอบคุณแฟน ๆ และทีมงานเบื้องหลัง: “การทำหนังไม่ใช่แค่งาน แต่มันคือ ‘ตัวตน’ ของผม”
ทอม ครูซ นักแสดงระดับตำนานวัย 63 ปี ขึ้นรับรางวัล Honorary Oscar ในพิธี Governors Awards ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน ณ ลอสแอนเจลิส พร้อมกล่าวสุนทรพจน์อันกินใจ สะท้อนเส้นทางชีวิตกว่า 40 ปีในวงการภาพยนตร์
รางวัลดังกล่าวถูกมอบโดยผู้กำกับ อเลฮานโดร จี. อิญาร์ริตู ผู้กำกับเจ้าของออสการ์ซึ่งกำลังร่วมงานกับครูซในภาพยนตร์เรื่องใหม่ที่จะเข้าฉายปี 2026
อ้างอิงจาก Variety ทอม ครูซกล่าวขอบคุณ “ผู้คนหลายพันชีวิต” ที่ทำให้ภาพยนตร์หนึ่งเรื่องเกิดขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นทีมงานเบื้องหลัง ศิลปิน นักเขียน ช่างเทคนิค และทีมที่ทำงานในเงามืด โดยเขายังกล่าวขอบคุณผู้สร้างหนังทั่วโลกว่า “พวกเขาคือคนที่ทำให้เวทมนตร์เกิดขึ้น”
จากนั้นเขากล่าวถึงเหตุผลที่ยังคงอยู่ในวงการมายาวนาน ครูซกล่าวว่า “โรงภาพยนตร์พาผมไปรอบโลก ทำให้ผมเห็นความแตกต่าง แต่ก็ทำให้ผมเห็นความเป็นมนุษย์ที่เรามีร่วมกัน ไม่ว่าเรามาจากที่ไหน ในโรงหนัง เราหัวเราะด้วยกัน รู้สึกไปด้วยกัน หวังไปด้วยกัน นี่คือพลังของศิลปะแขนงนี้ และนี่คือเหตุผลว่าทำไมมันถึงสำคัญสำหรับผม… การทำหนังไม่ใช่สิ่งที่ผมทำ แต่คือสิ่งที่ผมเป็น”
ครูซเล่าย้อนถึงช่วงที่ตกหลุมรักภาพยนตร์ครั้งแรก “ตั้งแต่จำความได้ ผมก็รักการดูหนังแล้ว”
เขานึกถึงช่วงวัยเด็กในโรงหนังมืด ๆ มองลำแสงเดียวพุ่งผ่านอากาศแล้วแปรเปลี่ยนเป็นโลกอีกใบที่กว้างใหญ่กว่าชีวิตจริง การได้เห็นลำแสงนั้น “เปิดจินตนาการ” และทำให้เขาเชื่อว่าชีวิตสามารถก้าวพ้นขอบเขตที่ตัวเองเคยมองเห็น
“และผมก็ไล่ตามลำแสงนั้นมาตลอดทั้งชีวิต” เขากล่าว
ในพิธียังมีการประกาศรางวัลให้บุคคลสำคัญคนอื่น ๆ ได้แก่ เด็บบี้ อัลเลน โดยมี ซินเธีย เอริโว มอบรางวัล, วินน์ โทมัส ได้รับเกียรติจากผลงานด้านโปรดักชันดีไซน์ และ ดอลลี พาร์ตัน (Dolly Parton) ได้รับรางวัล Jean Hersholt Humanitarian Award (ส่งวิดีโอเพราะมีเหตุผลด้านสุขภาพ)
งานยังเต็มไปด้วยแขกพิเศษ อาทิ เจนนิเฟอร์ ลอว์เรนซ์, ลีโอนาร์โด ดิคาปริโอ, ซิดนีย์ สวีนีย์, ดเวย์น จอห์นสัน, เอ็มมา สโตน และคนดังอีกมากมาย ทำให้ค่ำคืนนี้เปรียบเสมือนการเปิดฤดูกาลล่ารางวัลอย่างเป็นทางการ