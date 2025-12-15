“เมษา เพ็ชรคราม” สวยสะกดทุกสายตาคว้ามง “Miss Trans Thailand 2025” ส่องประกายพลังแห่งความงาม

สิ้นสุดการรอคอยอย่างยิ่งใหญ่ สำหรับการประกวด Miss Trans Thailand 2025 "ICONIC" รอบตัดสิน Final Round & Swimsuit Competition ภายใต้แนวคิด "Be The Inspiration" ความสวยที่มีพลัง เพื่อเปลี่ยนโลก จัดขึ้นเมื่อค่ำคืนวันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2568 ณ PHENIX Grand Hall ชั้น 5 นำโดย แพทย์หญิง อัญชลี ชีวจร ผู้ถือลิขสิทธิ์ Miss Trans Thailand พร้อมด้วย วันชัย เต็มธนทรัพย์, พีระวัฒน์ เวชประสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองประกวดฯ และ ครูต้องตา จำเริญใจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองประกวดฯ ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ โดยมี นก ยลดา เกริกก้องสวนยศ และ ซีเกมส์ อาทิตย์ เมฆอากาศ รับหน้าที่พิธีกร
เวทีอันทรงเกียรติสำหรับสาวทรานส์ของประเทศไทยได้กลับมาอย่างสมศักดิ์ศรี เพื่อเฟ้นหาสาวทรานส์ที่ไม่ได้มีเพียงความงาม แต่ยังเพียบพร้อมด้วยสติปัญญา และพลังในการขับเคลื่อนสังคมอย่างแท้จริง โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ ม้า อรนภา กฤษฎี , เล็ก ภัทราวดี มีชูธน , แพรรี่ ไพรวัลย์ , ญาอาภา น้าสุนีย์ ผู้อำนวยการ บริษัทออโรร่า เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด , หมวย โซฮอท , ดุจดิว , ดาว ลภัสรดา เลิศภานุโรจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทมาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) , วิชัย สีหาพรหม Brand Designer เครื่องสำอาง CHAT Cosmetic , ธานารัตน์ ขำดี ผู้บริหารอาวุโสฝ่ายขยายงานนครหลวง บมจ.ไทยประกันชีวิต , สนิท คุณาพร CEO บริษัทอัลฟ่าเฮลท์แอนท์บิวตี้ไทยแลนด์ จำกัด , แพทย์หญิง ภัทร์วิรา ภัทรเจียรพันธุ์ , หม่อมหลวงภัทรสุดา กิติยากร , อาจารย์ฟูก ภูวษา พรธรรมฉัตร , หนุ่ม นันท์นภัทร เจิมจุติธรรม ฯ ท่ามกลางบรรยากาศสุดตระการตาที่เต็มไปด้วยทัพดารานักแสดง, Influencer
และนางงามชื่อดังที่มาร่วมเป็นสักขีพยานอย่างคับคั่ง อาทิ แฮ็ค รุ่งเรือง , เงาะ กชกร , เอ๋ อัจฉรา , เดย์ ฟรีแมน ,ไก่ นุชจรีย์ , เมญ่า ซันซัน , กะทิยา มิสขี้เมา ,นิลุย (ผจก แพรวพราวแสงทอง) ,พรฟ้า ปุณณิกา ,น้ำเหนือ วารี Miss Earth Fire2025 , หนูสิ สิริรัตน์ เรืองศรี ,น็อต แม๊กซิม ,ชายแฮ็คส์ ดร.วโรดม ศิริสุข ฯ
การแข่งขันดำเนินไปอย่างเข้มข้น เริ่มตั้งแต่ Opening Show สุดอลังการ ตามด้วยการประชันความสง่างามใน รอบ Evening Gown และความมั่นใจใน รอบ Swimsuit Competition ก่อนจะประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ 10 คน และ 5 คนสุดท้าย จากนั้นก็เป็นการอำลาตำแหน่งของ Miss Trans Thailand 2024 สร้างความประทับใจ ก่อนที่ 5 สาวงามจะได้เดิน Final Walk ร่วมกับศิลปินระดับตำนานอย่าง เจินเจิน บุญสูงเนิน
วินาทีที่ทุกคนรอคอยก็มาถึง เมื่อผลการตัดสินปรากฏว่า “เมษา เพ็ชรคราม” ผู้เข้าประกวด มิสทรานส์ ระนอง สามารถคว้ามงกุฎ Miss Trans Thailand 2025 "ICONIC" ไปครองได้อย่างสมศักดิ์ศรี ด้วยความงามที่โดดเด่น ไหวพริบ และวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นในการเป็นแรงบันดาลใจและเป็นสัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญ การสร้างแรงบันดาลใจ และการยอมรับความหลากหลาย เพื่อผลักดันให้สังคมเปิดกว้างและเข้าใจกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQIA+) มากยิ่งขึ้น
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นลินนิภา เชื้อประทุม มิสทรานส์ กาฬสินธุ์
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ พีรญา พงษ์อิศรานุพร มิสทรานส์ สมุทรสาคร
รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ อภิรดา มาตย์วิเศษ มิสทรานส์ อ่างทอง
รองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ คีรตา วงศ์โสภาพรรณ มิสทรานส์ หนองคาย
การประกวด Miss Trans Thailand 2025 "ICONIC" ถือเป็นการตอกย้ำถึงศักยภาพและความสามารถของสาวทรานส์ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับสังคมอย่างแท้จริง และเป็นหมุดหมายสำคัญที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศทั่วประเทศ
#MissTransThailand2025 #MTT2025 #ICONIC #BeTheInspiration #ความสวยที่มีพลังเพื่อเปลี่ยนโลก #สาวทรานส์ #LGBTQIA #PrideThailand #กองประกวดMTT #เมษาคว้ามง #RoadtoMTT2025 #เมษาเพ็ชรคราม