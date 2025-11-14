PLANET#3: มิสอิสราเอล ลั่น ‘เปล่าจ้องใส่ มิสปาเลสไตน์’ โนสนโนแคร์คลิปฟ้องชัด ‘มองเกลียดชัง’ 7 หน วันเปิดตัว 120 นางงาม เวทีมิสยูนิเวิร์ส 2025

“สงครามกาซา” ระอุบนเวทีประกวดนางงามจักรวาล Miss Universe 2025 กลางกรุงเทพฯ ประเทศไทย เมื่อ “นางงามอิสราเอล” สาดรังสีอำมหิตใส่ “นางงามปาเลสไตน์” ผ่านสายตาเหล่แรงแบบศัตรูชัดเจน ในวันแถลงข่าวการประกวดอันเวอร์วังอลังก์หรู ณ MGI Hall ชั้น 6 ศูนย์การค้า Bravo Bkk พระราม 9 ซึ่งซูเปอร์ไฮไลท์ของงานคือ การเผยโฉม 120 นางงามสวยตะลึงเจิดจรัสจากทั่วโลก ที่เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2025 ในชุดราตรีแสนสุดจะวิจิตรตระการตา
โดยเมื่อคลิปวิดีโอการเปิดตัวผู้เข้าร่วมประกวด ฟ้องชัดว่านางงามอิสราเอลเหวี่ยงสายตาเหล่แรง ทั้งเขม่น ทั้งเกลียด ใส่คนสวยทางด้านขวาซึ่งก็คือ นางงามปาเลสไตน์ โดยอุบัติขึ้นไม่น้อยกว่า 7 ครั้งกันเลยทีเดียว กระแสวิพากษ์วิจารณ์เผ็ดร้อนก็จึงถูกจุดประกายระเบิดอื้ออึงไปทั่วโลก (ชมคลิปด้านล่าง)
กองทัพท่านผู้ชมแห่งโลกออนไลน์พากันโวยเผ็ดร้อนว่า นางงามอิสราเอลร้ายกาจอย่างยิ่ง สายตาของเธอ เป็นสายตาแบบ Hostile look เป็นศัตรูอย่างโจ่งแจ้ง เดลิเมลออนไลน์รายงานเมื่อวันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2025
ทั้งนี้ ไม่มีข้อมูลว่าบนเวทีโชว์ตัว ซึ่งจัดให้สาวงาม 120 ชาติ เกาะกันเป็นสองกลุ่มใหญ่ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวา ยืนประชันออร่าไปโดยมิได้เรียงตำแหน่งการยืนตามตัวอักษรของแต่ละชาติ นั้น นางงามอิสราเอลไปยืนติดกับนางงามปาเลสไตน์ได้อย่างไร เพราะเธอทั้งสองคงมิได้สมัครใจเดินตามกันไปยืนเคียงคู่อย่างแน่นอน!!
ดังนั้นอุบัติการณ์ที่ไม่ควรจะเกิดในพื้นที่กิจกรรมไฮโซระหว่างประเทศ ก็ได้ผุดขึ้นอย่างเหลือเชื่อ
บรรยายคลิป –
คลิปซูเปอร์ไวรัล “สงคราม(เย็น)แห่งกาซา” บนเวทีเปิดตัวนางงาม 120 ชาติผู้ร่วมประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2025 กลาง กทม. ประเทศไทย ฟ้องชัดเจนเลย ‘มิสอิสราเอล’ รังควาญ ‘มิสปาเลสไตน์’ ด้วย Hostile Look ไม่น้อยกว่า 7 ครั้งภายในห้วงเวลาของคลิปความยาวทั้งสิ้น 17.17 นาที ขณะที่ “นาดีน อายูบ” ลูกปาเลสไตน์ซึ่งถือกำเนิดในสหรัฐอเมริกา และไปโตเป็นทีนเอจในแคนาดาจนกระทั่งศึกษาเล่าเรียนสำเร็จปริญญาตรีสาขาจิตวิทยาและวรรณคดีอังกฤษจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ออนตาริโอ ก็แสนสุภาพ เปี่ยมด้วยวุฒิภาวะ สุดๆ จะอดทนอดกลั้น ไม่โต้ตอบแม้สักแอะ ทั้งที่เธอมีฝีมือด้านแม่ไม้มวยไทยเก่งกาจทีเดียว
ภาพในคลิปสตาร์ทตั้งแต่ช่วงที่นางงามแนะนำตัวครบถ้วน ตลอดจนมายืนกันเป็นสองกลุ่มฝั่งซ้าย-ฝั่งขวา โดยที่นางสาวเมลานี มิสอิสราเอลกับมิสปาเลสไตน์ยืนข้างกันที่กลุ่มฝั่งซ้ายของภาพ แถวหน้าสุด แล้วคลิปเริ่มเคลื่อนไหวในช็อตที่กล้องจับภาพนางงาม 4 ชาติ ได้แก่ เกาหลี ปาเลสไตน์ อิสราเอล และนิการากัว
คลิปนี้จะฟ้องให้เห็นชัดเจนว่าภายใน 8 วินาทีแรก นางงามอิสราเอลในชุดราตรีสีชมพู เหวี่ยงสายตาไปเหล่แรงมาก คือเขม่นโหดแบบชิงชัง (Hostile Look) ใส่นางงามปาเลสไตน์ 2 ครั้ง ได้แก่ ณ วินาทีที่ 3 เหวี่ยงไปครั้งแรกแต่ยังไม่หนำใจ นางงามชาติยิวจึงฟาดสายตาเหวี่ยงโหดเบิ้ลไปอีกหนในวินาทีที่ 6
ต่อมา ในนาทีที่ 4.14 – 4.21 กล้องผละออกจากคุณณวัฒน์ อิสรไกรศีล บริเวณกลางเวที แล้วแพนแช่มช้าไปถึงนางงามยิว และหยุดจับภาพสามนางงาม คือ ปาเลสไตน์ อิสราเอล นิการากัว ในหลายวินาทีนั้น นางงามยิวขยับสีหน้า เหลือบตาแอบมองเคืองๆ แว่บหนึ่งไปที่นางงามร่างอิ่มเอิบในชุดราตรีสีฟ้าปักเลื่อม ซึ่งยิ้มแย้มอบอุ่นให้กล้องวิดีโอ ส่วนสีหน้าของนางงามยิว คือ ไม่โอเค แล้วภาพบนคลิปก็เคลื่อนกลับไปยังคุณณวัฒน์ ที่กลางเวที ซึ่งเป็นช็อตที่คุณณวัฒน์แสดงสปิริต กล่าวขออภัยนางงาม พร้อมกับยกมือไหว้อย่างสง่าสุภาพ คณะนางงามพร้อมใจกับปรบมือให้
และโดยที่ไม่มีการแพนไปทางกลุ่มนางงามฝั่งขวาเลย กล้องเลื่อนกลับไปทางซ้ายอีกรอบ และเมื่อไปถึงนางงามปาเลสไตน์ น่าจะมีดรามาเบาๆ เกิดขึ้นบางอย่าง ซึ่งไม่ทันได้ปรากฏในวิดีโอ โดยในนาทีที่ 5.40 นางงามปาเลสไตน์คล้ายจะรู้สึกไม่สบายใจ เธอขยับห่างออกจากนางงามอิสราเอล พลางยิ้มเศร้าเล็กน้อย จากนั้น กล้องเคลื่อนไปจนสุด และย้อนกลับมา
ขณะที่กล้องย้อนกลับมาถึงกลุ่มนางงาม 4 ชาติ เกาหลี ปาเลสไตน์ อิสราเอล และนิการากัว ในช็อตที่ 6.16 นางงามยิวหันมอง นาดีน อายูบ นางงามปาเลสไตน์ อย่างโหดๆ โกรธๆ เคืองๆ เป็นครั้งที่ไม่น้อยกว่า 4 พร้อมกับสะบัดหน้าเหวี่ยงกลับไปมองทางซ้าย จนหลายคนอยากทราบ สาวงามยิวเป็นอะไรมากไหม ไฉนจึงสาดรังสีอำมหิตฟาดฟันมิสปาเลสไตน์อย่างต่อเนื่อง เฉกเช่นที่ทหารยิวหมั่นยิงระเบิดบอมบ์กาซา
หลังจากที่กล้องจับภาพคุณณวัฒน์ ที่กลางเวทีสิบกว่านาทีของเซสชันมอบประกาศนียบัตรขอบคุณสปอนเซอร์จำนวนมากมาย จนกระทั่งถึงนาทีที่ 13.47 นั้น กล้องซึ่งถูกแหงนขึ้นไปจับภาพโลโก้ของบริษัทสปอนเซอร์ ณ จอภาพบนกำแพงสูง ก็เกิดจะปุบปับเลื่อนลงมาจับภาพ นางงามอิสราเอลกับนางงามปาเลสไตน์อย่างกะทันหัน พร้อมกับรีบเร่งปรับโฟกัสจากพร่ามัว ให้คมชัดขึ้นมา
ถ้าแรงจูงใจของช็อตนี้ เป็นอะไรที่ดรามามากมาย ก็ต้องถือว่า ช่างภาพวิดีโอไม่ทันได้ภาพแรงๆ แต่อย่างใด เพราะภาพที่จับขึ้นมา เป็นตอนที่นาดีน อายูบ ยกมือแตะหน้าผาก พลางยิ้มอ่อนโยน/อ่อนใจ ส่วนสำหรับนางงามยิวหันกายไปทางซ้าย โดยที่สีหน้ายังไม่คลายออกจากมู้ดตึงเครียดไร้รอยยิ้ม แม้ว่านางงามชาติอื่นๆ พากันแจ่มใสและเฉิดฉาย
“สงคราม(เย็น)กาซา” ที่ระอุมาคุเป็นหลากหลายช็อตบนเวทีเปิดตัวมิสยูนิเวิร์ส 2025 ปรากฏขึ้นอีกในนาทีที่ 15.01 โดยในหนนี้ ช่างภาพวิดีโออาจจะไม่อยากพลาดช็อตเด็ดแบบที่เกิดขึ้นเมื่อก่อนหน้านั้นหนึ่งนาทีครึ่ง
ในการนี้ จะได้เห็นกันว่ามีการแพนกล้องจากกลางเวที ไปทางฝั่งซ้าย และจับภาพจ่ออยู่ที่กลุ่มนางงามอิสราเอล นิการากัว และนามิเบีย โดยจะไม่มีนางงามปาเลสไตน์อยู่ในเฟรมนี้ กล้องจ่ออยู่แป๊บเดียว ก็จะเห็นนางงามยิว มองเหล่เหยียดๆ ไปทางมิสปาเลสไตน์ ก่อนจะทำไก๋ หันหน้าไปมองทางซ้ายของเธอ หลังจากนั้น กล้องก็แพนผ่านนางงามคู่ยิว-ปาเลสไตน์ไปค่อนข้างเร็ว แลเห็นแว่บๆ ว่านาดีน อายูบ มองยิ้มๆ ให้กล้อง
จังหวะถัดมา พิธีกรประกาศเรื่องโปรโมชันของบริษัทสปอนเซอร์ กล้องจงรีบต้องแพนขึ้นไปจับภาพโลโก้ของบริษัทซึ่งถูกฉายขึ้นจอบนกำแพงสูงบริเวณกลางเวที และเมื่อเลนซ์กล้องกลับมายังกลุ่มนางงาม ก็จะเลยพ้นจากนางงามยิวแล้ว
กระนั้นก็ตาม แทนที่กล้องจะเลื่อนไปบันทึกภาพนางงามในกลุ่มทางฝั่งขวาของเวที กล้องถูกแพนกลับไปทางซ้ายอีกหน ซึ่งตอนนั้นเป็นนาทีที่ 15.31-15.57 ท่านผู้ชมจะเห็นนางงามอิสราเอล แอบเหล่นางงามปาเลสไตน์แว่บๆ เป็นที่แน่ชัดว่าปรากฏการณ์สงคราม(เย็น)กาซ่า ได้ระอุมาคุอยู่บนเวทีเปิดตัว 120 นางงาม อย่างแน่นอน
ทั้งนี้ ช็อตดังกล่าวเป็นช็อตสุดท้ายของคลิปซูเปอร์ไวรัล ที่ท่านผู้ชมจะได้เห็นสาวงามชาติยิวเหวี่ยงสายตาโหดร้ายกาจไปยังนาดีน อายูบ นางงามตัวแทนจากรัฐปาเลสไตน์
เพราะหลังจากนั้น กล้องแพนผ่านไปทางซ้ายสุดและกลับมาแช่ที่กลุ่มนางงามแลตเวีย ฟิลิปปินส์ และเกาหลี โดยมีปาเลสไตน์อยู่ริมสุดของจอภาพ แล้วก็ย้อนกลับไปซ้ายสุดอีกรอบ และแพนกลับมาหยุดที่นางงามปาเลสไตน์อีกรอบ รวมประมาณ 26 วินาที แล้วจึงเลื่อนผ่านคู่ ปาเลสไตน์-ยิว ไปอย่างรวดเร็ว ก่อนจะไปจับภาพแห่งช่วงถ่ายภาพที่ระลึกชาววีวีไอพี 45 วินาที แล้วจึงหมดเซสชั่นบนเวที ณ นาทีที่ 17.17
แม้จะมีคลิปฟ้องชัดว่า เมลานี ชิราซ สาดสายตาแห่งศัตรูเข้าใส่ นาดีน อายูบ ครั้งแล้วครั้งเล่า ไม่น้อยกว่า 7 หน แต่นางงามอิสราเอล ก็ปฏิเสธตลอดว่า ‘เปล่าจ้องใส่ นางงามปาเลสไตน์’
เมื่อบรรดาคลิปแห่งอุบัติการณ์สงคราม(เย็น)กาซ่า บนเวทีประกวดนางงามจักรวาลครั้งที่ 74 ในกรุงเทพฯ ประเทศไทย ถูกแชร์บนโลกอินเทอร์เน็ต ท่านผู้ชมล้วนตาไว เห็นช็อตต่างๆ ที่น่าตกใจ ก็พากันแชร์ต่อๆ ไปจนกลายเป็นซูเปอร์ไวรัลทั่วทุกแพลตฟอร์มแห่งโซเชียลมีเดีย พร้อมกันนี้ คอมเมนต์ดุเดือดที่กรีดใส่นางงามอิสราเอล ถูกโพสต์เข้าไปอย่างท่วมท้น
บรรดาสารพัดสื่อมวลชนในอิสราเอลระบุว่า นางสาวเมลานี ชิราซ ผู้เป็นตัวแทนประเทศเข้าร่วมประกวดบนเวทีใหญ่สุดแห่งปีของมหกรรมนางงามระดับโลก ได้แจ้งปฏิเสธเสียงวิพากษ์วิจารณ์ อันน่าตกใจเพราะอึกทึกอื้อฉาวไปทั่วโลก
โดยเธอยืนยันว่า เธอมิได้จ้องใส่เพื่อนนางงามผู้เข้าร่วมประกวดที่ยืนด้านขวาของเธอ
แต่ในภาพเคลื่อนไหวของวิดีโอ เห็นได้ว่าระหว่างยืนโชว์โฉมในชุดเลิศล้ำกันอย่างสะพรั่ง โฟกัสสายตากันไม่ค่อยจะหวัดไหวเลยนั้น นางสาวเมลานี ชิราซ หันศีรษะและเหวี่ยงสายตาโหดไปทางนางสาวนาดีน อายูบ นางงามปาเลสไตน์ ครั้งแล้วครั้งเล่า
นางสาวชิราซ นางงามอิสราเอล ถูกคลื่นมหาชนบนโซเชียลมีเดียถล่มคำวิพากษ์วิจารณ์เผ็ดร้อน ซึ่งเต็มไปด้วยการกล่าวหาว่า เธอสาดสายตาชั่วร้ายใส่นางงามปาเลสไตน์ ยิ่งกว่านั้น ยังมีเกรียนคีย์บอร์ดมากมายแห่ไปคอมเมนต์รุนแรง ท่วมเพจของนางสาวชิราซ เดลิเมลออนไลน์ให้ข้อมูลอย่างละเอียด
โดยหลายคอมเมนต์สาดเสียเทเสียกรีดไปว่า ชิราซ นั้น อิจฉา นาดีน อายูบ ซึ่งอึ๋มกว่า ผุดผ่องด้วยออร่าแจ่มใสกว่า ในเวลาเดียวกัน ยังมีการโต้เถียงกันไปมาว่า ใคร “สวยกว่า”
“มันชัดเจนมากเลยว่า ดิฉันแค่มองดูผู้เข้าประกวดท่านอื่นๆ ทยอยเดินขึ้นเวที”
ไทมส์ ออฟ อิสราเอล รายงานว่านางงามอิสราเอลปฏิเสธคำกล่าวหา พร้อมพูดอธิบายท่าทีของตนเองไว้อย่างนั้น
“การแต่งเติมโมเมนต์ธรรมดาๆ ด้วยภาษาอันดราม่า - โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อมันเป็นข้อความที่กล่าวถึงผู้อื่นอย่างไม่ถูกต้องนั้น – ไม่ได้ส่งเสริมให้เกิดความกรุณาหรือความยุติธรรมเลยนะคะ” เมลานี ชิราซ นางงามอิสราเอลโต้ตอบกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไว้อย่างนั้น ไทมส์ ออฟ อิสราเอล นำมารายงาน อีกทั้งยังยกข้อความอีกหนึ่งประโยคของ ชิราซ ด้วยว่า
“ดิฉันหวังว่าในอนาคตต่อไป พวกคุณจะใคร่ครวญก่อนจะเลือกที่จะสร้างไวรัล บนความเสียหายของผู้อื่น” นางงามอิสราเอลฝากคำสั่งสอนแนวจิกกัด ไปยังมหาชนบนโซเชียลมีเดีย
บรรยากาศเผ็ดร้อนครึกโครมที่มีต่อ เมลานี ชิราซ บนโซเชียลมีเดีย มีขึ้นในห้วงเวลาที่ประเทศอิสราเอลเผชิญกับกระแสโลกที่วิพากษ์วิจารณ์ประณามอย่างเข้มข้น ต่อปฏิบัติการของอิสราเอลที่ทำร้ายเข่นฆ่าชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซ่า เดลิเมลออนไลน์รายงานอย่างนั้น
ในบริบทโลกดังกล่าวนี้ เดลิเมลออนไลน์รายงานว่า อินสตาแกรมของ เมลานี ชิราซ มักที่จะถูกกระหน่ำด้วยคอมเมนต์ซึ่งเรียกเธอว่า “Miss Genocide” หรือก็คือ นางงามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
มิสยูนิเวิร์ส 2025 คือศักราชแรกที่มีสาวงามปาเลสไตน์เข้าร่วมมหกรรม โดยเมื่อสิงหาคมที่ผ่านมา มีการประกาศว่า นางสาวนาดีน อายูบ คือมิสปาเลสไตน์ ซึ่งเป็นตัวแทนของชาติเข้าร่วมการประกวด
นาดีน อายูบ เป็นลูกปาเลสไตน์ที่เกิดและเติบโตในสหรัฐอเมริกาเมื่อ 27 ปีที่แล้ว โดยคุณพ่อมาจากเมืองจัฟฟาซึ่งปัจจุบันถูกชาวยิวยึดครองไปแล้ว ส่วนคุณแม่มาจากเขตเวสต์แบงก์
ในช่วงที่เรียนชั้นมัธยม คุณพ่อคุณแม่ย้ายไปยังแคนาดา และนาดีน อายูบได้เข้าศึกษาเล่าเรียนระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ออนตาริโอ วิชาเอก 2 สาขา คือ วรรณคดีอังกฤษ กับ จิตวิทยา
หลังจากสำเร็จการศึกษา นาดีน อายูบ ดำเนินภารกิจหลายด้าน ได้แก่ รับงานนางแบบแฟชั่น – เข้าประกวดนางงามระหว่างประเทศ รายการ Miss Earth 2022 – ทำงานส่งเสริมพัฒนาสตรี โดยเป็นผู้ก่อตั้งและผู้บริหารสถาบัน Olive Green Academy ในนครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ทั้งนี้ สถาบันแห่งนี้ให้การฝึกอบรมนักศึกษาสตรีในด้าน AI และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
แต่เหนืออื่นใด นาดีน อายูบ ยังปฏิบัติภารกิจในนครรามัลเลาะห์ ในเขตเวสต์แบงก์ ด้วย คือ เป็นคุณครูจิตวิทยา และเป็นคุณครูสอนภาษาอังกฤษแก่เด็กๆ โรงเรียน Friends School
สำหรับภารกิจประกวดนางงาม นาดีน อายูบ ครองตำแหน่งนางงามปาเลสไตน์อย่างเป็นทางการ ผ่านการประกวดแบบออนไลน์ในปี 2022 และจึงได้เป็นตัวแทนปาเลสไตน์เข้าประกวดเวทีนานาชาติ Miss Earth 2022 ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศฟิลิปปินส์ โดยเธอได้ที่ 3 พร้อมรับมงกุฎ Miss Earth – Water ส่วนสาวงามที่คว้ามงกุฎ Miss Earth 2022 เป็นนางงามเกาหลีใต้
ในการนี้ เธอทุ่มเทเอาจริงเพื่อพัฒนาตนเองให้ประสบความสำเร็จกับภารกิจนี้อย่างมืออาชีพ โดยเธอเข้าค่ายฝึกอบรมของสถาบันคากันดาฮัง ฟลอเรส (ฟลอเรสเพื่อนางงาม) ในฟิลิปปินส์ เพื่อยกระดับความชำนาญในการเข้าประกวดบนเวทีโลก
ต่อมา มีการจัดตั้งองค์การมิสยูนิเวิร์ส ปาเลสไตน์ และเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2025 องค์การออกประกาศแจ้งทราบทั่วกันว่า นาดีน อายูบ เป็นตัวแทนชาติปาเลสไตน์เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2025 เพื่อส่งเสริมความหลากหลาย และเพื่อแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ตลอดจนเพื่อเสริมแกร่งพลังสตรี นิวอาหรับดอทคอมรายงานไว้อย่างละเอียด
นาดีน อายูบได้ปฏิบัติภารกิจนางงามตัวแทนชาติปาเลสไตน์อย่างสุดความสามารถ โดยบนอินสตาแกรมของเธอ เธอเขียนไว้อย่างจับใจว่า
“วันนี้ ดิฉันก้าวสู่เวทีประกวดมิสยูนิเวิร์ส มิใช่ด้วยตำแหน่งนางงามเท่านั้น แต่ด้วยสัจจะที่ว่า...
“ดิฉันเป็นตัวแทนของผู้หญิงและเด็กปาเลสไตน์ทุกคน ซึ่งมีความเข้มแข็งที่โลกจะต้องได้เห็น เราเป็นอะไรที่มากกว่าการทนทุกข์ทรมาน – เรามีความอดทนและเข้มแข็งที่จะฟื้นตัวขึ้นมาจากทุกปัญหา เราเป็นความหวังและเป็นลมหายใจของมาตุภูมิ ซึ่งเปี่ยมด้วยพลังชีวิตผ่านตัวตนของพวกเรา” เดลิเมลออนไลน์นำเสนอไว้
ในเดือนกรกฎาคม 2025 เมลานี ชิราซ ได้ครองมงกุฎนางงามอิสราเอลในการจัดประกวดที่ไมอามี่ รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
เธอให้สัมภาษณ์แก่เยรูซาเลม โพสต์ว่า เธอปรารถนาจะแสดงให้ผู้คน ทั้งในอิสราเอลและในประเทศต่างๆ เห็นว่าตำแหน่งนี้สามารถเป็นพลังเพื่อการเชื่อมโยง เพื่อสร้างความเข้าใจ และเพื่อความเปลี่ยนแปลงในทางบวก
“การประกวดมิสยูนิเวิร์สเป็นมากกว่าเรื่องของความงาม มันทำให้ชาวอิสราเอลมีความภาคภูมิใจ โดยการยืนหยัดเพื่อบางสิ่งที่สำคัญ” เมลานี ชิราซ กล่าวไว้อย่างนั้น
คอลัมน์ PLANET No.3
โดย รัศมี มีเรื่องเล่า
(ที่มา: เดลิเมลออนไลน์ ไทมส์ ออฟ อิสราเอล เยรูซาเลม โพสต์ นิวอาหรับดอทคอม)