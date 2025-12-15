เหนือคำบรรยาย Omoinotake ส่งพลังการแสดงสดสมการรอคอย ใน “Omoinotake One Man Live in Taipei & Bangkok

ทุกวินาทีไม่มีแผ่ว อัดแน่นด้วยเซ็ทลิสต์ที่อยากฟัง กับมหกรรมดนตรีชวนสร้างความประทับใจจากวงดนตรีสัญชาติญี่ปุ่น Omoinotake (オモイノタケ) ที่มาเปิดคอนเสิร์ตแรกในประเทศไทย ด้วยบรรยากาศสุดอบอุ่นและแสนคลาสสิกแบบฉบับ Live House ในงาน “Omoinotake One Man Live in Taipei & Bangkok” ที่จัดขึ้นในวันพุธที่ 10 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา ณ ลิโด้ คอนเน็ค (Lido Connect) โดย Avalon Live โปรโมเตอร์มากประสบการณ์ ผู้เชื่อมโลกของดนตรี-คอนเสิร์ต-ผู้ชม เข้าไว้ด้วยกัน
บรรยากาศการแสดงเต็มไปด้วยความอบอุ่นและพลังดนตรีแบบฉบับ Live House โดยสามสมาชิกหลักของวง ได้แก่ Reo Fujii (เรโอ ฟูจิอิ – นักร้องนำและมือคีย์บอร์ด), Tomoaki Fukushima (โทโมะอะกิ ฟุกุชิมะ – มือเบส) และ Hironoshin Tomita (ฮิโรโนชิน โทมิตะ – มือกลอง) เปิดเวทีด้วยเพลง フェイクショー (fake show), P.S. และ アイオライト (iolite) ก่อนจะทักทายแฟนเพลงด้วยภาษาไทยอย่างเป็นกันเอง
นอกจากการแสดงบนเวทีแล้ว สมาชิกวงยังเล่าถึงกิจกรรมระหว่างการมาเยือนประเทศไทย ทั้งการท่องเที่ยววัดอรุณฯ การนวดแผนไทย การลิ้มลองอาหารไทย และการเล่นดนตรีแบบ Busking ที่ใกล้ชิดกับแฟนเพลงชาวไทย สร้างภาพลักษณ์น่ารักและเข้าถึงง่าย เซ็ตลิสต์สุดประทับใจ ครอบคลุมทั้งเพลงดังจากซีรีส์ Cherry Magic เช่น 産声 (ubugoe), 心音 (shinon) รวมถึงเพลง Better Half ที่ร่วมงานกับ “ยุน จองฮัน” วง SEVENTEEN และเพลงฮิตอย่าง モラトリアム (moratorium), EVERBLUE, 幾億光年 (ikuokukounen) และ 蕾 (tsubomi)
ช่วงอังกอร์ แฟนเพลงร่วมร้องและส่งเสียงเรียกร้องให้วงกลับขึ้นเวทีอีกครั้ง พร้อมสามบทเพลงปิดท้าย ได้แก่ Gravity เพลงประกอบภาพยนตร์ LOVE SONG, By My Side และ トニカ (tonika) ที่เติมเต็มทั้งความสุขและความสนุกจนถึงโน้ตสุดท้าย
ก่อนที่วงจะกล่าวคำสัญญาว่าจะกลับมาแสดงที่ประเทศไทยอีกครั้ง พร้อมทิ้งท้ายด้วยประโยคภาษาไทย “รักนะครับ”, “สุดยอดมาก”, และ “กรุงเทพฯ สุดยอดมาก” เรียกรอยยิ้มและเสียงเชียร์กึกก้องทั่วทั้งฮอลล์
คอนเสิร์ตครั้งนี้จึงนับว่าเป็นของขวัญปีใหม่ ส่งท้ายปี 2025 จากผู้จัด Avalon Live ที่มอบค่ำคืนอันแสนพิเศษร่วมกับ Omoinotake ให้กับแฟนเพลงชาวไทย และกลายเป็นอีกหนึ่งความทรงจำแสนมหัศจรรย์ ที่ทุกคนจะเก็บไว้ในใจ พร้อมเฝ้ารอวันที่ Omoinotake จะกลับมาพบกันอีกครั้งในประเทศไทยอย่างแน่นอน!