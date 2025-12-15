ปลด "มิสฟินแลนด์"! ปมท่าทางเหยียดเชื้อชาติ ดราม่าลามถึงนักการเมือง

มิสฟินแลนด์ขอโทษจีน–ชุมชนเอเชีย หลังถูกปลดมงกุฎจากท่าทางเหยียดเชื้อชาติ นักการเมืองฟินแลนด์ทำตามยิ่งจุดชนวนดราม่า
อดีตมิสฟินแลนด์ ซาราห์ ซาฟเซ ออกมาขอโทษจีนและชุมชนชาวเอเชีย เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2025 หลังถูกปลดตำแหน่งมิสฟินแลนด์ เพียงสามเดือนหลังคว้ามงกุฎ จากกรณีโพสต์ท่าทางที่ถูกมองว่าเหยียดเชื้อชาติ ภาพจาก Xinhua International Headlines
มิสฟินแลนด์ได้ออกมาขอโทษจีนและชุมชนเอเชีย หลังจากเธอถูกเพิกถอนตำแหน่งนางงามเมื่อสามเดือนหลังได้รับมงกุฎ จากกระแสวิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับการแชร์โพสต์บนโซเชียลมีเดียช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ซึ่งปรากฏภาพเธอทำท่าดึงหางตา หรือ “slanted eye gesture” ที่ถูกตีความอย่างกว้างขวางว่าเป็นการล้อเลียนลักษณะของชาวเอเชียตะวันออก ตามรายงานของสื่อหลายแห่ง รวมถึง Helsinki Times
ภาพดังกล่าว ซึ่งถูกโพสต์บนโซเชียลมีเดียช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน แสดงให้เห็นซาราห์ ซาฟเซ ใช้นิ้วดึงหางตาให้เรียว พร้อมคำบรรยายภาษาฟินนิชว่า “kiinalaisenkaa syömäs” ซึ่งแปลว่า “กำลังกินข้าวกับคนจีน” ตามรายงานของ news.com.au
ตามรายงานของ Helsinki Times ระบุว่า ภาพดังกล่าวถูกแชร์ครั้งแรกโดยเพื่อนของซาฟเซ ไม่ใช่ตัวเธอเอง และถูกโพสต์ในกลุ่มส่วนตัว โดยซาฟเซอ้างว่าท่าทางดังกล่าวเป็นเพียงปฏิกิริยาต่ออาการปวดศีรษะและความรู้สึกตึงบริเวณดวงตาระหว่างรับประทานอาหาร อีกทั้งยังระบุว่าเพื่อนเป็นผู้ใส่คำบรรยายภาพโดยที่เธอไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ต่อมา ซาฟเซได้ออกมาขอโทษผ่านอินสตาแกรมเป็นภาษาฟินนิช โดยระบุว่า “ฉันอยากขอโทษโดยเฉพาะต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้โดยตรง ฉันจะเรียนรู้จากมันและเติบโตขึ้น” พร้อมย้ำว่าหนึ่งในคุณค่าที่สำคัญที่สุดของเธอคือ “การเคารพผู้คน ภูมิหลัง และความแตกต่าง”
อย่างไรก็ตาม คำขอโทษดังกล่าวไม่ได้ทำให้กระแสวิจารณ์เบาลง ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจำนวนมากแสดงความไม่พอใจใต้โพสต์ของเธอ เช่น “น่าผิดหวังมาก” “คำขอโทษแบบ PR ชัดๆ แถมยังไม่พยายามทำให้ดูน่าเชื่อถือด้วยซ้ำ เพราะทีมเขียนเป็นภาษาอังกฤษ” และ “นี่มันปี 2025 แล้วนะ ฉันคิดว่าฟินแลนด์มีการศึกษาที่ดีกว่านี้” ขณะที่บางส่วนเรียกร้องให้เธอคืนตำแหน่งมิสฟินแลนด์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ผู้จัดการประกวดนางงามยืนยันการเพิกถอนตำแหน่งของซาฟเซ พร้อมออกแถลงการณ์ระบุว่าไม่ยอมรับการเหยียดเชื้อชาติหรือพฤติกรรมเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ และขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตามรายงานของ South China Morning Post
ซาฟเซกล่าวในงานแถลงข่าวเป็นภาษาฟินนิชว่า เธอขอโทษต่อผู้ที่รู้สึกถูกดูหมิ่นหรือได้รับบาดแผลจากการกระทำของเธอ โดยเฉพาะชุมชนชาวเอเชีย ทั้งนี้จากคลิปวิดีโอที่เผยแพร่โดย Xinhua International Headlines เธอได้กล่าวคำว่า “ขอโทษ จีน” เป็นภาษาจีน (duibuqi zhongguo) และกล่าวว่า “I am very sorry” เป็นภาษาอังกฤษ
ซุนเนวา เชอเกรน ซีอีโอขององค์กร Miss Suomi ยืนยันว่า การปลดตำแหน่งเกิดขึ้นหลังการหารือภายในหลายวัน โดยก่อนหน้านั้น องค์กรเคยระบุว่ายังไม่มีแผนจะเพิกถอนมงกุฎ ตามรายงานของ Helsinki Times
ตำแหน่งมิสฟินแลนด์ถูกโอนให้แก่ ทารา เลห์โตเนน รองอันดับหนึ่งของการประกวด อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนตัวผู้ครองตำแหน่งไม่ได้ช่วยให้กระแสความไม่พอใจยุติลง
สถานการณ์ยิ่งทวีความขัดแย้ง เมื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรค Finns ได้แก่ ยูโฮ เอเอโรลา และไคซา การ์เรเดว รวมถึงสมาชิกสภายุโรป เซบาสเตียน ทึนก์คีเนน ได้เผยแพร่ภาพตนเองทำท่าดึงหางตาในลักษณะเดียวกับซาฟเซ ตามรายงานของ Yle.com หรือสถานีโทรทัศน์แห่งชาติฟินแลนด์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อันเดอร์ส อัดเลอร์เครุตซ์ ซึ่งเป็นประธานพรรค Swedish People’s Party (SPP) วิจารณ์การกระทำดังกล่าวว่า “ไร้ความรับผิดชอบ เด็กๆ และโง่เขลาอย่างยิ่ง เป็นเรื่องชัดเจนว่ามันสร้างความไม่พอใจให้กับผู้คน”
นอกจากนี้ ยังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากภายในพรรค National Coalition Party (NCP) ของนายกรัฐมนตรี เพตเตอรี ออร์โป โดย เพีย เคามา รองประธานกลุ่ม ส.ส. พรรค NCP ระบุว่า “หาก ส.ส. แสดงพฤติกรรมที่อาจนำไปสู่การตีความว่าเป็นการเหยียดเชื้อชาติ มันสามารถแพร่กระจายต่อไปได้อย่างง่ายดาย เรื่องนี้ต้องถูกหยุดตั้งแต่ต้น”
เคามายังกล่าวเพิ่มเติมว่า ประเด็นดังกล่าว “มีความเป็นไปได้สูง” ที่จะถูกหยิบยกขึ้นหารือในการประชุมผู้นำกลุ่ม ส.ส. ของพรรคร่วมรัฐบาลในวันอังคารที่จะถึงนี้