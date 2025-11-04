xs
xsm
sm
md
lg

เด็กถูกกลั่นแกล้งขาดเรียนในญี่ปุ่นสูง​ โรงเรียนเพิกเฉย​ รับมือล่าช้า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับวิกฤตการกลั่นแกล้งที่สูงเป็นประวัติการณ์ โดยมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงการกลั่นแกล้งทางออนไลน์ อย่างไรก็ตาม โรงเรียนหลายแห่งยังคงไม่ทราบหรือล่าช้าในการแก้ไขปัญหาการกลั่นแกล้ง และการขาดการตอบสนองเบื้องต้นอย่างต่อเนื่องถือเป็นปัญหาสำคัญ จำนวนผู้ป่วยการกลั่นแกล้งที่รุนแรง ซึ่งอาจนำไปสู่การฆ่าตัวตายและการหนีเรียน ก็เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน

จำนวนผู้ถูกบูลลี่กลั่นแกล้งต่างๆ​ นอกจากจำนวนเพิ่มขึ้น​ ยังเป็นระดับรุนแรงที่เพิ่มขึ้น​ รูปแบบออนไลน์​ก็มากขึ้น​ เสียหายทั้งด้านร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรง หรือนำไปสู่การขาดเรียนเป็นเวลานาน ก็เพิ่มสูงเป็นประวัติการณ์เช่นกัน​ (โดยมีนักเรียนมัธยมปลายที่หนีเรียนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด)​

โตเกียว (4​ ต.ค.)​ - ในปี 2567 นักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นในญี่ปุ่น 353,970 คน ขาดเรียน/หนีเรียน 30 วันขึ้นไป ถือเป็นสถิติสูงสุด เพิ่มขึ้น 2.2 เปอร์เซ็นต์จากปีก่อนหน้า และถือเป็นการเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นปีที่ 12

จากการสำรวจของกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ระบุว่า การขาดเรียนที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากความตระหนักรู้ในหมู่ผู้ปกครองและผู้ดูแลว่าไม่ควรบังคับให้นักเรียนไปโรงเรียนเมื่อป่วย​ หรือถูกกลั่นแกล้ง​ ฯลฯ

ผลสำรวจระบุว่า จำนวนกรณีกลั่นแกล้ง/บูลลี่ที่โรงเรียนประถมศึกษา มัธยมต้น และมัธยมปลายมีทั้งหมด 769,022 ครั้ง โดย 1,405 กรณีถูกจัดประเภทเป็น "เหตุการณ์ร้ายแรง" ที่ส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บทางร่างกายหรือต้องหยุดเรียนเป็นเวลานาน ซึ่งตัวเลขทั้งสองนี้สูงเป็นประวัติการณ์

กระทรวงฯ ระบุว่าการเพิ่มขึ้นของคดีร้ายแรงเป็น "สถานการณ์ที่น่ากังวล"

จำนวนกรณีกลั่นแกล้งอยู่ที่ 610,612 ครั้ง​ ในโรงเรียนประถมศึกษา 135,865 ครั้ง​ ในโรงเรียนมัธยมต้น 18,891 ครั้งในโรงเรียนมัธยมปลาย และ 3,654 ครั้งในโรงเรียนสำหรับผู้พิการ โดย 30,204 ครั้งจากโรงเรียนทั้งหมด หรือคิดเป็น 83.9 เปอร์เซ็นต์ มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น

ในจำนวนเหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าว มี 490 กรณีที่ไม่ได้ถูกระบุว่าเป็นการกลั่นแกล้งจนกระทั่งสถานการณ์บานปลาย โดยกรณีความรุนแรงในโรงเรียนประถม มัธยมต้น และมัธยมปลาย เพิ่มขึ้นเป็นประวัติการณ์ที่ 128,859 กรณี หรือเพิ่มขึ้น 18.2 เปอร์เซ็นต์

จำนวนการฆ่าตัวตายของนักเรียนที่โรงเรียนตรวจพบอยู่ที่ 413 กรณี โดยมี 8 กรณีที่ได้รับการยืนยันว่าเกี่ยวข้องกับการกลั่นแกล้ง

การกลั่นแกล้งยังรวมถึง​ การเลือกปฏิบัติ/เหยียดเชื้อชาติในโรงเรียน

5​ ปี​ ก่อน​ ชาวญี่ปุ่นเคยต่อต้านที่ไนกี้เผยแพร่โฆษณาเกี่ยวกับการต่อต้านการเลือกปฏิบัติ/เหยียดเชื้อชาติ/การไม่เข้าพวกฯ​ ในโรงเรียน

วิดีโอนี้ ซึ่งเน้นย้ำถึงปัญหาการกลั่นแกล้งและการเหยียดเชื้อชาติในญี่ปุ่นโดยเฉพาะ แต่ได้กลายเป็นประเด็นถกเถียงอย่างร้อนแรงบนโซเชียลมีเดียของญี่ปุ่น

หลายคนออกมาสนับสนุนข้อความที่แบรนด์ต้องการสื่ออย่างเต็มที่ ขณะที่ผู้ชมส่วนหนึ่งไม่พอใจ โดยอ้างว่าข้อความดังกล่าวทำให้ภาพลักษณ์ของญี่ปุ่นในเวทีโลกเสื่อมเสีย

ปัจจัยและความท้าทายมีหลายประการ
1.​ ความตระหนักรู้ของครูและโรงเรียน​: โรงเรียนจำนวนมากยอมรับว่าไม่ทราบถึงเหตุการณ์การกลั่นแกล้ง และมีปัญหาเกี่ยวกับวิธีการจัดการรับมือ

2.​ การตอบสนองเบื้องต้นที่ไม่สอดคล้องกัน: โรงเรียนมักไม่ดำเนินการอย่างเหมาะสม โดยมีวิธีการตั้งแต่การแจ้งผู้ปกครองไปจนถึงการสั่งให้นักเรียนขอโทษ แต่บางครั้งการตอบสนองก็ไม่เพียงพอหรือไม่มีเลย

3.​ ปัจจัยทางวัฒนธรรม: การเน้นย้ำถึงความสามัคคีและความสอดคล้องในสังคมในญี่ปุ่นอาจทำให้มองข้ามการกลั่นแกล้งว่าเป็นเพียงความขัดแย้งเล็กๆ น้อยๆ และบางครั้งครูอาจตำหนิเหยื่อ

ทั้งนี้​ การแก้ไขปัญหา​ล่าสุด​ มีอาทิ​ เพิ่มการมีส่วนร่วมระหว่างตำรวจกับโรงเรียนและผู้ปกครอง

รวมทั้งแก้ไขกฎหมายอาญาเพื่อกำหนดบทลงโทษที่รุนแรงขึ้นสำหรับการกลั่นแกล้ง รวมถึงการจำคุกหรือค่าปรับ และได้ขยายอายุความออกไป

ยังมีโครงการต่อต้านการกลั่นแกล้ง โรงเรียนบางแห่งกำลังนำหรือพัฒนาโครงการต่อต้านการกลั่นแกล้งมาใช้ เช่น โครงการที่พัฒนาจากโครงการ KiVa ซึ่งกำลังได้รับการพัฒนาเพื่อให้ครอบคลุมการเข้าถึงผู้ที่ไม่รู้หรือเห็นเหตุการณ์การกลั่นแกล้งมากขึ้น

กำลังโหลดความคิดเห็น