“Thailand Headlines Person of the Year Awards 2025 ครั้งที่ 9” ฉลองครบวาระ 50 ปีความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย- จีน

ไทยเจียระไน กรุ๊ปฯ จัดงานแถลงข่าวพิธีมอบรางวัล "Thailand Headline Person of the Year Awards 2025" ครั้งที่ 9 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 3 พฤศจิกายนนี้ ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ( BITEC LIVE ) โดยมีผู้บริหารและตัวแทนจากศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ( BITEC ), ศูนย์การค้าเอ็มดิสทริค, บริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท บีวายดี ออโต้ (ประเทศไทย) จำกัด, พันธมิตร รวมถึงมี Celebrity ชื่อดัง คุณออนสมฤทัย รัตนวราห ศิลปินจาก Roller Coaster เชลลี่ เพชรใส จันทร์เรือง, พันดาว ปัญญาบารมี, เนโกะ เนรัญชรา เลิศประเสริฐ, ฟลุท - ชินพรรธน์กิติชัยวรางค์กูร นักแสดงจากRearrange The Series, จินนี่ ณัฐณิชา ประทิพนัชช์ศิริ จากซีรีส์พิษรัก Poisonous Love และศิลปินจากค่ายGroove Music เข้าร่วมงานแถลงข่าว ณEmsphere gallery 1 ชั้น M
ไทยเจียระไน กรุ๊ปฯ ประกาศจัดงาน “Thailand Headlines Person of the Year Awards 2025”เวทีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติระดับเอเชีย ที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 เพื่อยกย่องบุคคลที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย สำหรับรายชื่อผู้เข้ารับรางวัลในปีนี้มาจากหลายวงการ แบ่งเป็น 5 สาขารางวัลได้แก่ สาขาข่าวสารการเมือง สาขาความสัมพันธ์ไทย-จีน สาขาเศรษฐกิจและสังคม สาขาวัฒนธรรมและบันเทิง และสาขา The Most Influential หรือรางวัลเชิดชูบุคคลแห่งปี บุคคลที่ได้รับรางวัล อาทิเช่น คุณอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี, คุณบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานเครือสหพัฒน์, คุณนวลพรรณ ล่ำซํา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด(มหาชน) เป็นต้น
โดยในปีนี้มีเหล่าดารา ศิลปิน และ Influencers ไทย-จีน ที่ได้รับรางวัล อาทิ ใหม่ ดาวิกา, เจฟ ชาเตอร์, พูม ภูริพันธ์, อัพ ภูมิพัฒน์,ทีมนักแสดง GELBOYS, ออมสุชาร์ ,โยชิ รินลดา, เอวา ปวรวรรณ, เก่ง ธชย, ติช่า กันติชา, เจนนี่ รัชนก และอีกมากมาย ในส่วนของศิลปินจากต่างประเทศที่ได้รับรางวัลในปีนี้อาทิเช่น Wei Zi, Yu Shuxin ฯลฯ
“หลุ่ย แซ่กั๊ว” ประธานบริษัทไทยเจียระไน กรุ๊ป จำกัด เปิดเผยว่า ปีนี้จะมีพิธีพิเศษเพื่อเปิดฉาก “ปีแห่งมิตรภาพความสัมพันธ์ไทย-จีนครบรอบ50 ปี ” โดยการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นเวทีสำคัญที่สะท้อนพลัง Soft Power ของไทย ช่วยยกระดับภาพลักษณ์ประเทศสร้างโอกาสด้านเศรษฐกิจ การค้า สังคม และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างไทย-จีน อีกทั้งยังนับเป็นการโหมโรงสู่การเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน ในปี 2025
และการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับผู้ที่มีบทบาทในการสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศจีนของไทยอย่างแข็งแกร่ง แต่ยังเป็นเวทีสำคัญในการยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทย และสร้างโอกาสอันล้ำค่าในการส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างไทย-จีน ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และจะเป็นอีกปีที่ยังคงให้ความสำคัญถึงมิตรภาพของทั้ง 2 ประเทศพี่น้องไทย-จีน โดยลักษณะของงานเป็นรูปแบบการเดินพรมแดง Red Carpet และมีการมอบรางวัล อีกทั้งพบกับการแสดงสุดพิเศษอีกมากมายเตรียมพบเซอร์ไพรส์ที่ยิ่งใหญ่กว่าทุก ๆ ปี เพื่อเป็นการเปิดฉากโหมโรงการสถาปนาความสัมพันธ์ไทย-จีน50 ปี ในปี 2568 และสุดท้ายขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดงาน รวมถึงขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมของเรา”
สำหรับงานมอบรางวัลThailand Headlines Person of the Year Awards 2025 ได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรหลัก ได้แก่ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ( BITEC ), ศูนย์การค้าเอ็มดิสทริค, บริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัดและบริษัท บีวายดี ออโต้ (ประเทศไทย) จำกัด มาร่วมสนับสนุนและสร้างประวัติศาสตร์ในการมอบรางวัลที่ยิ่งใหญ่และตระการตากว่าทุกครั้งที่ผ่านมา ในวันที่ 3 พฤศจิกายนนี้ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ( BITEC LIVE )