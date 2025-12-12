“อร่อยฮับ” (Aroi Hub) ฟู้ดคอร์ทบรรยากาศดี ที่ยกเอาร้านเด็ดร้านดังกว่า 37 ร้าน จากทั่วประเทศไทยมาให้อิ่มอร่อย แวะเติมความสุขใด้ทุกช่วงเวลา บนชั้น 3 ฝั่งอีสต์ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค

“อร่อยฮับ” (Aroi Hub) นับเป็นพิกัดใหม่ที่ตอบโจทย์ทุกความอร่อยสำหรับทุกคนในครอบครัว ยกระดับประสบการณ์การรับประทานอาหารให้สดใส ทันสมัย และสนุกกว่าเดิม ภายใต้คอนเซ็ปต์ “The Glampiness” ที่นำแรงบันดาลใจจากบรรยากาศแคมป์ปิ้งสบาย ๆ ผสมผสานความร่าเริงแบบปิกนิกกลางสวน เกิดเป็นพื้นที่อาหารที่ทั้งอร่อย เพลิดเพลิน และอบอุ่นในทุกมื้อ เพื่อตอบโจทย์ครอบครัวยุคใหม่ Aroi Hub ยังมีพื้นที่ Playground ขนาดเล็กสำหรับเด็กเล็ก ให้คุณพ่อคุณแม่สามารถรับประทานอาหารอย่างสบายใจ ขณะที่เด็ก ๆ ได้สนุกเพลิดเพลินในพื้นที่ที่ปลอดภัยและเป็นมิตร ช่วยให้การมาใช้เวลาที่นี่เป็นประสบการณ์ที่ทุกคนในครอบครัวได้มีความสุขร่วมกัน
ภายในรวมร้านอาหารชื่อดังจากทั่วประเทศไทยมาให้เลือกลิ้มชิมรสถึง 37 ร้าน ครบครันทั้งอาหารคาว ของหวาน ขนม และเครื่องดื่ม หลากหลายประเภท ตั้งแต่ร้านมิชลิน จนถึงสตรีตฟู้ดชื่อดัง อาทิ “ข้าวมันไก่โกยี” ข้าวมันไก่ไหหลำชื่อดังจากเชียงใหม่ การันตีความอร่อยโดยมิชลินไกด์ 3 ปีซ้อน, “แอนก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่” กับสูตรเตาถ่าน ต้นตำรับยาวนานกว่า 70 ปี มีมิชลินการันตีถึง 6 ปีซ้อน, “คนชง คนปรุง” ร้านอาหารไทย-จีนที่ครองใจนักชิม และถูกแนะนำในมิชลินไกด์ถึง 3 ปี มีเมนูเด่นเป็น ข้าวไข่ขยี้น้าปลาไก่ทอดราดซอสแกงใต้ และข้าวกระเพราไก่กรอบ, “เกตุโอชา” ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋น-หมูตุ๋น ต้นตำรับความอร่อยที่มีประวัติยาวนานกว่า 40 ปี และยังคว้ารางวัล มิชลิน บิบ กูร์มองด์ 2 ปีซ้อน, “ราดหน้าเฮียอ้วน” ร้านเก่าแก่ชื่อดังกับจุดเด่น หมูนุ่มชิ้นใหญ่ที่หมักด้วยสูตรลับ และเส้นผัดที่หอมกลิ่นกระทะอันเป็นเอกลักษณ์, “เฮงหอยทอดชาวเล” อีกหนึ่งร้านดังระดับตำนานจากภูเก็ตที่บุกมาครองใจชาวกรุงเทพฯ จนสร้างชื่อโด่งดังในหมู่นักชิม, “หยางหยาง” ร้านอาหารจีนจานด่วนกับเมนูเด็ด ข้าวผัดหยางโจว และข้าวผัดหนำเลี๊ยบหมูสับ ที่ส่งตรงรสชาติต้นตำรับมาจากประเทศจีน
นอกจากนี้ยังมี “บ้านราดแกง” ร้านข้าวราดแกงในใจใครหลายคนที่สะสมประสบการณ์มากว่า 20 ปี ตามศูนย์อาหารชั้นนำ, “ตั๊กกะเพรายักษ์พลัส” กะเพราจานใหญ่ให้เยอะ รสชาติจัดจ้าน โดยเฉพาะเมนูกะเพราถาดยักษ์ที่จัดเต็มเครื่องแน่นจนล้นถาด, “ธีรชัยไก่ย่างบางตาล” ร้านไก่ย่างและอาหารอีสานชื่อดังจากบ้านโป่ง ราชบุรี ที่มีประวัติยาวนานกว่า 50 ปี, “รสสยามนู้ดเดิ้ล” มาพร้อมเมนูห้ามพลาดทั้งก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟและก๋วยเตี๋ยวต้มยำ ที่มีเอกลักษณ์ตรงลูกชิ้นทำเอง, “ขาหมูต้มถั่วกระทะทอง” ร้านเก่าแก่จากภูเก็ต กับจานเด็ด ขาหมูตุ๋นกับถั่วเขียวซีกหรือถั่วลิสงในกระทะทองเหลือง เนื้อเปื่อยนุ่ม ซุปเข้มข้น หอมกลิ่นสมุนไพร, “เซียง เซียง” ข้าวหมูแดง หมูกรอบ บะหมี่เกี๊ยว รสชาติกลมกล่อม จากตลาดยิ่งเจริญ, “Sato Don” ร้านอาหารญี่ปุ่นจานเดียวที่มีต้นกำเนิดจากเมืองโอซาก้า มีเมนูให้เลือกหลากหลาย ทั้งข้าวหน้าต่างๆ (ดงบุริ), ราเมน, อุด้ง และข้าวแกงกะหรี่ ในราคาเข้าถึงง่าย, “ก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิต” แบรนด์ใหม่ของโกฮับ ที่เน้นความเข้มข้นของน้ำซุป และรสชาติกลมกล่อม ไม่จัดจ้านจนเกินไป และอีกหลากหลายร้านดังให้เลือกชิม เช่น ร้านหยวนหมิงหยวน, ขนมจีนป้าอ้อย, สุกี้คุณผ่อง, สำราญตำนานข้าวกะปิ, Cool Corner@AroiHub, เซ็งซิมอี๊, ลือชาโรตี, ดอกท้อ ติ่มซำ, Torimaru, อร่อยทุกเมนู, ฟิวฉันท์, ปังชิ้นคัพ, นัตโตะ ทาโกะยากิ, ยงค์ ยำแซ่บ, โต โตเกียว, Universal Coco, ขนมปังสีทอง, ขนมเบื้องหวานผึ้งน้อย, สาคูบ้านแม่, Eat Me, Good taste, เสวย ฯลฯ เรียกว่าครบทุกรสชาติ ตอบโจทย์ทุกความอร่อยอย่างแท้จริง
ทั้งนี้ เพื่อฉลองการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ “อร่อยฮับ” (Aroi Hub) มอบโปรโมชั่นสุดพิเศษ “อร่อยคุ้มจัดเต็มที่ฟู้ดคอร์ทใหม่ Aroi Hub” ให้ทุกคนได้
· อร่อยฟรี! วันละ 300 สิทธิ์ เพียงกดไลก์และแชร์โพสต์ AROI HUB จากเพจ Futurepark&Zpell พร้อมตั้งค่าเป็นสาธารณะ
· อร่อยเพิ่ม! เมื่อซื้อบัตรแบบไม่แลกคืน 120 บาท รับเพิ่ม น้ำมันพืชกุ๊ก ขนาด 230 ml. จำนวน 1 ขวด และหากซื้อบัตรแบบไม่แลกคืน 300 บาท รับเพิ่มทันที 50 บาท ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2568
· อร่อยสุดคุ้ม! ซื้อกระติกน้ำรีฟิล ราคา 79 บาท สามารถนำกลับมารีฟิลได้ใหม่เพียงครั้งละ 25 บาท และหากซื้อน้ำแร่ Minere ภายในอร่อยฮับ 1 ขวด แถมฟรีอีก 1 ขวด และพิเศษ ซื้อน้ำอัดลม 2 แก้วในราคาเพียง 50 บาท (จากปกติแก้วละ 30 บาท) ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2568
· อร่อยครบ 50 บาทขึ้นไปต่อวัน รับสแตมป์ 1 ดวง สะสมครบ 10 วัน แลกรับฟรี! กระเป๋าไข่ดาวพับได้สุดคิวท์ แลกรับได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2568 – จนกว่าของสมมนาคุณจะหมด
· แลกพอยท์อร่อยจัดเต็ม! กับ FUTURE PARK HAPPY REWARD โดยสามารถใช้ 800 พอยท์ แลกรับบัตร 100 บาท สำหรับรับประทานอาหารที่ฟู้ดคอร์ท อร่อยฮับ จำกัด 3 สิทธิ์ต่อหมายเลขสมาชิก ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2568
ไม่ว่าจะเป็นมื้อเที่ยงในวันทำงาน มื้ออร่อยกับแก๊งเพื่อน หรือมื้อพิเศษในวันพิเศษของครอบครัว “อร่อยฮับ” (Aroi Hub) ก็พร้อมมอบความสุขให้กับทุกคนในทุกวัน มาอร่อยกันได้ทุกวัน วันจันทร์-พฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 10.30-21.30 น. วันศุกร์ เวลา 10.30-22.00 น. และวันเสาร์อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00-22.00 น. บนชั้น 3 ฝั่งอีสต์ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค