เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป เดินเครื่องเร่งปรับโฉม ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ครั้งใหญ่ ปั้นโปรเจกต์ “ไหล่ เจี๊ยะ” ศูนย์รวมความอร่อยนานาชาติแห่งใหม่ใจกลางราชประสงค์ บริเวณชั้น G และชั้น M ใช้งบประมาณลงทุน 180 ล้านบาท จับกลุ่มเป้าหมายชาวไทยและชาวต่างชาติที่พักอาศัยในไทย 60 % นักท่องเที่ยวต่างชาติ 40 % ไฮไลท์สำคัญคือการนำเอา Destination ยอดนิยมของคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติทั่วโลก ได้แก่ย่าน “เยาวราช” มาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ รวมพื้นที่ประมาณ 8,000 ตารางเมตร แบ่งออกเป็นพื้นที่ ชั้น G และ ชั้น M คัดสรรร้านค้าเมนูอาหารนานาชาติ ตั้งแต่อาหารจีนต้นตำรับ อาหารไทยและอาหารนานาชาติเลิศรส ไปจนถึงเมนูอาหารสตรีทฟู้ดเลื่องชื่อ พร้อมเสิร์ฟความอร่อยในบรรยากาศแปลกใหม่ ปักหมุดตอกย้ำทำเลศูนย์รวมธุรกิจศักยภาพใจกลางกรุงเทพ

ชื่อโปรเจกต์ “ไหล่ เจี๊ยะ” มีที่มาจากภาษาจีนแต้จิ๋ว แปลว่า “ชวนมากินข้าวกัน” โดยนำมาขยายความให้มีหลากมุมหลายมิติมากขึ้น ซึ่งคำว่า “ไหล่ เจี๊ยะ” สำหรับโปรเจคนี้ ไม่ใช่แค่ความหมายชวนกันมากินเท่านั้น แต่เป็นการชวนกันมาใช้เวลาพบปะสังสรรค์ แบ่งปันความสุข กระชับมิตรความผูกพัน ให้ทุกคำอร่อยคือความทรงจำอันแสนประทับใจในแบบ “Join Us at the Table” เปิดประเดิมโฉมใหม่ ต้อนรับด้วยแสงสีทองแห่งอรุณรุ่ง ด้วยการตกแต่งดีไซน์ Façade ใหม่ โดยเลือกใช้โทนสีทอง แทนสัญลักษณ์แสงแห่งพระอาทิตย์ยามเช้า ที่เปี่ยมไปด้วยพลังงานความสว่างสดใสพร้อมขับเคลื่อนไปข้างหน้า

ตื่นตาตื่นใจไปกับ Concept Idea การตกแต่งภายใน ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเสน่ห์ของ 'เยาวราช' จนเป็น Iconic ที่รู้จักกันดีของย่านนี้ อาทิ สิ่งปลูกสร้างอาคาร ถนนตรอกซอกซอย ป้ายไฟนีออน ตลอดจนวัฒนธรรมวิถีชีวิต รวมทั้งสตรีทฟู้ดอันเลื่องชื่อ โดยทั้งหมดได้ถูกนำมาออกแบบ ในมุมมองใหม่ในแบบฉบับของ “ไหล่ เจี๊ยะ” เพื่อมอบประสบการณ์ให้ได้สัมผัสเสน่ห์อันเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์สำคัญของกรุงเทพมหานคร ที่ยกมาไว้ใจกลางเมืองย่านราชประสงค์ สามารถเดินทางเข้าถึงได้ด้วยความสะดวกสบาย ชวนชาวไทยและนักท่องเที่ยวมาอร่อยกันที่บริเวณชั้น G และ ชั้น M ศูนย์การค้าเดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ย่านราชประสงค์ เตรียมเปิดให้บริการ เร็วๆ นี้

โปรเจกต์ “ไหล่ เจี๊ยะ” แบ่งออกเป็น 5 ประสบการณ์สุดพิเศษ ดังนี้

บริเวณชั้น G ประสบการณ์สุดประทับใจได้เริ่มต้นขึ้น ตั้งแต่ทางเข้าด้านหน้าศูนย์การค้า ติดกับถนนราชดำริ ได้แก่

1. ART & CUISINE ที่มีการครีเอทดีไซน์ภายในโดยใช้องค์ประกอบที่เกี่ยวกับเครื่องใช้ในครัว อาทิ กระทะทองเหลือง ตะเกียบ มาใช้เป็นแนวคิดหลักในการออกแบบ โดยเลือกใช้วัสดุและโทนสี ที่ให้มีความสอดคล้องกับธีมหลัก เมื่อผสมผสานกันออกมาแล้วทำให้ได้ภาพรวมที่สวยงามและทันสมัย เพื่อมอบประสบการณ์แรกพบสุดประทับใจ ชวนให้มานั่งรับประทานอาหารจานโปรด ท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่นสบายใจ

2.PEOPLE & LIFESTYLE ไอเดียสำหรับการออกแบบ คือการสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตที่พบเห็นได้บ่อยของผู้คนในเยาวราช การดีไซน์โซนนี้ในรูปแบบร้าน “สภากาแฟ” จึงถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญในการถ่ายทอดมุมแห่งการนัดพบแบ่งปันเรื่องราวมิตรภาพ รอยยิ้ม ความสนุกสนานเป็นกันเอง ในบรรยากาศโรงเตี๊ยม

3. YAOWARAT’S CULTURE คัดสรรองค์ประกอบวัตถุสิ่งของที่พบเห็นได้บ่อยในพื้นที่ เช่น ลวดลายบานประตูโต๊ะ ม้านั่งที่ดูเรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยงานศิลปะที่ถูกสืบทอดต่อกัน นำมาประยุกต์ตกแต่งเพื่อถ่ายทอดให้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ร่วมกันฉันญาติมิตรที่แสนอบอุ่น





4.COLORS OF YAOWARAT อีกหนึ่งไฮไลท์ภาพจำของเยาวราชจะขาดไปไม่ได้ คือบรรยากาศของป้ายไฟและแสงสีที่สาดส่องออกมาจากเส้นทางถนน ทำให้รู้สึกสะดุดตาทุกครั้งที่ได้ผ่าน จุดเช็คอินที่สำคัญบริเวณนี้ได้แก่ตัวอักษรป้ายไฟนีออนและแสงสีที่น่าตื่นตาตื่นใจยามค่ำคืน

5.CHINESE ZODIAC SIGNS ได้นำสัญลักษณ์ 12 ปีนักษัตรจีน มาดีไซน์ให้เป็นงานศิลป์ร่วมสมัยเพื่อตกแต่งภายใน สร้างบรรยากาศให้ดูสวยงามทรงพลัง พร้อมสะท้อนความเชื่อผูกพันเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของชาวไทย-จีน ที่ฝั่งรากลึกมาอย่างยาวนาน ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้มาเช็คอิน

เตรียมพบประสบการณ์ใหม่ กับ “ไหล่ เจี๊ยะ” บริเวณชั้น G – M ได้ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2569 สำหรับผู้ที่สนใจจับจองพื้นที่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-2121-9999 ต่อ 53

สำหรับระยะเวลาปิดปรับปรุงพื้นที่ศูนย์การค้าเดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ใหม่นั้น จะเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน นี้ เป็นต้นไป ซึ่งจะเป็นการปิดเฉพาะบางส่วน โดยมีรายชื่อร้านค้าภายในศูนย์การค้า ที่เปิดให้บริการตามปกติ ดังนี้ ชั้น G : KFC ชั้น G และ M : Starbucks ชั้น 1: HOUSE OF LITTLEBUNNY เริ่มเปิดให้บริการ 1 ก.ค.68 ชั้น 3 : Mo-Mo-Paradise ,พระราม 9 ไก่ย่าง ชั้น 4 : Let's Relax, Mos Dental Clinic, 786 Salon

สามารถสอบถามรายละเอียดการใช้บริการได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2209-5555