GDH จัดงานกาล่าอภิมหาภาพยนตร์บันเทิง “ดีว่า..ราวี” เปิดศึกชิงแสงแย่งไมค์ กระแสมาแรงขึ้นเป็นทอล์กออฟเดอะทาวน์

อภิมหาความบันเทิงได้ฤกษ์เปิดฉากอย่างเป็นทางการ เมื่อ GDH จัดงานกาล่าภาพยนตร์ “ดีว่า..ราวี” ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในวันแรกที่หนังเข้าฉาย จนกลายเป็นกระแสทอล์คออฟเดอะทาวน์สนั่นโซเซียล ซึ่งเป็นการบอกเล่าเรื่องราวการห้ำหั่นกลางสมรภูมิคอนเสิร์ตระหว่างนักร้องสองเจเนอเรชั่น โดยมี "ปลายฝัน" ดีว่าสองล้านตลับที่กลับมาจับไมค์อีกครั้ง เพื่อพิสูจน์ความเก๋าเกมของตัวเอง ขณะที่อีกฝั่งคือ “แก๊งตาคลี” แก๊งไอดอล ผู้ทรงอิทธิพลของวัยรุ่น GEN Z มาแรงในกลุ่มแฟนเพลงรุ่นใหม่ นำแสดงโดย แจ็คกี้-ชาเคอลีน มึ้นช์, ปิงปอง-ธงชัย ทองกันทม, นินิว เพชรด่านแก้ว และ นุนิว-ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์ พร้อมเสริมทัพด้วย เก่ง-หฤษฎ์ บัวย้อย, บ็อบบี้-นิมิตร ลักษมีพงศ์, เต๋อ-รัฐนันท์ จรรยาจิรวงศ์ ที่มาร่วมเติมเต็มอรรรสความบันเทิง ถูกถ่ายทอดผ่านลายเซ็นความสนุกแบบครบทุกมิติ โดยผู้กำกับฝีมือจัดจ้าน เติ้ล-กิตติภัค ทองอ่วม จากภาพยนตร์ ‘ตุ๊ดซี่ส์ & เดอะเฟค’ และ ‘ไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ เดอะซีรีส์’ โปรดิวซ์โดย เดียว-วิชชพัชร์ โกจิ๋ว, สุย-สุวิมล เตชะสุปินัน ซึ่งไฮไลท์ของงานคือการเดินพรมแดงของทีมนักแสดงนำและเหล่าเซเลบริตี้ชื่อดัง อาทิ ทีม TPN Global, พีจัง,มอส, ดีเจแนน รชาดา, ดีเจต้นหอม สกุลตลา, เบิ้ล ปทุมราช, ทีมออฟฟิสชายแท้, แก๊งบ้านยักษ์, มิ๊กซ์ เฉลิมศรี, เอแคลร์ จือปาก, ปิงลี่ เฟมัส, ป้าตือ สมบัษร, น้องเนย Butterbear, บ้าน Million of star แพง,แก๊ป,บ้าน,วี,ตู้เซฟ,สกาย,แพรว, ทีม The Face Thailand ฟิลิป,บาส,เจสสิก้า,มุก ปิยะกานต์, ปุกกี้ ปวีณ์นุช, พอลล่า เทเลอร์, เอ๋ มณีรัตน์,นิว นภัสสร, ป๊อปปี้ 3-2-1, แนนนี่-เบล Girly Berry, ค่ายดูมันดิ ซี พฤกษ์, น้ำปิง นภัสกร, โทมัส ธีร์ทัศน์,ก้อง ก้องภพ,แม้ก กรธัสส์, จิมมี่ กานต์, ทอมมี่ สิทธิโชค, ณฐ ณฐสิชฌ์, เจมส์ ศุภมงคล, ติวเตอร์ กรภัทร์,ยิม ปริญญากรณ์, เจ็ม เจษฎา,ลาเต้ ธนรรถชล, คิม พงศธร, โอม ธนกฤต, อู่อู๋ ธนภูมิ,เซฟ วรพงศ์,ริวจิน ทินภัทร, ปัง พิรุฬห์วัฒน์, พอร์ช ศิฑา, ฟีฟ่า ธนัช, อ๊อตโต้ สรนันท์, ภูผา สิรภพ, พีท ชณันวิชญ์, เจเจ กฤษณภูมิ ,ชาริสา โอแฮม, ทาทา ยัง ปิดท้ายที่ทีมนักแสดง ดีว่า..ราวี แจ็คกี้ ชาเคอลีน,ปิงปอง ธงชัย, นินิว เพชรด่านแก้ว, นุนิว ชวรินทร์, บ็อบบี้ นิมิตร, เต๋อ รัฐนันท์ และ เก่ง หฤษฎ์ โดยมี 2 พิธีกรอารมณ์ดี โอปอล์ ปาณิสรา และ ป๋อมแป๋ม นิติ รับหน้าที่สัมภาษณ์ความรู้สึกแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในครั้งนี้
นอกจากนั้นยังมี เหล่านักแสดงมาร่วมให้กำลังใจกันอย่างคับคั่ง ได้แก่ แอน ทองประสม, บิวกิ้น พุฒิพงศ์, ไอซ์ซึ ณัฐรัตน์, ท็อป ณภัทร, เผือก พงศธร, จ๋า ยศสินี, บลู พงศ์ทิวัตถ์, ต้าเหนิง กัญญาวีร์, ซันนี่ เกวลิน, จั๊มพ์ พิสิฐพล, มีน นิชคุณ, BE ON CLOUD คิวพี ณสิริ,สีน้ำ รักษ์ภู ฯลฯ จากนั้นถึงคิวปิดท้ายงานด้วยการถ่ายภาพร่วมกันนำโดย คุณจินา โอสถศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงพาร์ทเนอร์, ผู้กำกับฯ และ ทีมนักแสดง แถมงานนี้กระแสตอบรับยังมาแรงจนส่งให้ #ดีว่าราวีวันนี้ในโรงภาพยนตร์ พุ่งทะยานขึ้น X TRENDS อันดับ 2 Worldwide อีกด้วย ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 ธันวาคมที่ผ่านมา ณ ณ พารากอน ซีนีเพล็กซ์ ชั้น 5 สยามพารากอน
เอาล่ะสิ!! เมื่อศึกดีว่าปะทะไอดอล GEN Z กำลังระอุใครจะชิงแสงแย่งไมค์ไปครองได้สำเร็จ คำตอบรอให้คุณไปพิสูจน์ใน “ดีว่า..ราวี” ได้แล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์
#ดีว่าราวีวันนี้ในโรงภาพยนตร์
#ดีว่าราวี
#DivaLaVie