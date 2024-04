Alice Gems จัดแคมเปญร่วม เสื้อผ้าแบรนด์ PETCHPLOYBRAND

ใบเซอร์เพชรแท้ธรรมชาติ จากสถาบันเพชรอันดับ1 ของโลก จัดแคมเปญร่วมกับ เสื้อผ้าแบรนด์ PETCHPLOYBRAND ของคุณเพชร-เพชรรัตน์ ศฤงคารเจษฎา โดยมีเซเลบบริตี้-อินฟลูเอนเซอร์ และเพื่อนๆ ของคุณแนนนี่มาร่วมกิจกรรมสวยๆ งามๆ แบบผู้หญิงๆ กัน อาทิ กิจกรรมจัดดอกไม้ ชงชาจากร้านดอกไม้ชื่อดัง The Florist Bar Bangkok และกิจกรรมชงชาของโครงการคอนโดมิเนียม The Origin ทองหล่อโดยมีแบรนด์Alice Gems เป็นแบรนด์เครื่องประดับเพชรที่คุณแนนนี่ตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์คนรักเพชรที่ต้องการเพชรแท้ธรรมชาติน้ำงาม ที่มีการรับรองจากสถาบันเพชรระดับโลกGIA ในราคาสุดพิเศษเพราะความตั้งใจ คือ อยากให้ทุกคนได้ครอบครองเพชรแท้ธรรมชาติ น้ำงาม น้ำ100เพราะยังเป็นการลงทุนและยังสามารถเป็นมรดกตกทอดได้ด้วยภายในงานยังมีการแชร์เคล็ดลับในการดูแลตัวเองและการแต่งตัวของแต่ละท่าน อาทิคุณมน จันทมน แย้มพันธุ์เคล็ดลับสำหรับสุขภาพ คือ การดริปวิตามินทุก 2 อาทิตย์สำหรับ ผิวหน้า คือ ขั้นตอนการล้างหน้าแบบDouble Clean สำหรับรูปร่าง คือ การออกกำลังกายที่ช่วงนี้ เน้น ออกรอบตีกอล์ฟ อาทิตย์ละ 2-3 วันสไตล์การแต่งตัว Mixed and Matchเครื่องประดับที่ขาดไม่ได้ คือ ต่างหูและชอบ เครื่องประดับWhite Gold หรือRose Gold เน้น เรียบโก้ ทันสมัยเน้นความสะอาดเรียบร้อยเข้าBeauty Salon อาทิตย์ละครั้ง ทำเล็บ นวดหน้า นวดตัว ต่อขนตา สปา สไตล์การแต่งตัว ชอบเรียบหรู เนื้อผ้าดี คัตติ้งเนียบ เน้นสัดส่วนแสดงความเป็นผู้หญิ งเครื่องประดับที่ขาดไม่ได้ คือ ต่างหูชอบและสะสมเครื่องประดับเพชรเช่นเดียวกับชื่อคือดื่มน้ำเยอะๆ นอนให้เต็มที่เลือกสกินแคร์ที่้เหมาะกับผิวการแต่งตัวสไตล์ คล่องตัว ลุยได้ทุกสถานการณ์เครื่องประดับที่ขาดไม่ได้ คือกำไลและต่างหูในสไตล์ คลาสสิกเรียบแต่เก๋ใส่ได้ทุกวันคุณวิม ดร.วิมวิริยา ลิ่มกังวาฬมงคลดูแลร่างกาย เน้นสุขภาพ ตรวจระดับวิตามินในร่างกายทุกปี เลือกทานอาหารตามกรุ๊ปเลือกดื่มน้ำเยอะ ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่เพิ่มกรดให้ร่างกายออกกำลังกาย แบบ พิลาทิสส่วนผิว เลือกเครื่องสำอางที่เหมาะกับโทนผิว มาส์กหน้าบ่อยๆ ดริปวิตามินด้านจิตใจ ให้ความสำคัญเรื่องจุดสมดุล work life balance และยังชอบนั่งสมาธิสวดมนต์สไตล์การแต่งตัว เนื่องจากหน้าที่การงานชอบสไตล์ Elegant /Classic ดูดี ดูProfessional และประณีตเครื่องประดับที่ขาดไม่ได้ต่างหู เช่นกันชอบ เพชร มุก ไพลิน