อัปเดตเทรนด์แฟชั่น Autumn/Winter ที่ญี่ปุ่นกับเอ็กซ์คลูซีฟ อิมพอร์ตแบรนด์ จาก สยามทาคาชิมายะ ณ ไอคอนสยาม

สยาม ทาคาชิมายะ ห้างสรรพสินค้าญี่ปุ่นขนานแท้แห่งเดียวในประเทศไทย ณ ไอคอนสยาม ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ระดับพรีเมียมจากญี่ปุ่น ด้วยการนำเสนอ คอลเลกชัน Autumn/Winter 2025 สุดเอ็กซ์คลูซีฟจาก 7 แบรนด์ดัง ที่คุณจะได้ครอบครองไอเท็มล่าสุด กับ 6 มัลติแบรนด์แฟชั่นที่อยู่ภายใต้ช็อป USAGI ONLINE STORE, SNIDEL และกระเป๋าแบรนด์ดังจากอิตาลีที่นิยมสุดๆในญี่ปุ่น ANTEPRIMA / WIREBAG ให้แฟชั่นนิสต้าชาวไทยได้สัมผัสและเป็นเจ้าของชิ้นงานดีไซน์ที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจแห่งฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว 2025 คอลเลกชันที่วางจำหน่ายพร้อมกับประเทศญี่ปุ่น
สำรวจรันเวย์ Autumn/Winter 2025 กับแบรนด์ญี่ปุ่นสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากช็อป USAGI ONLINE STORE (อูซางิ ออนไลน์ สโตร์)
CELFORD (เซลฟอร์ด) นำเสนอคอลเลกชันที่นิยามความหรูหราสง่างามในแบบสุภาพสตรีสมัยใหม่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ 'Graceful Royal Trad' ที่เน้นวัสดุออเทนติก (Authentic Materials) เพื่อสร้างความมั่นใจที่มั่นคง ซีซั่นนี้ CELFORD ตีความวัสดุคลาสสิกอย่าง “ทวีด” ขึ้นมาใหม่ โดยใช้ผ้าที่มีสัมผัสนุ่มนวลและมีเสน่ห์เฉพาะตัว ทำให้ได้ลุคทวีดที่สามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันและยังใช้วัสดุคุณภาพสูง อาทิ ขนสัตว์, ผ้าไหม, หรือแคชเมียร์ เพื่อมอบความรู้สึกหรูหราและสวมใส่สบายเป็นที่สุด เพิ่มดีเทลสุดคลาสสิก เช่น กระดุมสองแถว และการเย็บจีบพลีท เพื่อถ่ายทอดเสน่ห์ของดีไซน์ดั้งเดิมในลุคที่ดูเป็นทางการและยกระดับแห่งความสง่างาม
emmi (เอมมี่) ในโอกาสครบรอบ 10 ปี emmi สร้างสรรค์คอลเลกชันฤดูใบไม้ร่วง 2025 ด้วยการผสมผสานระหว่าง “Trad × Sports” โดยนำสไตล์ 'American Trad' ซึ่งเป็นแฟชั่นคลาสสิกที่ดูรีแล็กซ์จากยุค 1900s มาผสานเข้ากับแนวสปอร์ตที่มีฟังก์ชันและความคล่องตัวสูง เกิดเป็น “Sporty Trad Style” ที่เป็นเอกลักษณ์ของ emmi ดีไซน์โดดเด่นด้วยกลิ่นอายคลาสสิกที่มาพร้อมโทนสปอร์ตแบบมินิมอลที่สวมใส่ได้จริงในชีวิตประจำวัน มีการปรับสัดส่วนและดีเทลให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น เช่น การเพิ่มขอบยางยืดที่เอว เพื่อให้เคลื่อนไหวสะดวก แต่ยังคงความสง่างามตามแบบฉบับ 'Trad' เอาไว้ได้อย่างลงตัว
FRAY I.D (เฟรย์ ไอดี) มาพร้อม 'Chaleur d’Automne' หรือ "ความอบอุ่นแห่งฤดูใบไม้ร่วง" โดยสร้างความสมดุลระหว่างสไตล์คลาสสิกและความอ่อนโยนแบบเฟมินีนที่อบอุ่นและร่วมสมัย ธีมหลักคือการผสมผสานที่ทรงพลังระหว่างเสน่ห์ของ “ผ้าเช็ก (Check)” ที่สื่อถึงความมั่นใจ เข้ากับความหรูหราของ“หนัง (Leather)” พาเลตต์สีประกอบด้วยโทนสีอบอุ่นของฤดูใบไม้ร่วง เช่น น้ำตาล, ครีม, เหลืองมัสตาร์ด และมอสกรีน พร้อมเพิ่มความสนุกด้วยสีแอ็กเซนต์ (Accent Colors) คอลเลกชันนี้ยังคงความเป็น 'City Mode' ในแบบที่ FRAY I.D ถนัด คือการนำเสนอความงามที่เรียบหรู มีมิติ และโดดเด่นในทุกสถานการณ์ สะท้อนความแข็งแกร่งและมั่นใจของหญิงสาวยุคใหม่
gelato pique (เจลาโต้ ปิเก้) เนรมิตฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว 2025 ให้เต็มไปด้วยกลิ่นหอมหวานของขนมหวานราวกับอยู่ในร้านขนมฝรั่งเศส คอลเลกชันนี้เปรียบเสมือน “ขนมหวาน” ที่ทำให้หัวใจเต้นแรงด้วยความสุข เนื้อผ้าสัมผัสนุ่มราวกับครีมที่เชื้อเชิญให้อยากเอื้อมมือไปสัมผัสอยู่ตลอดเวลา ดีเทลของเสื้อผ้ามีความน่ารักดุจเค้กชิ้นโปรด เป็นแฟชั่นที่ให้ความรู้สึก “ละมุน อบอุ่น และเป็นตัวเอง” เหมาะสำหรับช่วงเวลาส่วนตัวที่ต้องการความผ่อนคลาย แต่ยังคงไว้ซึ่งความน่ารักแบบฉบับ gelato pique
LILY BROWN (ลิลลี่ บราวน์) อัปเดตลุคแบบ 'Modern Lady' ด้วยคอลเลกชัน 'The New Lady Code' ที่นำเสนอเสน่ห์ของผู้หญิงยุคใหม่ที่รู้จักสนุกกับแฟชั่นและมีความมั่นใจในตัวเองได้อย่างลงตัว คอลเลกชันนี้ผสมผสานความสง่างาม ความน่ารัก และความคาดไม่ถึงเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน เราจะเห็นการตีความใหม่ที่ร่วมสมัย เช่น แจ็กเก็ตที่ตกแต่งด้วยลูกไม้ หรือมินิสเกิร์ตที่ถูกคุมโทนให้ดูสมดุลระหว่างสตรีทและออฟฟิศ การใช้ผ้าขนสัตว์ (fur) และกำมะหยี่ (velvet) เติมเท็กซ์เจอร์ในซีซั่นนี้ ทำให้เกิดลุคที่มีความหรูหรา เรียบโก้ และมีสไตล์ในเวลาเดียวกัน
Mila Owen (มิล่า โอเวน) นำเสนอธีม “THE LADY TRAD” ที่ถ่ายทอดบรรยากาศของ 'Quiet Luxury' ได้อย่างสมบูรณ์แบบ คือความเรียบหรูและสง่างามในแบบที่ไม่โอ้อวด คอลเลกชันนี้สร้างสรรค์สไตล์ 'Trad' ให้มีความเป็นผู้หญิงมากขึ้นและคลาสสิกเหนือกาลเวลา โดยเน้นการผสมผสานระหว่างความแข็งแกร่งและความอ่อนโยน เสื้อผ้าลุคดั้งเดิมถูกนำเสนอใหม่ให้มีความร่วมสมัย โดยใช้วัสดุคุณภาพสูงและยั่งยืน เช่น ขนสัตว์ (wool), ผ้าไหมรีไซเคิล, และผ้าทอ eco-friendly textile เพื่อให้เกิดสไตล์ที่ทั้งหรูหราและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
ต่อด้วย SNIDEL (สไนเดล) สร้างสรรค์ความสมดุลใหม่แห่งฤดูใบไม้ร่วง 2025 ภายใต้คอนเซ็ปต์ 'Playful Contrast' ที่นำ “Street” และ “Formal” มาหลอมรวมกันอย่างมีสไตล์และเป็นอิสระ โดยไม่ยึดติดในกรอบใดกรอบหนึ่ง ลายตาราง (Check Pattern) ที่นุ่มนวล และผ้าพลิ้วเบาให้สัมผัสสบายช่วยขับรูปร่างให้ดูโดดเด่น มีการผสมผสานความคลาสสิก เข้ากับกลิ่นอายสตรีตในแบบร่วมสมัย ความหวาน ความแข็งแกร่ง และความเป็นเทรนด์ถูกรวมกันอย่างกลมกลืน ผ้าที่ให้ความรู้สึกวินเทจและโทนสีอ่อนอย่าง เขียวมินต์, ม่วงไลแลค, และครีม สะท้อนตัวตนของหญิงสาวยุคใหม่ที่มีความมั่นใจแต่ยังคงความอ่อนโยนในตัวเอง
ปิดท้ายด้วย ANTEPRIMA / WIREBAG (แอนทิพรีม่า ไวร์แบค) นำแรงบันดาลใจจากผลงานศิลปะของ Izumi Kato ที่สะท้อนประเด็นของความเป็นรูปธรรมและนามธรรมที่ดำเนินไปพร้อมกัน มาตีความความ “นามธรรม” ให้กลายเป็นแฟชั่นที่ใช้ได้จริง ดีไซน์โดดเด่นด้วยรูปทรงที่เล่นสนุก เส้นสาย และพาเลตสีสดเข้มที่สื่อถึงความลึกซึ้งผ่านดีไซน์ที่จินตนาการสูง มีการผสมผสานโครงร่างและรายละเอียดที่เบลอเส้นแบ่งระหว่าง “งานศิลป์” และ “แฟชั่น” ให้กลายเป็นอัตลักษณ์ใหม่ที่ดึงดูดสายตาและร่วมสมัยอย่างลงตัว
มาร่วมอัฟเดตคอลเลกชันใหม่ที่คุณไม่ต้องบินไปถึงญี่ปุ่น! แฟชั่นนิสต้าชาวไทยสามารถมาสัมผัสและเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ ที่ช็อป USAGI ONLINE STORE มัลติแฟชั่นแบรนด์ดังจากญี่ปุ่น และ SNIDEL ที่ชั้น 2 และ ANTEPRIMA / WIREBAG ที่ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าสยาม ทาคาชิมายะ ณ ไอคอนสยามที่เดียวเท่านั้น สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-011-7500 หรือ Facebook: SIAM Takashimaya