กัน นภัทร - แบงค์ ศรราม นำทีมศิลปินโชว์พลังซ้อมใหญ่ ประกาศเลื่อนวันจัดคอนเสิร์ตใหม่ “๘๖ ปี สุนทรีย์สุนทราภรณ์”

มูลนิธิสุนทราภรณ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ กลุ่มบริษัทคิงเพาเวอร์ จำกัด, กลุ่มบริษัท Kin และบริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) ประกาศอัปเดตวันจัดงานคอนเสิร์ต “๘๖ ปี สุนทรีย์สุนทราภรณ์” เป็นวันเสาร์ที่ 24 และวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2569 ณ โรงละครอักษรา คิง พาวเวอร์ ถนนรางน้ำ พร้อมชวนแฟนเพลงเตรียมย้อนเวลากลับไปสัมผัส
บทเพลงอมตะจากยุคแรกของช่อง 4 บางขุนพรหม ผ่านโชว์สุดประณีตที่ผสานความคลาสสิกและความร่วมสมัยไว้อย่างลงตัว บรรยากาศการซ้อมก่อนขึ้นเวทีจริงเต็มไปด้วยความคึกคัก เหล่าศิลปินต่างทุ่มเทและใส่ใจทุกรายละเอียด เพื่อให้ทุกบทเพลงออกมาสมบูรณ์ที่สุด นำทีมโดย กัน นภัทร, แบงค์ ศรราม น้ำเพชร, โตโต้ ธนเดช โอภาสธัญกร และ เบลโลล่า กนิษฐา ศรีลุปะบาตร ซึ่งมาร่วมซ้อมอย่างจริงจังตั้งแต่เช้าจรดเย็น พร้อมพลังความตั้งใจที่แฟนเพลงจะรู้สึกได้ทันทีบนเวทีจริง
กัน นภัทร กล่าวถึงความพิเศษของคอนเสิร์ตครั้งนี้ว่า “ผมรู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ได้ร่วมถ่ายทอดบทเพลงของครูเอื้อและวงสุนทราภรณ์ในคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งนี้ ทุกคนตั้งใจซ้อมกันหนักมาก อยากให้แฟนเพลงได้สัมผัสความไพเราะและอบอุ่นแบบต้นฉบับ แต่เพิ่มสีสันใหม่ ๆ ที่ร่วมสมัยมากขึ้น เชื่อว่าบนเวทีจริงจะเต็มไปด้วยความสุขและความทรงจำที่พิเศษแน่นอนครับ”
คอนเสิร์ตครั้งนี้ยังอัดแน่นด้วยทัพศิลปินคุณภาพอีกหลายคน อาทิ ธัช กิตติธัช แก้วอุทัย, วิน วศิน พรพงศา, นุ อนุกูล โกมลอุปถัมภ์, บาร๊อก ชลธาร เซ็นเชาวนิช, วิ วิรัช ศรีพงษ์ และแคน อติรุจ กิตติพัฒนะ ที่จะร่วมสร้างความสุขผ่านเสียงเพลงและโชว์สุดประทับใจ
ร่วมขับขานบทเพลงอมตะไปพร้อมกันในคอนเสิร์ต “๘๖ ปี สุนทรีย์สุนทราภรณ์” จัดขึ้นในวันที่ 24–25 มกราคม 2569 ณ โรงละครอักษรา คิง พาวเวอร์ ถนนรางน้ำ บัตรราคา 3,500 / 3,000 / 2,500 / 2,000 และ 1,500 บาท
สอบถามรายละเอียดที่ ศูนย์บริการสุนทราภรณ์ โทร. 081-285-1427 หรือจองบัตรผ่าน Line Official: @Suntaraporn (มี @ นำหน้า)
เตรียมหัวใจให้พร้อม และไปเติมเต็มความสุขผ่านบทเพลงอมตะจากศิลปินรุ่นใหม่ที่พร้อมสืบสานตำนานสุนทราภรณ์อย่างงดงาม