“ดร.คงกระพัน” คว้า 2 รางวัล สุดยอดซีอีโอรัฐวิสาหกิจ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติมอบรางวัลสุดยอดซีอีโอรัฐวิสาหกิจ จำนวน 2 รางวัล แก่ ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ในสาขา Environment และ สาขา Governance ณ งานมอบรางวัลสุดยอดผู้นำองค์กร ประจำปี 2568 “CEO Econmass Awards 2025” ซึ่งจัดขึ้นโดย สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมกับ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ณ โรงละครอักษรา คิง พาวเวอร์ กรุงเทพฯ (เมื่อ 8 ตุลาคม 2568)
สำหรับรางวัลสุดยอดซีอีโอรัฐวิสาหกิจ คัดเลือกจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีการบริหารงานที่ดีและโดดเด่น มีผลงานเชิงประจักษ์ในการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ตามแนวทางด้าน ESG (Environment, Social, Governance) ซึ่ง ปตท. มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ พร้อมดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก บนหลักการยั่งยืนอย่างสมดุลในทุกมิติ ตามวิสัยทัศน์ "ปตท. แข็งแรงร่วมกับสังคมไทย และเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน”