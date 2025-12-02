ธ.ก.ส. สุดจึ้งดึง 3 ตัวท็อป เวที MUT 2025 วีณา-เดล-แพรว ร่วมแคมเปญ “แกลมเกษตร เกรดจักรวาล”

ธ.ก.ส. ชวนสัมผัสความงามระดับ " จักรวาล " กับวิดีโอแคมเปญ “แกลมเกษตร เกรดจักรวาล” ดึง 3 ท็อป จากเวที Miss Universe Thailand 2025 วีนา-ปวีนา ซิงห์ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2025, แพรว-แพรววณิชยฐ์ เรืองทอง รองอันดับ 1 Miss Universe Thailand 2025 และ เดล-นฤมล พิมพ์ภักดี รองอันดับ 2 มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2025 ชี้เป้า! สินค้าแกลมเกษตร ผ่านคลิปวิดีโอโพรโมตสินค้าเกษตรที่ติดแกลม พัฒนาคุณภาพสู่เกรดจักรวาล ผ่าน Concept “แกลมเกษตร เกรดจักรวาล” สินค้าจากเกษตรกรไทยที่ไม่ใช่แค่ระดับโลก แต่เป็นระดับจักรวาล ที่เจิดจรัสในแบบของไทย โดยในเนื้อหาวีดีโอ นำเสนอสินค้าแกลมเกษตร เช่น กระเป๋า จากกระจูด แบรนด์วรรณี VARNI Craftstay , ผ้าบาติก จากแบรนด์ฅญาบาติก , เครื่องประดับไข่มุกแท้จากอันดามัน แบรนด์มุกสำสี นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอเมนูอาหารจากสินค้าของเกษตรกร ได้แก่ ข้าวอุ่นอิ่ม , ใบบัวบกทอดกรอบ จากบ้านหม่อมแช่ม , สินค้ามะนาวแปรรูป จาก Lemon Me Farm และ กวยจั๊บอุบล และก๋วยเตี๋ยวพร้อมทานจากแบรนด์มาดามโซ่ เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดเป็นแบรนด์สินค้าแกลมเกษตร จากลูกค้าที่ได้รับการสนับสนุนจาก ธ.ก.ส.
เชิญชวนสนับสนุนสินค้าแกลมเกษตร ในเกรดจักรวาลสินค้า ของเกษตรกรให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นเพื่อส่งเสริมสินค้าจากเกษตรกรไทย หากใครยังไม่ได้ดูคลิปวิดีโอ “แกลมเกษตร เกรดจักรวาล” อย่าลืมพิมพ์ #MUTแกลมเกษตร ใน TikTok หรือ Facebook และกดค้นหา เพื่อรับชม และเป็นให้กำลังใจให้กับสาวงามผู้ร่วม ส่งต่อคุณค่าสินค้าจากเกษตรกรไทยทุกคน หรือรับชมคลิปได้ทาง
https://www.youtube.com/watch?v=F-cLr4OhWt0
