อรพิน เวลเนส คลินิกหัวหิน ดูแลสุขภาพและความงามแบบองค์รวมเฉพาะบุคคล

Aurapin Wellness Clinic (อรพิน เวลเนส คลินิก) ที่หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ชูคอนเซ็ปต์สุดว้าว “Wellness in Harmony สุขสมดุล...จากภายใน ที่งดงามในแบบของคุณ” ตอบโจทย์คนยุคใหม่ที่ต้องการการดูแลสุขภาพและความงามแบบเฉพาะบุคคล (Personalized Holistic Care) มุ่งมั่นสร้างสรรค์สุขภาพดีที่ยั่งยืน เพื่อชีวิตที่ยืนยาวและมีความสุขอย่างแท้จริง
Aurapin Wellness ก่อตั้งโดย คุณหมอโม พญ. อรพิน กิตติพิทยา ซึ่งเชื่อมั่นว่า "ความงามและสุขภาพ" คือสิ่งที่ต้องเดินไปด้วยกันอย่างกลมกลืน การดูแลสุขภาพจึงไม่ใช่แค่การรักษาโรค แต่คือการ สร้างสรรค์สมดุลแท้จริงของชีวิตในทุกด้าน
Aurapin Wellness Clinic จึงเป็นมากกว่าคลินิก แต่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ค้นพบความสมดุลที่หายไป โดยเน้นการดูแลแบบ Personalized Holistic Care ที่ผสานความรู้ทางการแพทย์สมัยใหม่ ความงาม และเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้าด้วยกัน เพื่อให้การดูแลสุขภาพและความงามของคุณแม่นยำและเหมาะสมกับคุณที่สุด
โปรแกรมดูแลเฉพาะคุณ ที่ตอบโจทย์คนยุคใหม่ การดูแลที่นี่เริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์อย่างละเอียด เพื่อค้นหาสิ่งที่ร่างกายคุณขาดและต้องการอย่างแท้จริง ทั้งสุขภาพภายในและรูปลักษณ์ภายนอก
1.สุขภาพภายใน (Personalized Wellness) – การสร้างรากฐานชีวิตที่แข็งแรง
เน้นการดูแลที่ต้นเหตุ เพื่อให้คุณมีอายุยืนยาวอย่างมีความสุข (Longivity) เช่น:
* Personal Probiotic: ไม่ใช่แค่การกินโพรไบโอติกทั่วไป! ที่นี่มีโปรแกรมการตรวจสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ เพื่อออกแบบ จุลินทรีย์เฉพาะตัว ที่ร่างกายคุณขาด
* โปรแกรมVitamin Scan: ตรวจวัดแร่ธาตุ วิตามิน และสารพิษโลหะหนัก โดยไม่ต้องเจาะเลือด ช่วยวิเคราะห์ภาวะขาด/เกินของสารอาหารในร่างกายได้อย่างรวดเร็ว
* โปรแกรม HIFEM Chair: ตัวช่วยสำหรับปัญหาที่บอกใครไม่ได้! เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน ไม่ต้องผ่าตัด ลดปัญหาปัสสาวะเล็ด และอาการปัสสาวะบ่อยเมื่ออายุมากขึ้น
* โปรแกรม Hyperbaric Oxygen Therapy (HBOT): การบำบัดด้วยออกซิเจนบริสุทธิ์ความดันสูง เหมาะกับผู้ที่ต้องการลดการอักเสบ บรรเทาอาการไมเกรน ปวดข้อ และช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวเร็ว
* โปรแกรม IV Nutrition Therapy: ออกแบบสูตรสารอาหารทางหลอดเลือดแบบเฉพาะบุคคล (Personalized) เพื่อฟื้นฟูร่างกายได้ตรงจุดและรวดเร็วทันใจ
2. ความงามภายนอก (Personalized Aesthetic) – ความงามที่เสริมพลังใจ มุ่งเน้นการเสริมสร้างความมั่นใจและความงามที่ยั่งยืน ด้วยนวัตกรรมที่ไม่ต้องศัลยกรรม
* โปรแกรม Personalized Face Lifting: ยกกระชับปรับรูปหน้าโดยใช้หลากหลายเทคนิคผสมผสาน เช่น Botox, ร้อยไหม, MMFU (Focused ultrasound) และ RF (Monopolar RF) เพื่อให้ใบหน้าและลำคอดูอ่อนเยาว์และเห็นกรอบหน้าชัดเจนขึ้น
* โปรแกรม Picosecond Laser: เทคโนโลยีชั้นนำสำหรับการจัดการปัญหาที่กวนใจ ทั้งจุดด่างดำ ฝ้า รอยสัก และหลุมสิว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณหมอโม พญ. อรพิน กิตติพิทยา แพทย์ผู้ก่อตั้ง ไม่เพียงแต่เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากศิริราชเท่านั้น แต่ยังมุ่งมั่นในศาสตร์แห่งการป้องกันโรค (Preventive Medicine) อย่างจริงจัง ด้วยการได้รับการรับรองระดับสากลจากหลายสถาบัน เช่น American Board of Regenerative Medicine และ American Naturopathic Board in Nutrition Wellness ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าการดูแลที่นี่ ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคุณ เพื่อให้คุณมีชีวิตที่เปี่ยมด้วยพลังและความมั่นใจในทุกวัน
Aurapin Wellness Clinic ถือเป็น แลนด์มาร์คใหม่ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ที่หัวหิน ที่คนรักสุขภาพ ทั้งชาวประจวบคีรีขันธ์และผู้มาเยือนไม่ควรพลาด เพื่อสร้างสุขภาพดีจากภายใน และความงามที่งดงามในแบบของคุณเอง
สามารถสอบถามข้อมูลและโปรแกรมต่างๆ ได้ที่
โทรศัพท์: 082 213 6578
Facebook: Aurapin Wellness Clinic