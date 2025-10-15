ตลาดศัลยกรรมรุ่ง 7.6 หมื่นล. ‘แอมเพ็ค’ส่งโปรแกรมใหม่ชิง

ผู้จัดการรายวัน 360 - ตลาดความงามโตแรง ‘Longevity’ ดันคนอยากมีสุขภาพดีแบบองค์รวมสุขภาพกายไม่พอ รับธุรกิจศัลยกรรมและเสริมความงามของไทยปี 2568 จะอยู่ที่ประมาณ 76,500 ล้านบาท โตกว่า 2.8% จากปีก่อน ‘แอมเพ็ค’ เปิดตัวโปรแกรม ‘XTHERMA’ เพิ่มทางเลือกใหม่ให้ผู้บริโภค ตั้งเป้าเติบโตทะลุ 250 ล้านบาท ภายในปี 2569
ธุรกิจความงามไทยเติบโตเพิ่มขึ้นทุกปี ทั้งในแง่จำนวนผู้เล่นหน้าใหม่รวมถึงความต้องการของผู้บริโภค ทำให้เทรนด์ความสวยความงามต้องปรับเปลี่ยนไปตามความสนใจในแต่ละปี โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย ชี้ว่า เทรนด์ความงามที่ผู้บริโภคให้ความสนใจมากที่สุดอยู่บริเวณใบหน้า คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 47% ส่วนลำตัวและแขนขา คิดเป็นสัดส่วน 16% ของจำนวนการใช้บริการทั้งหมด รวมถึงความต้องการเสริมความงามที่เกี่ยวข้องกับการชะลอวัย โดยคาดว่ามูลค่า
ตลาดธุรกิจศัลยกรรมและเสริมความงามของไทยปี 2568 จะอยู่ที่ประมาณ 76,500 ล้านบาท โตกว่า 2.8% จากปีก่อน
ปัจจุบันธุรกิจความงามไม่ได้มุ่งเน้นเพียงศัลยกรรมตกแต่งเท่านั้น แต่ยังมีผู้บริโภคที่มองหาการดูแลตัวเองที่สอดคล้องกับความต้องการในช่วงเวลานั้นๆ อาทิ เลเซอร์ที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพผิว โปรแกรม Wellness & Anti-aging เพื่อชะลอวัย รวมถึงการยกกระชับและลดริ้วรอยให้ดูอ่อนเยาว์ ซึ่งเป็นการดูแลตัวเองที่เน้นความยั่งยืน มากกว่าการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการความรวดเร็ว
นายสุมิตร เตชะสุขสันติ์ ประธานบริหาร บริษัท แอมเพ็ค เอซเธติค จำกัด บริษัทนำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือทางการแพทย์ด้านความงามชั้นนำของไทยมาตรฐานระดับสากล ผ่านการรับรอง FDA จากสหรัฐอเมริกา เกาหลี และไทย ที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 22 ปี ระบุว่า เทรนด์ความงามยุคนี้ผู้บริโภคนิยมใช้เครื่องยกกระชับมากกว่าการใช้สารเติมเต็ม เพราะต้องการความเป็นธรรมชาติ ดูดีแบบเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุด
ประกอบกับเทรนด์ ‘Longevity’ ที่กำลังมาแรง และไม่ได้จำกัดเฉพาะการดูแลแค่สุขภาพกายเท่านั้น แต่ยังพบว่า เทรนด์ดังกล่าวยังส่งเสริมให้คนหันมาดูแลตัวเองแบบองค์รวมกล่าวคือมีสุขภาพดีไปพร้อมกับการดูดีภายนอกด้วยใบหน้าที่อ่อนเยาว์และร่างกายที่เฟิร์มกระชับจึงทำให้ตลาดความงามได้รับอานิสงส์เติบโตไปพร้อมกัน
ด้วยเหตุผลทั้งหมดที่ว่ามานี้ จึงเป็นที่มาที่ แอมแพ็ค เอซเธติค ตัดสินใจนำเข้าโปรแกรม ‘XTHERMA’ มาเปิดตัวครั้งแรกที่ประเทศไทยเพื่อตอบโจทย์ความต้องการปัจจุบันของผู้บริโภคที่มองหานวัตกรรมที่มีส่วนช่วยให้ใบหน้าแลดูอ่อนเยาว์ ซึ่งในตลาดประเทศไทยเครื่องยกกระชับระดับ Gold Standard อาจมีราคาสูงหรือบางเครื่องก็มีประสิทธิภาพไม่ตอบโจทย์
ต่อความต้องการ โปรแกรม ‘XTHERMA’ จาก ‘Tentech’ ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ด้านความงามระดับโลก จึงเป็นอีกทางเลือกสำหรับผู้บริโภคที่ต้องการทำหัตถการยกกระชับ ด้วยราคาที่คุ้มค่ากว่าราว 20-30% แต่มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับเครื่องระดับ Gold Standard โดยได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา หรือ FDA จากสหรัฐอเมริกา เกาหลี และไทย
‘แอมแพ็ค’ เน้นเจาะกลุ่มไปที่กลุ่มคนวัยทำงาน จนถึงกลุ่ม Successful Business Person ที่มีกำลังซื้อ และกำลังมองหานวัตกรรมที่สร้างความแตกต่างและคุ้มค่า มีความกังวลเรื่องผิวหน้าและผิวตัวที่หย่อนคล้อย อยากดูดีขึ้นโดยไม่ต้องผ่าตัดและไม่ต้องใช้เวลาในการพักฟื้น โดยจะทำการตลาดผ่านแผนการใช้อินฟลูเอนเซอร์ หรือ KOLs พร้อมกับกิจกรรมร่วมกับคลินิกพาร์ทเนอร์ โดยวางจุดยืนเป็น ‘Smart Choice’ ปลอดภัย คุ้มค่า แต่มีนวัตกรรมใกล้เคียง
กับเครื่องระดับ Gold Standard และโปรแกรม ‘XTHERMA’ ยังสร้างความแตกต่างด้วยนวัตกรรม ‘Smart Technology Cooling’ มีระบบสารหล่อเย็น ช่วยให้ผู้บริโภครู้สึกสบายผิวขณะทำหัตถการ ปรับได้ 7 ระดับ ให้ผลลัพธ์นาน 1 ปี
นอกจากนี้ ‘แอมเพ็ค’ ยังมีแผนขยายการสื่อสารไปยังกลุ่ม B2C เพิ่มขึ้น หลังจาก 22 ปีที่ผ่านมาเน้นเจาะกลุ่ม B2B เป็นหลัก เนื่องจากเล็งเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคที่สามารถเข้าถึงนวัตกรรมความงามได้ง่ายขึ้น มีข้อมูลมากขึ้นเพื่อให้ผู้บริโภคมีความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าหัตถการอย่างถูกต้องนอกเหนือจากการอ่านรีวิวหลังจากนี้จึงมีแผนทำกิจกรรมส่งเสริมการสร้างBrand Image ของแอมแพ็คในกลุ่ม B2C เพิ่มเติมด้วย
ทั้งนี้ ‘แอมเพ็ค’ ตั้งเป้าการเติบโตในส่วนของเครื่องยกกระชับผิวโปรแกรม XTHERMA ในปีนี้ไว้ที่ 70 ล้านบาท ส่วนปีหน้าตั้งเป้าเติบโตที่ 250 ล้านบาท ภาพรวมยอดขายทั้งเครือต้องการเติบโตอีก 40% ในทุกๆปี โดย สองปีที่ผ่านมาจนถึงสิ้นปีนี้ที่ บริษัทจะมียอดขายรวมตลอด มากกว่า 1,000 ล้านบาท
“เทรนด์ความงามมีการอัปเดตอยู่ตลอด เราจึงต้องอัปเดตตามเทรนด์อยู่เสมอ เพื่อหาสินค้ามาตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภค ด้วยคู่แข่งในตลาดที่เยอะขึ้น รวมถึงฝั่งผู้บริโภคเองก็หาความรู้มากขึ้น การให้ข้อมูลจากฝั่งแบรนด์ก็ถือเป็นหัวใจสำคัญ เพราะแบรนด์ที่สื่อสารกับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องจะมีชัยไปกว่าครึ่ง ปัจจุบันหลายๆ แบรนด์ที่เป็นผู้นำเข้าต่างก็เริ่มลงมาให้ข้อมูลเอง เพื่อสื่อสารให้ผู้บริโภคเข้าใจถึงผลิตภัณฑ์ได้ดีกว่าเดิม” นายสุมิตร กล่าว