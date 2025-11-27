หนังโดนดองในตำนาน “เจาะเวลาหาจิ๋นซี” ได้คิวฉายแล้ว! หลังถ่ายทำเสร็จมานานกว่า 6 ปี

“เจาะเวลาหาจิ๋นซี” เวอร์ชันภาพยนตร์ได้คิวฉาย ม.ค. ปีหน้า เปิดโปสเตอร์แรก เผยชื่อผู้ล่วงลับร่วมแสดงเป็นผลงานสุดท้าย
ภาพยนตร์ “เจาะเวลาหาจิ๋นซี” โปรเจกต์ที่แฟนซีรีส์รอคอยกันมากกว่า 20 ปี ประกาศปล่อย โปสเตอร์ทีเซอร์ พร้อมยืนยันกำหนดเข้าฉายในเดือนมกราคม หลังถูกเก็บอยู่ในคลังตั้งแต่ถ่ายทำเสร็จเมื่อปี 2019 โดยมี กู่เทียนเล่อ และ หลินฟง กลับมารับบทเด่นเช่นเดียวกับเวอร์ชันละครระดับตำนาน
สื่อฮ่องกง “HK01” รายงานว่า ในโปสเตอร์ประกาศฉายยังระบุรายชื่อนักแสดงครบชุด และมีชื่อของ ลิ่ว ฉี่จื้อ “นักแสดงชายยอดเยี่ยมฮ่องกง” ผู้ล่วงลับ ซึ่งร่วมถ่ายทำไว้ก่อนเสียชีวิตในปี 2021 ทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้กลายเป็น “ผลงานสุดท้าย” ของเขาอย่างเป็นทางการ
ภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างจากนิยายดังของ หวงอี้ และอิงจากละครคลาสสิกของ TVB ที่โด่งดังไปทั่วเอเชีย รวมทั้งเคยออกอากาศในประเทศไทยทางช่อง 3 แฟมิลี่ เนื้อหาว่าด้วยเรื่องราวของ เซี่ยงเส้าหลง หน่วยรบพิเศษจากศตวรรษที่ 21 ที่เดินทางย้อนผ่านกระสวยเวลาไปสู่ยุคจิ๋นซี เพื่อทำภารกิจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์แห่งราชวงศ์ฉิน
โปรเจกต์ภาพยนตร์เวอร์ชันนี้ถ่ายทำเสร็จตั้งแต่ปี 2019 อย่างไรก็ตาม ภาพยนตร์กลับถูกเลื่อนฉายยาวหลายปีโดยไม่เปิดเผยเหตุผลชัดเจน จนกระทั่งล่าสุดต้นสังกัดยืนยันว่า “พร้อมขึ้นจอแน่นอน” ในเดือนมกราคมปีหน้า